Az Egyesült Királyság kormánya megerősítette: új Universal-élménypark épül Bedford közelében. A 476 hektáros területre tervezett beruházás a becslések szerint 28 ezer munkahelyet teremt, és már az első évben 8,5 millió látogatót vonzhat, a megnyitót 2031-re tervezik. A több milliárd fontos projekt a Universal Destinations & Experiences vállalat égisze alatt valósul meg, és ezzel létrejön az első Universal témájú élménypark Európában, amely egyben a kontinens legnagyobb élményparkja is lesz.

A Disney hoppon maradt: más építi meg Európa legnagyobb élményparkját / Fotó: Jim Vallee

A világ legnagyobb élményparkja

Az amerikai székhelyű Universal – mely olyan kasszasikerek mögött áll, mint a Minyonok vagy a Wicked – eddig csak az Egyesült Államokban, Japánban, Szingapúrban és Kínában működtetett élményparkokat. Keir Starmer miniszterelnök szerint „ez a befektetés nemcsak Bedfordot helyezi fel a világtérképre, hanem új korszakot nyit a brit szórakoztatóiparban is”.

A beruházás becslések szerint 2055-ig akár 50 milliárd fonttal is hozzájárulhat az Egyesült Királyság gazdaságához.

A kormány ígérete szerint az infrastrukturális fejlesztések sem maradnak el: új leágazások épülnek, korszerűsítik a Wixams vasútállomást, és egy új megállót is létesítenek az East West Rail vonalon, közvetlen kapcsolatot teremtve a park és a London Luton repülőtér között. Rachel Reeves pénzügyminiszter szerint a beruházás „egyértelmű bizalmi szavazat Nagy-Britanniának mint üzleti célpontnak”. Lisa Nandy kulturális miniszter pedig úgy nyilatkozott: „A brit lakosság mostantól a legnagyobb és legjobb élményparkot tudhatja a szomszédságában” – írja a BBC.

A tervek között szerepel

egy 500 szobás szálloda

és egy különálló kereskedelmi központ is.

A Universal eddig 476 hektárt vásárolt meg, de jelezte: további területek megvételét is fontolgatja, így a projekt akár 700 hektárosra is nőhet. Ez lehetővé tenné, hogy a park közvetlen kapcsolatba kerüljön a főbb közlekedési útvonalakkal. A Universal szerint a munkahelyek 80 százalékát bedfordshire-i és környékbeli lakosok tölthetik be, és már több mint 6000 helyi lakost, illetve szervezetet vontak be a tervezésbe – a visszajelzések szerint 92 százalékuk támogatja a projektet.