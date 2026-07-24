Valami nagyon furcsa dolog történik: a Lidl új áruházat akar nyitni Magyarországon, de nem engedik neki – most él a remény, hogy meg tudja építeni
Különös fordulatot vett a Lidl legújabb boltépítése Magyarországon, amit hosszabb ideje teljes bizonytalanság övez.
Korábban a Világgazdaság is írt arról, hogy a kiskereskedelmi láncok és egyes polgármesterek azzal a feltételezéssel éltek, hogy a Tisza-kormány eltörli a plázastop intézményét.
Ha valóban van ilyen szándéka a május elején felálló Tisza-kormánynak, az azonnal teret adhat a multiknak, így a Lidlnek is, hogy elárasszák új boltokkal és bevásárlóközpontokkal a magyar településeket.
A plázastoptörvény 2012. január 1. napjától 2015. január 1. napjáig volt hatályos, majd 2015. február 1. napján lépett hatályba az új plázastoptörvény.
A boltnyitás engedélyezéséhez ennek alapján külön folyamat szükséges. Erre az úgynevezett plázastop miatt van szükség, amely alól a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal adhat felmentést. Ők az illetékes szakhatóság a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez. Ennek lényege, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás és minden nem építésiengedély-köteles változtatás (felújítás) is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.
A rendelkezésnek az volt a célja, hogy kontrollálni lehessen a jellemzően külföldi nemzetközi érdekeltségek terjeszkedését a kiskereskedelemben a hazai, egyértelműen versenyhátrányban lévő szereplők védelmében is. Ha ez a fék kikerül a rendszerből, joggal lehet feltételezi, hogy
új lendületet kapnak például a német diszkontok boltépítései.
Hogy valóban van-e ilyen Tisza-terv a fiókban, az egyelőre nem ismert. Mindenesetre tény, hogy az előző kormányzattal meglehetősen fasírtban lévő – különösen a kiskereskedelmi különadó miatt – Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) már megkezdte az egyeztetést Magyar Péterékkel.
A Lidl új áruházat akar nyitni Magyarországon, de nem engedik neki
Ebben a kontextusban érdemes figyelni, mi történik a Lidl legújabb boltépítésével Magyarországon. Az Érdmost.hu számolt be róla, hogy Parkvárosban egy terület a Lidl tulajdona, ahová a plázastop miatt viszont nem építkezhetett, így a terület parlagon hevert évek óta. Mígnem egy éve a Kenyeres Birtok tulajdonosa lehetőséget kapott a Lidltől, hogy a területet ideiglenesen hasznosítsa.
A megállapodás lényege az volt, hogy amíg a Lidl nem kap engedélyt, hogy felhúzza az üzletét, a Kenyeres Birtok a telken igényes, mobil épületekből kialakított kerti éttermet építhet, játszótérrel kiegészítve. Csakhogy Érd polgármesterének tudomása szerint
a kormányváltást követően a Lidl reális lehetőségként kezdett számolni a parkvárosi áruház kivitelezésével,
emiatt arra kérte a Kenyeres Birtokot, hogy az éttermet ne építse meg. Csőzik László úgy tudja, hogy a korábban benyújtott engedélykérelmet néhány hónappal ezelőtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes (és országos hatáskörben eljáró) főosztálya elutasította. Az engedélyt várhatóan ismét benyújtják, és most a szükséges „zöld lámpára” várnak.
Mindezek alapján jó esély mutatkozik arra, hogy a Bem téren végül a Lidl a saját telkén mégis megépítheti az áruházát.