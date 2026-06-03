Deviza
EUR/HUF356,25 +0,36% USD/HUF307,22 +0,58% GBP/HUF412,03 +0,29% CHF/HUF387,6 +0,04% PLN/HUF83,96 +0,22% RON/HUF67,78 +0,35% CZK/HUF14,72 +0,34% EUR/HUF356,25 +0,36% USD/HUF307,22 +0,58% GBP/HUF412,03 +0,29% CHF/HUF387,6 +0,04% PLN/HUF83,96 +0,22% RON/HUF67,78 +0,35% CZK/HUF14,72 +0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 720,16 -0,94% MTELEKOM2 696 -1,89% MOL3 986 +0,5% OTP41 070 -1,96% RICHTER12 000 -4,46% OPUS371 +1,92% ANY7 960 +0,38% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 460 -3,88% BUMIX9 128,64 -1,58% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 877,89 -0,43% BUX134 720,16 -0,94% MTELEKOM2 696 -1,89% MOL3 986 +0,5% OTP41 070 -1,96% RICHTER12 000 -4,46% OPUS371 +1,92% ANY7 960 +0,38% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 460 -3,88% BUMIX9 128,64 -1,58% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 877,89 -0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Ukrajnáról, teljeskörű megállapodás született – „Óriási hírrel jelentkezem”

vadászgépek
Saab
Brazília
Gripen

Erre várt a fél világ, bemutatták Európa új vadászgépét: róla álmodik Magyarország, de egy másik ország kapta meg elsőként – videón az új Gripen F, JAS–39F

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bemutatta a Saab a régóta várt Gripen F első példányát, amely a Gripen vadászgépcsalád legújabb, kétüléses változata. Az új típus nemcsak kiképzőgép, hanem teljes értékű harci repülőgép, amely jelentősen lerövidítheti a pilóták átképzését. Az első Gripen F-et Brazília kapja meg, miközben a fejlesztést a magyar légierő is kiemelt figyelemmel követheti.
Gergely Máté
2026.06.03, 18:50
Frissítve: 2026.06.03, 20:38

A Saab bemutatta a Gripen vadászgépcsalád kétüléses változatának első példányát, a Gripen F-et, amelyet a brazil légierő számára fejlesztettek ki. A svéd repülőgépgyártó szerint az új típus nem egyszerű kiképzőváltozat: a cél az volt, hogy a pilóták képzése és a harci alkalmazás ugyanazon a platformon történhessen, ami jelentősen lerövidítheti az átképzési időt és növelheti a harci hatékonyságot.

Erre várt a fél világ, bemutatták Európa új vadászgépét: róla álmodik Magyarország, de egy másik ország kapta meg elsőként – videón az új Gripen F, JAS-39F
Erre várt a fél világ, bemutatták Európa új vadászgépét: róla álmodik Magyarország, de egy másik ország kapta meg elsőként – videón az új Gripen F, JAS-39F / Fotó: Saab

Ilyen az új Gripen F

A Gripen F hivatalos bemutatóját június 2-án tartották a Saab linköpingi központjában. Az esemény egy évtizedes svéd–brazil együttműködés újabb mérföldköve, hiszen Brazília nem csupán megrendelőként, hanem fejlesztési partnerként is részt vett a programban.

A kétüléses változat fejlesztését még a 2014-ben aláírt szerződés alapozta meg, amely összesen 36 Gripen vadászgép – 28 együléses Gripen E és 8 kétüléses Gripen F – leszállításáról szól. A szállítások 2020-ban kezdődtek, és eddig 11 repülőgépet adott át a Saab a brazil légierőnek.

Nem csak kiképzőgépnek szánják

A Gripen F egyik legfontosabb újítása, hogy a hátsó pilótafülke teljes értékű munkaállomásként működik. Ez lehetővé teszi, hogy a kiképzőpilóta valós harci körülmények között segítse a képzés alatt álló hajózót, miközben a repülőgép minden képessége rendelkezésre áll.

  • A Saab szerint ezzel jelentősen csökkenthető az az idő, amelyre egy pilótának szüksége van ahhoz, hogy teljes értékű Gripen-hajózóvá váljon. 
  • Emellett a második kezelőszemélyzet harci helyzetekben is előnyt jelenthet, mivel megoszthatók a feladatok a szenzorok, a fegyverrendszerek és a harctéri információk kezelése során.

A projekt egyik legfontosabb eleme a technológiaátadás volt. A Saab az elmúlt években több száz brazil mérnököt és technikust képzett ki, akik közvetlenül részt vettek a fejlesztési munkákban. A brazil kormány számára a Gripen-program nemcsak katonai beszerzés, hanem iparfejlesztési projekt is, amelynek célja a hazai repülőgépipari tudás megerősítése.

A Saab szerint a Gripen F bemutatása annak bizonyítéka, hogy a két ország közötti együttműködés túlmutat egy hagyományos fegyvervásárlási szerződésen. A vállalat hangsúlyozta, hogy a kétüléses változat közös fejlesztése hosszú távú ipari partnerséget eredményezett.

Új exportlehetőségek nyílhatnak

A Gripen-program szempontjából a kétüléses verzió stratégiai jelentőségű lehet. Számos ország előnyben részesíti az olyan harci repülőgépeket, amelyeknél a kiképzési és harci feladatok egyetlen típuson belül megoldhatók.

A Saab közlése szerint a Gripen F-re már nemcsak Brazília, hanem Thaiföld és Kolumbia is adott le megrendelést. 

Ez azt jelzi, hogy a svéd gyártó az F–35 és más nyugati típusok által uralt piacon is igyekszik növelni részesedését.

A most bemutatott repülőgép a következő hónapokban a Saab svédországi repülési tesztközpontjába kerül, ahol megkezdődik a hivatalos berepülési program. A sikeres tesztek után adhatják át a típust a brazil légierőnek, amely a következő években fokozatosan építheti ki Gripen-flottáját.

Új vadászrepülőgépeket szerzett Magyarország

A Gripen-program szempontjából Magyarország is fontos partnernek számít, hiszen a Magyar Honvédség a napokban újabb két JAS–39C vadászgépet vett át Svédországból. A 2024-ben aláírt beszerzési megállapodás részeként összesen négy új repülőgép érkezik, amelyekkel a hazai flotta létszáma átmenetileg 16 darabra nő. A fennmaradó két gépet várhatóan még az idei nyár folyamán szállítják le a kecskeméti bázisra. A bővítés hátterében nemcsak a magyar légtér védelme áll, hanem a NATO-kötelezettségek teljesítése is, amelyek az elmúlt évek biztonságpolitikai változásai miatt egyre nagyobb jelentőséget kaptak. 

Magyarország ugyanis már régóta nem kizárólag saját légterét védi: 

a magyar Gripenek több mint egy évtizede biztosítják Szlovénia légterének védelmét, 2024 óta pedig Szlovákia és Horvátország légirendészeti feladataiban is szerepet vállalnak. 

A mostani bővítés ezért regionális szempontból is fontos, hiszen növeli a magyar légierő rendelkezésre álló kapacitását egy olyan időszakban, amikor Európa keleti felében jelentősen romlott a biztonsági környezet. A Saab számára pedig újabb bizonyíték arra, hogy a Gripen továbbra is versenyképes alternatívát jelent a nyugati vadászgéppiacon, különösen azoknak az országoknak, amelyek egyszerre keresnek modern harci képességeket és fenntartható üzemeltetési költségeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu