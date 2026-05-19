Hormuzi-szoros: Irán élesítette legújabb fegyverét, úgy csap le a bürokráciával, hogy az mindenkinek fájni fog

A „PGSA_Iran” néven létrehozott fiók hétfőn kezdte meg működését, és azt állítja magáról, hogy a Hormuzi-szoroson történő tranzit „hivatalos iráni felügyeleti szerve”. A közlemény szerint a hatóság valós idejű információkat tesz közzé a stratégiai fontosságú tengeri útvonal eseményeiről, ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetést is megfogalmazott: „Az engedély nélküli áthaladás illegálisnak minősül”. A bejelentés alapján Irán gyakorlatilag egy engedélyalapú ellenőrzési rendszert készül létrehozni a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán. A Hormuzi-szoroson békeidőben a globális olaj- és földgáz-kereskedelem mintegy egynegyede halad át, így bármilyen korlátozás vagy pluszköltség megjelenhet a világpiaci árakban – írja az Origo.

Hajók a Hormuzi-szorosban Bandar-Abbász iráni kikötőváros közelében / Fotó: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Irán komolyan gondolja a Hormuzi-szoros felügyeletét

A PGSA közlése szerint az iráni hatóságok által kijelölt tengeri zónákban közlekedő hajóknak teljes körű koordinációra lesz szükségük Teheránnal.

Bár Irán hivatalosan nem jelentett be teljes blokádot, a rendszer de facto ellenőrzést jelenthet a szoros felett.

A térségben hónapok óta fokozódik a feszültség az Egyesült Államok, Izrael és Irán konfliktusa miatt. A hajózási társaságok és tengeri biztonsági cégek szerint a kereskedelmi forgalom nagymértékben visszaesett, miközben számos hajó vesztegel vagy kerülő útvonalra kényszerül.

A PGSA egyik bejegyzése az X közösségi oldalon:

In the Name of God



The official X account of the Persian Gulf Strait Authority (#PGSA) is now live.

Follow us for real‑time updates on the #Hormuz_Strait operations and latest developments. — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 18, 2026

A problémákat tovább súlyosbítja:

a rakétatámadások veszélye,

az aknatelepítésekről szóló hírek,

a biztosítók visszavonulása a fedezeti biztosításoktól,

valamint az egyre növekvő katonai jelenlét a térségben.

A nemzetközi tengerjog alapján a Hormuzi-szoros a nemzetközi hajóforgalom számára szabad átjárónak számít. Irán azonban több vonatkozó egyezményt nem ratifikált, ezért nem tekinti magára nézve kötelezőnek.

Bár egy forgalomirányítási rendszer elméletileg a hajózás biztonságát is szolgálhatná – különösen az aknaveszély és a katonai konfliktusok közepette –, sok elemző szerint Teherán célja jóval túlmutat a biztonsági megfontolásokon.