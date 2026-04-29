Rendkívüli: új vadászrepülőgépeket szerzett Magyarország, most landoltak a kecskeméti bázison – videón a Gripenek átadása

Két új JAS-39 Gripen vadászrepülőgép érkezett Svédországból a kecskeméti katonai repülőtérre, ezzel új szakaszba lépett a magyar légierő fejlesztése. Az új vadászrepülőgépek átadása a 2024-ben aláírt beszerzési szerződés első teljesítése, amelynek keretében Magyarország összesen négy új harcászati repülőgépet vásárol.
2026.04.29, 15:38
Frissítve: 2026.04.29, 15:54

Két újabb JAS-39 Gripen harcászati repülőgép érkezett szerdán Svédországból a kecskeméti katonai repülőtérre, így a Magyar Honvédség vadászgépflottája átmenetileg 16 darabosra bővült. A most leszállított új vadászrepülőgépek annak a 2024-ben aláírt beszerzési megállapodásnak az első elemei, amelyben Magyarország további négy Gripen megvásárlásáról döntött. A fennmaradó két repülőgép a tervek szerint még a nyár folyamán érkezik meg.

Új vadászrepülőgépeket szerzett Magyarország, most landoltak a kecskeméti bázison – videón a Gripenek átadása / Fotó: YouTube / Combatant Blog

A két új JAS-39 C típusú vadászgép a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára került, amely a hazai légtérvédelem központja. 

A Gripen-flotta bővítése nem pusztán technikai fejlesztés, hanem a magyar légvédelmi képességek egyik legfontosabb megerősítése az elmúlt években.

A Honvédelmi Minisztérium 2024-ben írta alá a szerződést a svéd gyártóval a négy új repülőgép beszerzéséről. A döntés mögött az állt, hogy a magyar légierő hosszú távon is fenn tudja tartani a NATO-elvárásoknak megfelelő készültséget, miközben a térség biztonsági környezete jelentősen romlott az orosz–ukrán háború nyomán.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint 

a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. 

Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
