Bejelentést tett a Wizz Air: ebben az új európai országban nyit bázist, ide nem megy utána a Ryanair – még Orbán Viktor kormánya adta meg a kezdőlökést

Új bázist nyit a Wizz Air a pristinai nemzetközi repülőtéren, ezzel tovább erősíti jelenlétét a Nyugat-Balkánon. A novemberben induló fejlesztés három új útvonalat, több járatot és félmillió új ülőhelyet hoz a térségbe.

Jelentős balkáni fejlesztést jelentett be a Wizz Air, amely 2026 végétől új bázist működtet Pristinában / Fotó: Shutterstock

A légitársaság közleménye szerint a fejlesztés 2026 novemberében indul, amikor egy Airbus A321neo repülőgépet állomásoztatnak a koszovói főváros repülőterén.

A Nyugat-Balkánon terjeszkedik a Wizz Air

Az új bázis megnyitásával három új útvonal is elindul: a Wizz Air közvetlen járatokat indít a belga Charleroi-ba, a németországi Karlsruhe/Baden-Badenbe, valamint a svájci-francia határon fekvő Basel-Mulhouse repülőtérre. Emellett sűrítik a Dortmundba közlekedő járatok menetrendjét is.

A beruházás eredményeként évente mintegy 500 ezer új ülőhellyel bővül a Wizz Air kínálata Pristinából, miközben 40 új közvetlen munkahely is létrejön. A fejlesztés után a légitársaság összesen kilenc útvonalat üzemeltet majd Pristinából, hat országba.

A Wizz Air felidézte, hogy első koszovói járatát 2017-ben indította Budapest és Pristina között. A mostani bázisnyitás szerintük újabb mérföldkő a térségben, amely hosszú távon is erősíti a légitársaság jelenlétét.

A vállalat célja, hogy javítsa Koszovó nemzetközi légi összeköttetéseit, új gazdasági lehetőségeket teremtsen, és még szélesebb kör számára tegye elérhetővé a kedvező árú légi közlekedést.