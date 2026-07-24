Deviza
EUR/HUF361,27 -0,9% USD/HUF317,66 -0,86% GBP/HUF423,19 -0,76% CHF/HUF388,2 -1,01% PLN/HUF83,68 -0,58% RON/HUF69,27 -0,57% CZK/HUF14,96 -0,69% EUR/HUF361,27 -0,9% USD/HUF317,66 -0,86% GBP/HUF423,19 -0,76% CHF/HUF388,2 -1,01% PLN/HUF83,68 -0,58% RON/HUF69,27 -0,57% CZK/HUF14,96 -0,69%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 471,05 -0,49% MTELEKOM2 648 +1,3% MOL4 474 +0,58% OTP45 380 -1,39% RICHTER11 630 -0,17% OPUS367 +2,23% ANY6 900 -0,72% AUTOWALLIS144 +1,41% WABERERS4 770 +1,27% BUMIX9 326,17 -0,37% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 107,6 +0,3% BUX143 471,05 -0,49% MTELEKOM2 648 +1,3% MOL4 474 +0,58% OTP45 380 -1,39% RICHTER11 630 -0,17% OPUS367 +2,23% ANY6 900 -0,72% AUTOWALLIS144 +1,41% WABERERS4 770 +1,27% BUMIX9 326,17 -0,37% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 107,6 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ivóvíz
Georgia
áramszünet

Totális áramszünet tört ki az európai országban, mindenhol elment az áram: majdnem 4 millióan maradtak sötétségben – nem tudják, mi okozta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Éjfél után néhány perccel országos áramszünet söpört végig az országon. A szakemberek még vizsgálják, mi idézte elő a rendkívüli eseményt Georgiában.
VG
2026.07.24, 20:40

Országos áramszünet bénította meg Georgiát péntekre virradó éjjel: percek alatt elsötétült Tbiliszi és az ország szinte minden régiója, miközben az orosz megszállás alatt álló Abháziában is megszűnt az áramszolgáltatás. A hatóságok hajnalra helyreállították az ellátást, a rendszer összeomlásának okát azonban még vizsgálják.

Daily life continues in Havana amid blackout and fuel shortages georgia
Komoly fennakadást okozott egy ismeretlen eredetű hálózati hiba Georgiában, ahol percekre gyakorlatilag az egész ország áram nélkül maradt / Fotó: Anadolu via AFP

A helyi beszámolók szerint a főváros valamennyi kerületéből, valamint az ország számos városából jelentettek kimaradást. 

Az áramellátás megszűnése miatt automatikusan leálltak a Georgian Water and Power vízszivattyú-állomásai is, ami az ivóvízellátásban is fennakadásokat okozhatott.

A georgiai állami villamosenergia-rendszer adatai szerint a fogyasztás néhány perc alatt drámai mértékben visszaesett: 1860 megawattról mindössze 564 megawattra csökkent, ami jól mutatja a kiesés országos léptékét. Tbiliszi egyes lakosai a Telasi áramszolgáltatótól SMS-értesítést kaptak, amely szerint a kimaradást „vészhelyzeti hálózati meghibásodás” okozta. Az üzenetben azt is jelezték, hogy az áramszolgáltatás várhatóan hajnali 2:25-re áll helyre.

A hálózat üzemeltetője később közölte, hogy még az éjszaka folyamán részben sikerült visszakapcsolni az áramot Tbilisziben, valamint Kutaiszi, Csiatura, Szacshere, Oni és Ambrolauri egyes részein. Péntek reggelre a villamosenergia-ellátás egész Georgiában helyreállt.

A georgiai hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a rendszer összeomlását. Az állami villamosenergia-rendszer üzemeltetője vizsgálatot indított, és azt ígérte, hogy a hiba pontos okáról később részletes tájékoztatást ad.

Nem ez az első hasonló eset Georgiában

2025 áprilisában az 500 kilovoltos Kavkazioni távvezeték vészleállása miatt az ország fogyasztóinak mintegy 90 százaléka maradt áram nélkül. A mostani incidens ismét ráirányítja a figyelmet az elektromos hálózatok sérülékenységére Európában: tavaly tavasszal Spanyolországot is súlyos áramszünet bénította meg, amely a becslések szerint 1,6 milliárd eurós gazdasági kárt okozott, míg 2026 áprilisában Berlinben is jelentős áramkimaradás történt.

Már csak ez hiányzott: áramszünet csapott le Budapesten, ezrek maradtak szolgáltatás nélkül – azonnal reagált az E.ON

Már napok óta tombol a hőség Magyarországon. Számos településen dőltek meg a júniusi melegrekordok, de néhány helyen abszolút rekord közelébe is emelkedett a hőmérséklet. A kánikula a vízhálózat mellett a villamosenergia-hálózatot is leterheli, Budapesten hétfő este ezrek maradtak áram nélkül.

 

Energiaválság

Energiaválság
1726 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu