Hatalmas baj van a szomszédban: bezzeg-Románia elsőnek csúszott recesszióba és egyre drágul

A nyers adatok szerint az első negyedévben Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 1,7 százalékkal volt kisebb mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok azt mutatják, hogy az első negyedévi román GDP éves összevetésben 1,5 százalékkal csökkent – közölte szerdai gyorstájékoztatójában a romániai Országos Statisztikai Intézet (INS). Ez még tulajdonképpen azelőtt történt, hogy az iráni háború odasózott az egész Európai Unió gazdaságának (illetve a március már háborús hónap volt). Romániában lassan egy éve kemény megszorítások gyötrik meg a háztartásokat.

Az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy Románia technikai recesszióban van.

Az INS korrigált adatai szerint 2024 utolsó negyedévében a román GDP 2 százalékkal csökkent az előző negyedévhez viszonyítva, a harmadik negyedévben pedig stagnált. A korábbi adatok azt mutatták, hogy negyedéves összevetésben a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal, míg a negyedikben 1,8 százalékkal romlott a gazdaság teljesítménye.

A 2026-os költségvetés tervezetében a bukaresti kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Dübörög az infláció Romániában

Nem a GDP-adat a legrosszabb, ami szerdán keleti szomszédunkkal történt. Az Országos Statisztikai Intézet gyorstájékoztatója szerint áprilisban 10,71 százalékra gyorsult az éves infláció Romániában a márciusi 9,87 százalékról. Az országban legutóbb 2023 júniusában volt két számjegyű, 10,3 százalékos inflációs ráta.

Áprilisban az élelmiszerek 7,39 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,04 százalékkal drágultak.

Leginkább az áram (54,18 százalék), a lakásbérlés (43,78 százalék), a gázolaj (32,68 százalék), a benzin (22,42 százalék) és a kávé (21,76 százalék) drágult. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,70 százalék), a légi közlekedés (4,69 százalék), a búzaliszt (4,38 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (4,33 százalék) ára csökkent.