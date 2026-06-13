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energiaválság
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gáz
Barátság kőolajvezeték
olaj

Hihetetlen átalakítási terv jelent meg a Barátság vezetékről: átépítenék Európában, orosz helyett új olajat szállítanának rajta – a szlovákok nagyon akarják

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A háttérben az orosz energia uniós betiltásának törekvése áll. Könnyen lehet, hogy a Barátság vezetékre néhány éven belül rá se fogunk ismerni.
Hecker Flórián
2026.06.13, 19:15
Frissítve: 2026.06.13, 19:35

Különös tervet vetett fel Csehország a Barátság vezeték jövője kapcsán. A V4-es tag azzal a szándékkal állt elő, hogy olajat szállítana rajta, de már nem orosz eredetűt.

Barátság vezeték
Barátság vezeték: megjelent az átalakítási terv, átépítenék Európában / Fotó: MOL

Egészen pontosan arról van szó, hogy Azerbajdzsánból hozna kőolajat és földgázt az ukrán gázszállító rendszeren (GTS) és a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken keresztül.

Prága szándéka szerint évente legalább 2 milliárd köbméter azerbajdzsáni gázt vásárolna – számolt be a České Noviny. Ennek hátterében az áll, hogy az energetikai útvonalak diverzifikálása volt az egyik kulcsfontosságú témája Andrej Babis cseh miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusi kétoldalú tárgyalásainak.

A politikusok találkozójára Jerevánban került sor az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozójának előestéjén, amikor a vezetők első személyes találkozója történt meg azóta, hogy Babis visszatért a cseh kormányfői posztra.

Aztán június elején a montenegrói munkalátogatáson tartózkodó cseh miniszterelnök megerősítette az újságíróknak a tárgyaláson elhnagzottakat. „Megkérdeztem Zelenszkij elnököt, hogy Ukrajna engedélyezi-e az azerbajdzsáni kőolaj és gáz tranzitját a területén keresztül. Azt válaszolta, hogy ez lehetséges” – elevenítette fel.

Korábban az ukrán elnök szintén produktívnak nevezte a cseh kollégájával folytatott májusi találkozót, hangsúlyozva az „együttműködés elmélyítésében rejlő valós potenciált”, és köszönetet mondott a cseheknek államunk megingathatatlan támogatásáért.

Barátság vezeték: megjelent az átalakítási terv, átépítenék Európában

A Cseh Köztársaság arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban teljesüljön az Azerbajdzsánnal meglévő összes megállapodás. Baku már most is Csehország egyik legnagyobb nyersolaj beszállítója, jelenleg pedig a felek aktívan tárgyalnak a gazdasági kapcsolatok bővítéséről és közös ipari vállalatok létrehozásáról.

A már említett 2 milliárd köbméteres gázvolumen szerződése a véglegesítés szakaszban van. Mindez közvetlenül a vezető cseh energetikai vállalat, a ČEZ kompetenciája. A fizikai szállítása az ukrán gázszállító rendszeren keresztül a 2028 és 2029 közötti időszakban indulhat meg.

A Barátság vezeték európai átépítése ezzel párhuzamosan merült fel.

Andrej Babis elmondása szerint Szlovákia már hivatalosan megkereste Prágát azzal a kéréssel, hogy segítsen megszervezni a Barátság kőolajvezeték reverz (irányváltó) üzemmódját. Dióhéjjban összefoglalva ez egy technikai megoldást jelent, amivel a csővezetékben megfordítják az olaj áramlási irányát, így az a megszokottal ellentétes irányba folyik.

Tehát, hogy Csehország tudná ellátni olajjal Szlovákiát. Annak ellenére, hogy ez összetett mérnöki feladat, amelynek megvalósítása legalább egy évet vesz igénybe, Csehország kész megvizsgálni a lehetőséget.

Ezek a folyamatok azért is kulcsfontosságúak, mert Szlovákia és Magyarország az utolsó olyan államok az Európai Unión belül, amelyek a Barátság vezetéken keresztül függnek az orosz olajtól, a Török Áramlaton pedig a gázimporttól. Igaz, számos uniós tagország pedig orosz LNG-t vásárol tengeri kiköt közbeiktatásával.

Mindenesetre az EU egyértelmű célt tűzött ki: 2027 végéig teljesen le kell állítani a Moszkvától származó mindennemű energiahordozó beszerzését. Az azerbajdzsáni erőforrások bevonása és Ukrajna megbízható tranzithubként való megtartása lehet tehát a megoldás a 2028-tól kezdődő időszakra, amennyiben végleg bezárják az európai piacot az orosz energia előtt.

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A Mol több forrásra és útvonalra építené az olajimportját. Ezek között van az Odessza–Brodi kőolajvezeték esetleges újraindítására, amely hosszabb távon javíthatná a térség ellátásbiztonságát és a vállalat alkupozícióját, például a horvát Janaffal szemben. A Mol éppen ezért támogatja Ukrajna törekvéseit abban, hogy az Odessza–Brodi vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-vezeték ukrán részét a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolajellátásának biztonsági szintjét.

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