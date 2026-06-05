Így lett bezzeg-Romániából szegény Románia: bajban a Dacia, bajban a gazdaság, teljes a politikai zűrzavar

Amikor Mihai Bordeanu, a Renault romániai Dacia-gyárának vezetője múlt hónapban találkozott Ilie Bolojan volt miniszterelnökkel, rossz hírekkel érkezett: a Románia zászlóshajónak számító gyár értékesítései csökkentek, a vállalatnak dolgozókat kellett elbocsátania.

Futószalagon kénytelen elbocsátani a Dacia – egyre nagyobb bajban Románia gazdasága / Fotó: AFP

Ez volt a legújabb bizonyítéka Románia gazdasági nehézségeinek, amelyek következtében az ország recesszióhoz közeli állapotba süllyedt, az infláció közel három év után először ismét 10 százalék fölé emelkedett. A pénteken közzétett felülvizsgált adatok szerint a gazdasági növekedés az első negyedévben stagnált, miután az ország hosszabb megszorítási időszakon ment keresztül.

Stagfláció fenyeget

A korábban a térség növekedési bajnokának számító Románia most egy elhúzódó stagflációs időszak kockázatával néz szembe. (Enyhe recesszió vagy stagnáló gazdaság magas inflációval kombinálva.) A megszorító intézkedések miatti növekvő elégedetlenség – amelyek célja az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányának leszorítása volt – Bolojan bukásához vezetett, ami megrémítette a befektetőket és erősítette a szélsőséges pártok támogatottságát.

Csütörtökön Nicusor Dan államfő tanácsadóját, Eugen Tomacot jelölte miniszterelnöknek, hogy megtörje a többhetes politikai patthelyzetet, amely az egykori négypárti koalíció tagjaival folytatott tárgyalások után alakult ki. Ugyanakkor nem világos, hogy Tomac képes lesz-e megszerezni a szükséges támogatást a megosztott román parlamentben a kormányalakításhoz.

Az elhúzódó recesszió kockázata minden politikai bizonytalansággal töltött nappal nő

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Iulian Lolea, a Concordia közgazdásza. A Concordia Románia legnagyobb üzleti szövetsége, amely több mint négyezer vállalat érdekeit képviseli.

Aggasztó a kép: Románia gazdasága a megszorítások és a globális konfliktusok terhét nyögi

Az autóipar Románia ipari termelésének és exportjának több mint 10 százalékát adja. Az idén az első négy hónapban a fekete-tengeri országban regisztrálták az Európai Unión belül a legnagyobb visszaesést az új autók forgalomba helyezésében.