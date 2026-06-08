Már nem egy nagy, üres hodályt akar, aki raktárat keres

Világszerte a modern logisztikai területeknek már mintegy 30 százalékában használtak automatizációs megoldásokat az elmúlt évben a Prologis Research friss elemzése szerint. Az arány 5-10 százalékos növekedés az öt évvel korábban mérthez képest. A trend globálisan erősödik: 2035-re a modern raktárak akár fele alkalmazhat automatizált technológiákat, térségünkben is.

Mobil robotok és vezető nélküli járművek a raktárakban / Fotó: G_Baulard/ Prologis

Nagy irányváltás szemtanúi vagyunk

Ez pedig jelentős változás a modern logisztikai raktárak funkciója szempontjából: e létesítményeknek hamarosan már nemcsak fizikai teret, hanem fejlett technológiai feltételeket is egyre inkább biztosítaniuk kell a bérlők gyorsabb, hatékonyabb és rugalmasabb működése érdekében. A munkaerőhiány, az e-kereskedelem növekedése, a magasabb szolgáltatási szint és a hatékonyabb területkihasználás iránti igény várhatóan világszerte felgyorsítja az automatizáció terjedését. A különböző robotok, önjáró anyagmozgató járművek, raklapkezelő rendszerek és más adatvezérelt raktározási megoldások terjedésével az automatizáció a következő évtizedben a logisztikai szektor egyik meghatározó fejlődési iránya lehet.

Értékesebbek az automatizált raktárak

A növekedés fő motorját az olyan rugalmas megoldások jelentik, mint

az autonóm mobil robotok (AMR),

az automatizált vezetésű járművek (AGV)

és más moduláris rendszerek,

amelyek a raktárak meglévő működésébe könnyen beilleszthetők. Ezekkel a raktározás egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat, jelentős tőkebefektetést igénylő technológiák telepítése nélkül, sok esetben a bérelt területükön belül.

A teljesen automatizált be- és kitárolási rendszerek azonban még viszonylag ritkák: a raktárak mintegy 3-5 százalékában vannak jelen. Igaz, hogy jelentősen növelik a raktárak hatékonyságát, széles körű elterjedésüket akadályozzák

a magas kezdeti költségek,

a korlátozott rugalmasság

és a kiépítéshez szükséges speciális épületigények.

Így egyre értékesebbek azok a logisztikai épületek, amelyek képesek az automatizáció támogatására – derül ki a Prologis Research eredményeiből. Annak a valószínűsége, hogy a bérlő meg kívánja újítani az ilyen raktárépületekben lévő raktár bérleti szerződését, két számjegyű növekedést mutat. A bérleti időszak is átlagosan közel egy évvel hosszabb, a bérleti díjak pedig 10 százalékkal magasabbak, mint a nem automatizált létesítményekben. (A Prologis itt kiszűrte a piaci és méretbeli eltérések hatását.)

Magyarországon a raktár-automatizáció még korai fázisában jár, de terjed, és várhatóan fel is gyorsul a következő években

Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis bérbeadási és ügyfélélményért felelős igazgatója szerint ez a trend a logisztikai ingatlanoknak további lendületet adhat, amely túlmutat a hagyományos, „négy fal és tető” modellen.