Ez már szimboluma lehet a német ipar leépülésének: csődben a legendás Rolly Toys pedálos traktorok gyártója
Több mint nyolc évtized után húzza le a rolót a német Rolly Toys játékgyártó mögött álló Franz Schneider GmbH & Co. KG. A bajorországi Neustadt bei Coburgban működő családi vállalkozás megmentésére indított tárgyalások nem hoztak eredményt, így a gyártás néhány hónapon belül megszűnik – írta az Agrarheute. A cég elsősorban a valódi mezőgazdasági erőgépek mintájára készített pedálos traktor játékairól vált ismertté.
A játékgyártó kínálatban többek között a John Deere, a Claas, a Fendt, a Deutz-Fahr, a New Holland, a Massey Ferguson, a Kubota és a Valtra típusait idéző gyermekjárművek szerepeltek. A társaság munkagépeket, pótkocsikat, homlokrakodókat, markolókat és más kiegészítőket is gyártott.
Nem sikerült befektetőt találni a pedálos traktorgyár gyártójára
A Franz Schneider GmbH februárban kért fizetésképtelenségi eljárást saját igazgatás mellett. A cél akkor még a vállalat átszervezése és hosszú távú működésének biztosítása volt, ezért a termelést kezdetben változatlanul folytatták.
A háttérben egyszerre több gazdasági nehézség állt.
A vállalatot súlyosan érintették az emelkedő energia- és anyagköltségek, a magasabb beszerzési árak, valamint egy jelentős nagykereskedelmi partner elvesztése.
A kieső forgalmat nem tudták más megrendelésekkel pótolni, miközben az előállítás költségeinek további áthárítását a piac már nem fogadta volna el. Nem véltetlen, hogy a játékgyártó megszünése a német ipar jelenlegi állapotának szimbolumának is tekinthető, hiszen az ezer számra megszűnő ipari cégek is rendre ugyanezen okokkal magyarázták nehéz helyzetüket.
A koronavírus-járvány idején még megugrott a kereslet a szabadtéri játékok iránt, ez a többlet azonban később eltűnt. A társaság likviditási helyzete fokozatosan romlott, végül pedig az egyeztetések ellenére sem sikerült olyan befektetőt találni, amely folytatta volna az üzem működtetését.
A bezárás mintegy 120 alkalmazottat érint. A helyi sajtó szerint korábban több vállalkozás érdeklődött a társaság iránt, ám egyik tárgyalásból sem született olyan megállapodás, amely lehetővé tette volna a termelés fenntartását. A regionális beszámolók szerint a gyárnak már csak néhány hónapja maradt.
Évente negyedmillió gyermekjármű készült
A vállalatot Franz és Rosa Schneider alapította 1938-ban. Kezdetben keménypapírból készült alkatrészeket gyártottak a babaipar számára, majd a második világháború után saját játékok előállítására tértek át. A pedálos járművek később a társaság meghatározó termékeivé váltak.
A Rolly Toys a Neustadt bei Coburgban található, mintegy 36 ezer négyzetméteres telephelyén évente több mint 250 ezer gyermekjárművet állított elő. A termékeket húsznál több országba szállították, a német gyártást és a valódi gépeket követő formavilágot pedig a márka legfontosabb értékei között tartották számon.
A vállalat internetes áruháza egyelőre működik, és a kereskedőknél is jelentős készletek lehetnek. A gyártás befejezése ugyanakkor bizonytalanná teheti a későbbi alkatrészellátást és garanciális ügyintézést. A bezárással nem egyszerűen egy játékgyár tűnik el: annak a pedálos traktornak ér véget a története, amelyen Európa-szerte gyermekek generációi játszották el először a gazdálkodást.