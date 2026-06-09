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autóipar
Jeep
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Stellantis

Ismét lejtőn a Stellantis: ezúttal 1,3 millió tűzveszélyes autót kellett visszahívnia – ezek a modellek érintettek

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Jeep szabadidő-autók és pickupok is érintettek az incidensben. A gyártó több mint 1,3 millió autót hív vissza javításra. A Stellantis részvényárfolyama év eleje óta hatalmasat zuhant.
VG
2026.06.09, 10:02
Frissítve: 2026.06.09, 10:35

Nagy hibára derült fény a világ egyik legnagyobb autógyártójánál. A Stellantis kedden bejelentette, hogy globálisan 1,3 millió Jeep szabadidő-autót és pickupot hív vissza tűzveszély miatt, egyúttal arra kérte az autótulajdonosokat, hogy a javítás elvégzéséig ne parkoljanak épületek vagy más járművek közelében.

Jeep Gladiator, Stellantis autóipar, járműipar visszahívás
A Jeep Gladiator is érintett a Stellantis nagy járművisszahívásában / Fotó: Jacek Boczarski / AFP

A visszahívás a 2021 és 2025 között gyártott Jeep Wrangler és Jeep Gladiator típusokat érinti. A döntés oka az elektromos-hidraulikus szervokormány-szivattyú vezetékezésének egyik elektromos csatlakozási hibája, amely ritka esetekben a gyúlékony anyagok túlmelegedését okozhatja, ami akár járműtűzhöz is vezethet – adta hírül a Reuters.

A Stellantis tájékoztatása szerint a visszahívás közel 1,08 millió járművet érint az Amerikai Egyesült Államokban, 106 ezret Kanadában, 23 ezret Mexikóban, valamint mintegy 125 ezret a világ egyéb piacain. A vállalat hozzátette, hogy a visszahívási program keretében átvizsgálják, és szükség esetén javítják vagy cserélik a kábelköteget, illetve az elektromos-hidraulikus szervokormány-szivattyút.

A Stellantis közölte, azon dolgozik, hogy a javítást minél hamarabb elvégezzék, és várakozásai szerint legkésőbb júliusig kidolgozzák a visszahívás, valamint az alkalmazandó javítás menetét.

A cég egy a hibával összefüggésbe hozható esetleges sérülésről kapott jelentést, ugyanakkor balesetről vagy halálesetről nem érkezett hír.

A Stellantis részvényárfolyama kismértékben csökkent a fejlemények hatására, azonban év eleje óta már 35,87 százalékkal zuhant a papír értéke.

 

A Stellantis modellcunamit szabadít a világra: Amerikára fókuszál, az elektromos átállást letekerik – kiderült, mi lesz a két népszerű márka sorsa

A Stellantis május végén, a michigani Auburn Hillsben tartotta éves befektetői napját, ami valódi mérföldkő a 2021-ben a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen fúziójával létrehozott autóipari óriás életében, hiszen a kezdeti bukdácsolás és a Carlos Tavares által irányított konszern ballépései után most a tavaly kinevezett új vezérigazgató, Antonio Filosa vázolta fel a következő időszak kilábalási stratégiáját.

Egy 60 milliárd eurós befektetési tervet körvonalazott 2030-ig, amelyből legalább 60 új modellt dobnak a piacra, 50-et pedig felfrissítenek, a benzinesektől a teljesen elektromosig terjedő skálán. A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág.

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