Megcsinálták azt, amit a Disney egy évtized alatt sem tudott: London mellett épül a párizsi park legnagyobb kihívója

A brit kormány 1,3 milliárd fonttal (mintegy 620 milliárd forinttal) támogatja az első európai Universal élménypark megépítését, amely London közelében, Bedfordshire-ben nyithat meg 2031-ben. A projekt nemcsak azért jelentős, mert a Universal Studios történetében ez lesz az első európai park, hanem azért is, mert egy olyan piacon próbál betörni, ahol a párizsi Disneyland évtizedek óta szinte egyeduralkodó. A beruházás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Disney korábban hosszú éveken át vizsgálta egy brit park lehetőségét, végül azonban nem vállalta a megvalósítással járó költségeket és infrastrukturális kockázatokat.

Megcsinálták azt, amit a Disney egy évtized alatt sem tudott: London mellett épül a párizsi Disneyland legnagyobb kihívója / Fotó: Chris Chambers Photograph

A Comcast tulajdonában lévő Universal több mint 5 milliárd fontot (közel 2400 milliárd forintot) fordít az építkezésre, emellett az első tíz működési évben további 1 milliárd fontnyi (mintegy 480 milliárd forintos) tőkebefektetést tervez. A park egy 500 szobás szállodát, kereskedelmi és szórakoztató központot is magában foglal majd – írja a Sky News.

A beruházás mögött komoly állami szerepvállalás áll:

a brit közlekedési minisztérium várhatóan 474 millió fontot (mintegy 227 milliárd forintot) fordít út- és vasútfejlesztésekre,

míg további 838 millió font (nagyjából 401 milliárd forint) különböző támogatási programokon keresztül érkezhet a projekthez.

A fejlesztések között szerepel a Bedford vasútállomás korszerűsítése, egy új állomás építése Wixams térségében, valamint az Oxford–Cambridge növekedési folyosó egyik kulcsútvonalának számító A421-es út fejlesztése is. A tervek szerint a bővülő lutoni repülőtér szintén fontos szerepet játszik majd a park nemzetközi elérhetőségében.

Kihívót kap a párizsi Disneyland

A brit vidámparkpiac régóta csábítja a nagy nemzetközi szereplőket. A Disney korábban több alkalommal is vizsgálta egy brit park létrehozásának lehetőségét, ám a magas költségek, a területszerzési nehézségek és az infrastruktúra hiányosságai miatt végül nem született beruházási döntés.

A Universal most éppen ezeket az akadályokat próbálja állami támogatással áthidalni. A projekt mögött nemcsak turisztikai, hanem regionális fejlesztési célok is állnak: a brit kormány számításai szerint az élménypark 2055-ig közel 50 milliárd fonttal (mintegy 24 ezer milliárd forinttal) járulhat hozzá a gazdasági teljesítményhez.

Az évente több mint nyolcmillió látogatóra tervezett komplexum a párizsi Disneyland egyik legkomolyabb európai versenytársa lehet.

Bár a Universal egyelőre nem árulta el, milyen attrakciók kapnak helyet a parkban, a vállalat legismertebb márkái – például a Jurassic World, a Halálos iramban vagy a Minyonok – szinte biztosan megjelennek majd.