Ezer éve nem láttunk ilyet: azonnal bezuhant az olaj ára hétfő reggel, óriási üzemanyagár-csökkenés jön a benzinkutakon – már nem kell sokat várni

Hosszú idő után először jelentősen mérséklődtek az olajárak hétfőn, miután Donald Trump amerikai elnök és Irán külügyminiszter-helyettese bejelentette, hogy előzetes megállapodás született az iráni háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom helyreállításáról.

A megállapodás hírére jelentősen mérséklődtek az olajrak / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 3,58 dollárral, azaz 4,10 százalékkal hordónkénti 83,75 dollárra csökkent, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 4,01 dolláros, vagyis 4,72 százalékos esés után hordónként 80,87 dolláron állt hétfőn reggel. Mindkét olajtípus több mint 3 százalékot veszített értékéből pénteken is. Ilyen árszinttel legutóbb márciusban találkozhattunk – írta a Reuters.

A tárgyalásokban közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke arról számolt be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán pénteken Svájcban egyetértési megállapodást írt alá. Donald Trump vasárnap azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros díjmentesen lesz használható, és az iráni kikötők ellen fenntartott amerikai tengeri blokád is megszűnik.

Az iráni, félhivatalos Mehr hírügynökség szerint a megállapodás-tervezet értelmében a Hormuzi-szorost 30 napon belül újra megnyitják, iráni felügyelet mellett.

Megkönnyebbült a piac, de messze még a vágyott olajár

„A geopolitikai kockázati prémium, amely az elmúlt időszakban beépült a kőolaj árába, most gyors ütemben leépül, mivel a kereskedők ismét a helyreálló olajszállítások lehetőségét árazzák” – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője a Reutersnek.

A világpiac több millió hordónyi napi olaj- és földgázkínálattól esett el, miután az iráni háború miatt több mint három hónapra lezárták a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy ötöde halad át.

A befektetők ugyanakkor továbbra is óvatosan figyelik, milyen gyorsan tudják a közel-keleti termelők helyreállítani az olajkitermelést és az exportot a háborús károk után, illetve hogy a térségbe visszatér-e a hajóforgalom.

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes közölte, hogy a 60 napos tűzszünet idején egy átfogóbb megállapodásról is tárgyalások kezdődnek.