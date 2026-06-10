Európa egyik legnagyobb energiatárolója épülhet meg Szerbiában: újabb gigaerőmű a Vaskapuban

A Duna érintett szakaszán, a szerb-román határon, már kettő, még a rendszerváltozás előtt épült erőmű teljesít szolgálatot, amelyek a szerb és román hálózatot látják elektromos árammal. A tervek szerint most a szerb oldalon, a Vaskapu I. és II. erőművektől felvízi irányában épülhet meg egy modern energetikai komplexum, ami energiatároló kapacitásokkal is rendelkezne.

A Vaskapu I. erőmű/ Fotó: AFP

A Vaskapu III. terveiről

A projekt célja egy 1200 és 2400 megawatt közötti teljesítménnyel rendelkező vízerőmű telepítése Galambóc (Golubac) község területén. A település a magyar-szerb határtól nagyjából 150 kilométeres távolságra fekszik a festői szépségű, és történelmi jelentőségű Vaskapu-szorosban.

A tervek szerint a létesítménybe 400 megawattnyi szél- vagy napenergia kapacitást is integrálnának, ami az összeteljesítményt tovább növelné.

A beruházás értéke a becslések és előzetes tervek szerint 2,63 milliárd euró, a szerb kormány pedig egy nemzetközi együttműködés keretén belül amerikai vállalatokat kíván bevonni a projektbe. Az Egyesült Államok szerbiai nagykövetsége ennek megfelelően nyilvános felhívást tett közzé, melyben szándéknyilatkozat benyújtására szólítja fel a pályázni kívánó feleket. Az eljárás lefolytatását, valamint az amerikai gazdasági szereplők bevonását a két állam között korábban létrejött megállapodás teszi lehetővé, ami 2025. március 28-án lépett hatályba.

A bilaterális párbeszéd már évekkel korábban megkezdődött:

2021-ben az amerikai Bechtel mutatott nagy érdeklődést a projekt iránt, majd

2022-ben a vállalat a műszaki tanulmányok elkészítésére tett ígéretet, miután

2024-ben a két állam Washingtonban aláírta a nemzetközi energetikai megállapodást.

A nagykövetség által közzétett felhívásban csatolmányként megtalálható a beruházás célja, valamint a műszaki koncepció is. A szerb bányászati és energiaügyi minisztérium által létrehozott dokumentumból kiderül, hogy a projekt nyílt rendszerként kapcsolná össze a Dunát a folyó jobb partján fekvő, Pesaca és Brodica tározókkal, amelyek szintén az építkezés során kerülnének kialakításra. Ezeket a víztesteket egy összetett, számos műtárgyból álló rendszer kötné össze az áramtermelő turbinákkal,

a komplexum pedig képes lenne a Duna vizét szivattyúk segítségével a tározókba juttatni, amivel lehetőség nyílna az energiatárolásra. Ez a megoldás nem csupán Szerbia, hanem a régió villamosenergia-ellátását is stabilizálná, tulajdonképpen egy hatalmas „akkumulátorként” működne.

A minisztérium által publikált dokumentum a pontos kapacitásokat előre nem határozza meg, mivel a beruházás jelenleg előkészítő fázisban van, azonban szerb sajtóértesülések szerint 1200-2400 megawattnyi vízerőmű teljesítmény egészülne ki 400 megawatt szél- és/vagy napenergia kapacitással.