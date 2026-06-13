Hihetetlen átalakítási terv jelent meg a Barátság vezetékről: átépítenék Európában, orosz helyett új olajat szállítanának rajta – a szlovákok nagyon akarják

Különös tervet vetett fel Csehország a Barátság vezeték jövője kapcsán. A V4-es tag azzal a szándékkal állt elő, hogy olajat szállítana rajta, de már nem orosz eredetűt.

Barátság vezeték: megjelent az átalakítási terv, átépítenék Európában / Fotó: MOL

Egészen pontosan arról van szó, hogy Azerbajdzsánból hozna kőolajat és földgázt az ukrán gázszállító rendszeren (GTS) és a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken keresztül.

Prága szándéka szerint évente legalább 2 milliárd köbméter azerbajdzsáni gázt vásárolna – számolt be a České Noviny. Ennek hátterében az áll, hogy az energetikai útvonalak diverzifikálása volt az egyik kulcsfontosságú témája Andrej Babis cseh miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusi kétoldalú tárgyalásainak.

A politikusok találkozójára Jerevánban került sor az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozójának előestéjén, amikor a vezetők első személyes találkozója történt meg azóta, hogy Babis visszatért a cseh kormányfői posztra.

Aztán június elején a montenegrói munkalátogatáson tartózkodó cseh miniszterelnök megerősítette az újságíróknak a tárgyaláson elhnagzottakat. „Megkérdeztem Zelenszkij elnököt, hogy Ukrajna engedélyezi-e az azerbajdzsáni kőolaj és gáz tranzitját a területén keresztül. Azt válaszolta, hogy ez lehetséges” – elevenítette fel.

Korábban az ukrán elnök szintén produktívnak nevezte a cseh kollégájával folytatott májusi találkozót, hangsúlyozva az „együttműködés elmélyítésében rejlő valós potenciált”, és köszönetet mondott a cseheknek államunk megingathatatlan támogatásáért.

Barátság vezeték: megjelent az átalakítási terv, átépítenék Európában

A Cseh Köztársaság arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban teljesüljön az Azerbajdzsánnal meglévő összes megállapodás. Baku már most is Csehország egyik legnagyobb nyersolaj beszállítója, jelenleg pedig a felek aktívan tárgyalnak a gazdasági kapcsolatok bővítéséről és közös ipari vállalatok létrehozásáról.

A már említett 2 milliárd köbméteres gázvolumen szerződése a véglegesítés szakaszban van. Mindez közvetlenül a vezető cseh energetikai vállalat, a ČEZ kompetenciája. A fizikai szállítása az ukrán gázszállító rendszeren keresztül a 2028 és 2029 közötti időszakban indulhat meg.

A Barátság vezeték európai átépítése ezzel párhuzamosan merült fel.

Andrej Babis elmondása szerint Szlovákia már hivatalosan megkereste Prágát azzal a kéréssel, hogy segítsen megszervezni a Barátság kőolajvezeték reverz (irányváltó) üzemmódját. Dióhéjjban összefoglalva ez egy technikai megoldást jelent, amivel a csővezetékben megfordítják az olaj áramlási irányát, így az a megszokottal ellentétes irányba folyik.