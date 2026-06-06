Deviza
EUR/HUF355,62 +0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF411,69 0% CHF/HUF387,45 0% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0% EUR/HUF355,62 +0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF411,69 0% CHF/HUF387,45 0% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
roamingdíj
díjfizetés
Európai Unió

Örülhetnek a magyarok, olcsóbb lehet a telefonszámla: az első lépést megtette az EU – egymás után hat országban törölhetik el a roamingot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Unió újabb lépést tett a Nyugat-Balkán integrációja felé: megkezdődhetnek a tárgyalások a roamingdíjak eltörléséről a térség országai és Brüsszel között. A roamingmentesség a magyar utazók számára is kézzelfogható előnyöket hozhat, hiszen több népszerű úti célon is megszűnhetnek a többletköltségek.
VG
2026.06.06, 17:05
Frissítve: 2026.06.06, 17:28

Az Európai Bizottság megkezdi a tárgyalásokat az uniós csatlakozásra váró nyugat-balkáni országokkal, Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával a Roam Like at Home rendszer kiterjesztéséről. A cél, hogy a nyugat-balkáni országok fokozatosan csatlakozzanak az uniós roamingövezethez.

mobiltelefon, telekommunikáció áremelés, díjemelés, árkorrekció, díjkorrekció infláció, inflációkövető drágulás
Fotó: Pixabax

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták, hogy az Európai Bizottság megkezdje a tárgyalásokat a roamingmentességről – tudta meg az Origo. A portál  az Euractiv oldalra hivatkozva azt írja, 

a tervek szerint a régió polgárai a jövőben az EU-tagállamokban is külön roamingköltségek nélkül használhatnák mobiltelefonos szolgáltatásaikat. 

A rendszer 2017 óta biztosítja, hogy az uniós polgárok a tagállamokban külön roamingdíjak nélkül telefonálhassanak, küldhessenek sms-t és használhassák mobilinternetjüket. 

A roamingmentesség a magyaroknak is jó

A most tervezett változás a magyarok számára sem lenne közömbös. Szerbia az egyik legfontosabb tranzitország a görögországi nyaralásokhoz, míg Montenegró és Albánia az elmúlt években egyre népszerűbb turisztikai célponttá vált a hazai utazók körében, ahol eddig csupán borsos összegért tudtuk használni mobiltelefonos szolgáltatásainkat.

Az Origo beszámol róla, hogy az uniós államok mellett jelenleg mely európai országokban lehet roamingköltség nélkül telefonálni az uniós polgároknak és arról is, hogy mikorra várható a nyugat-balkáni bővítés.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu