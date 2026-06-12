Már most készüljön mindenki, nagyon drága lehet a gáz a télen: üresek Európa gáztárolói, Magyarországra nagy feladat vár – térképen a sokkoló számok

Jó hírek érkeztek a Közel-Keletről, aminek következtében az energiaárak némileg mérséklődtek, a tartós stabilitáshoz és az ellátási láncok teljes helyreállításához azonban időre lesz szükség. A háború kitörése óta az európai stratégiai készletek jelentős mértékben csökkentek, de a fűtési szezon végével az energiapiacra nehezedő nyomás némileg mérséklődött.

Üresek Európa gáztárolói / Fotó: Shutterstock

Néhány hónap ugyan még hátravan a tél beköszöntéig, a földgáztartalékok pótlásáról azonban időben gondoskodniuk kell majd a döntéshozóknak.

Az európai gáztárolók alacsony töltöttségére figyelmeztetett a szakértő

Európa gáztárolói nem üresek, de messze nincsenek tele − hívta fel a figyelmet egy posztjában az aktuális helyzetre Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

A szakértő rámutatott, hogy

nem mindig abban az országban a legnagyobb a kockázat, ahol a legalacsonyabb a tárolók töltöttségi szintje.

Véleménye szerint fontos figyelembe venni az adott állam ipari teljesítményét, illetve régiós súlyát, így hiába áll a német készletek szintje 32,1 százalékon,

ha a német gázpiac befeszül, azt egész Közép-Európa megérzi.

Németország mellett Belgium, illetve Hollandia szintén érzékeny pontnak tűnik, az előbbi a stratégiai készletek 21,6 százalékával, az utóbbi a 15,5 százalékával rendelkezik jelenleg, ám Belgium nagymértékben sújtja a katari import kiesése − elemzi a nyugat-európai helyzetet Sebestyén, majd rámutat, hogy az Európai Unióban átlagosan 42,1 százalék volt a töltöttségi szint 2026. június 7-én, ami 22,9 százalékkal a 65 százalékos szezonális norma alatti érték.

Magyarország jobb helyzetben van, de nem áll készen a télre

Magyarországnak sikerült megőriznie a készletei 43,6 százalékát, tehát Sebestyén Géza szerint nincs kedvezőtlen helyzetben, azonban emlékeztet, hogy a télre messze nincs felkészülve az ország, az elvégzendő feladat hatalmas.

Régiós összevetésben mind Románia, mind pedig Szlovákia és Csehország is hazánk mögött jár, sőt Ukrajna tárolóinak töltöttsége is csak 21,6 százalékon áll, és Bulgáriában is csupán 2,3 százalékkal jobb a helyzet.

A legnagyobb kihívások várhatóan Hollandia, Belgium, Ukrajna és Németország mellett Bulgária, Horvátország, Szlovákia, Csehország és Románia körül sűrűsödhetnek

− állapítja meg Sebestyén Géza, aki szerint az energiabiztonság nem csupán technikai részlet, hanem szuverenitási kérdés.