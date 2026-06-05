Így lett bezzeg-Romániából szegény Románia: bajban a Dacia, bajban a gazdaság, teljes a politikai zűrzavar
Amikor Mihai Bordeanu, a Renault romániai Dacia-gyárának vezetője múlt hónapban találkozott Ilie Bolojan volt miniszterelnökkel, rossz hírekkel érkezett: a Románia zászlóshajónak számító gyár értékesítései csökkentek, a vállalatnak dolgozókat kellett elbocsátania.
Ez volt a legújabb bizonyítéka Románia gazdasági nehézségeinek, amelyek következtében az ország recesszióhoz közeli állapotba süllyedt, az infláció közel három év után először ismét 10 százalék fölé emelkedett. A pénteken közzétett felülvizsgált adatok szerint a gazdasági növekedés az első negyedévben stagnált, miután az ország hosszabb megszorítási időszakon ment keresztül.
Stagfláció fenyeget
A korábban a térség növekedési bajnokának számító Románia most egy elhúzódó stagflációs időszak kockázatával néz szembe. (Enyhe recesszió vagy stagnáló gazdaság magas inflációval kombinálva.) A megszorító intézkedések miatti növekvő elégedetlenség – amelyek célja az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányának leszorítása volt – Bolojan bukásához vezetett, ami megrémítette a befektetőket és erősítette a szélsőséges pártok támogatottságát.
Csütörtökön Nicusor Dan államfő tanácsadóját, Eugen Tomacot jelölte miniszterelnöknek, hogy megtörje a többhetes politikai patthelyzetet, amely az egykori négypárti koalíció tagjaival folytatott tárgyalások után alakult ki. Ugyanakkor nem világos, hogy Tomac képes lesz-e megszerezni a szükséges támogatást a megosztott román parlamentben a kormányalakításhoz.
Az elhúzódó recesszió kockázata minden politikai bizonytalansággal töltött nappal nő
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Iulian Lolea, a Concordia közgazdásza. A Concordia Románia legnagyobb üzleti szövetsége, amely több mint négyezer vállalat érdekeit képviseli.
Aggasztó a kép: Románia gazdasága a megszorítások és a globális konfliktusok terhét nyögi
Az autóipar Románia ipari termelésének és exportjának több mint 10 százalékát adja. Az idén az első négy hónapban a fekete-tengeri országban regisztrálták az Európai Unión belül a legnagyobb visszaesést az új autók forgalomba helyezésében.
A Dacia, amely fő nyugat-európai exportpiacain gyengülő kereslettel szembesül,
- az év elején 900 munkahelyet szüntetett meg dél-romániai üzemében.
- A vállalat jelenleg további 200 mérnök távozását próbálja elérni önkéntes kilépési program keretében a fejlesztési központból.
„Minden lehetőség napirenden van” – mondta Bordeanu a jövőbeni esetleges elbocsátásokkal kapcsolatban a Hotnews beszámolója szerint.
Az elhúzódó gazdasági visszaesés nagyon szűk mozgásteret hagy a kormánynak a gazdaságélénkítésre, mivel az országot már most fenyegeti annak a veszélye, hogy hitelminősítése bóvli kategóriába kerül.
A hitelfelvétel költségei már most a legmagasabbak az Európai Unióban, ami az évek óta növekvő költségvetési és folyó fizetési mérleg hiányának következménye.
A politikai válság gazdasági válságot okozott
A tízéves román államkötvényhozam a kormány összeomlása után 7 százalék fölé ugrott, majd csütörtökre 6,95 százalékra mérséklődött. Ez még mindig több mint egy százalékponttal magasabb a lengyel és magyar megfelelőknél. Eközben a lej történelmi mélypontra gyengült az euróval szemben.
A politikai válság megakasztotta azokat a költségvetési reformokat, amelyek szükségesek lennének nyolcmilliárd euró uniós helyreállítási forrás lehívásához. Ezek a pénzek kulcsfontosságúak az idei, a GDP 6,2 százalékának megfelelő költségvetési hiánycél teljesítéséhez, valamint új beruházási források biztosításához, amelyek elősegíthetnék a gazdasági növekedést. Romániának augusztus végéig van lehetősége a források lehívására.
A pénteki adatok szerint a gazdaság korábbi fő hajtóerői, a fogyasztás és az ipar továbbra is a növekedés legnagyobb fékezői maradtak, miközben csak az építőipar és az export járult hozzá enyhén pozitívan a teljesítményhez.
Cristian Popa, a román jegybank igazgatótanácsának tagja szerint a gazdasági növekedés a következő időszakban is „nagyon alacsony” maradhat a fogyasztás visszaesése miatt, ugyanakkor az év második felében fokozatos fellendülésre lát esélyt.
Ha a belső és külső bizonytalanságok csökkennek, és az alkalmazkodási folyamat rendezett módon folytatódik, a gazdaság fokozatosan visszanyerheti lendületét, akár már az idei év második felében
– mondta Popa.
Nagyon keserves lesz a kilábalás – már ha lesz egyáltalán
Ehhez azonban elengedhetetlen a költségvetési konszolidáció folytatása, az uniós források lehívása és a politikai környezet stabilizálása. Ha a következő kormány nem tud hiteles gazdasági helyreállítási pályát felvázolni, további beruházások halasztódhatnak el, ami tovább mélyítheti a gazdasági problémákat.
Ha Románia jelentős összegeket veszít a helyreállítási alapokból, elhalasztja a szükséges reformokat, és késlekedik a gazdaság élénkítését szolgáló intézkedésekkel, a recesszió mélyebb és hosszabb lesz
– figyelmeztetett Lolea, a Concordia közgazdásza.
Szakadék nyílt a magyarok és a románok, az amerikaiak és az európaiak közt – a fogyasztók már szavaztak
A magyar fogyasztó boldog, a román nem – az amerikai fogyasztó boldog, az európai nem. A kiskereskedelmi forgalom friss adatai rajzolják ki ezt a képet az iráni háború, a magyar kormányváltás és a román megszorítás világában.