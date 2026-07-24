Ez már szimboluma lehet a német ipar leépülésének: csődben a legendás Rolly Toys pedálos traktorok gyártója

Több mint nyolc évtized után húzza le a rolót a német Rolly Toys játékgyártó mögött álló Franz Schneider GmbH & Co. KG. A bajorországi Neustadt bei Coburgban működő családi vállalkozás megmentésére indított tárgyalások nem hoztak eredményt, így a gyártás néhány hónapon belül megszűnik – írta az Agrarheute. A cég elsősorban a valódi mezőgazdasági erőgépek mintájára készített pedálos traktor játékairól vált ismertté.

A pedálos traktorok a váltak a német társaság meghatározó termékeivé, nem bírták az energiaárak miatti költségnövekedést Fotó: rolly toys - Franz Schneider GmbH & Co. KG

A játékgyártó kínálatban többek között a John Deere, a Claas, a Fendt, a Deutz-Fahr, a New Holland, a Massey Ferguson, a Kubota és a Valtra típusait idéző gyermekjárművek szerepeltek. A társaság munkagépeket, pótkocsikat, homlokrakodókat, markolókat és más kiegészítőket is gyártott.

Nem sikerült befektetőt találni a pedálos traktorgyár gyártójára

A Franz Schneider GmbH februárban kért fizetésképtelenségi eljárást saját igazgatás mellett. A cél akkor még a vállalat átszervezése és hosszú távú működésének biztosítása volt, ezért a termelést kezdetben változatlanul folytatták.

A háttérben egyszerre több gazdasági nehézség állt.

A vállalatot súlyosan érintették az emelkedő energia- és anyagköltségek, a magasabb beszerzési árak, valamint egy jelentős nagykereskedelmi partner elvesztése.

A kieső forgalmat nem tudták más megrendelésekkel pótolni, miközben az előállítás költségeinek további áthárítását a piac már nem fogadta volna el. Nem véltetlen, hogy a játékgyártó megszünése a német ipar jelenlegi állapotának szimbolumának is tekinthető, hiszen az ezer számra megszűnő ipari cégek is rendre ugyanezen okokkal magyarázták nehéz helyzetüket.

A koronavírus-járvány idején még megugrott a kereslet a szabadtéri játékok iránt, ez a többlet azonban később eltűnt. A társaság likviditási helyzete fokozatosan romlott, végül pedig az egyeztetések ellenére sem sikerült olyan befektetőt találni, amely folytatta volna az üzem működtetését.

A bezárás mintegy 120 alkalmazottat érint. A helyi sajtó szerint korábban több vállalkozás érdeklődött a társaság iránt, ám egyik tárgyalásból sem született olyan megállapodás, amely lehetővé tette volna a termelés fenntartását. A regionális beszámolók szerint a gyárnak már csak néhány hónapja maradt.