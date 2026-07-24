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Ez már szimboluma lehet a német ipar leépülésének: csődben a legendás Rolly Toys pedálos traktorok gyártója

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem sikerült megmenteni a fizetésképtelenné vált Rolly Toyst, ezért néhány hónapon belül leáll a gyermekeknek szánt pedálos traktorok gyártása. A mezőgazdasági gépek kicsinyített másairól, főként a pedálos traktor gyártásáról ismert német vállalat bezárása mintegy 120 dolgozót érint.
Dénes Zoltán
2026.07.24, 18:44

Több mint nyolc évtized után húzza le a rolót a német Rolly Toys játékgyártó mögött álló Franz Schneider GmbH & Co. KG. A bajorországi Neustadt bei Coburgban működő családi vállalkozás megmentésére indított tárgyalások nem hoztak eredményt, így a gyártás néhány hónapon belül megszűnik – írta az Agrarheute. A cég elsősorban a valódi mezőgazdasági erőgépek mintájára készített pedálos traktor játékairól vált ismertté. 

pedálos traktor, Rolly Toys
A  pedálos traktorok a váltak a német társaság meghatározó termékeivé, nem bírták az energiaárak miatti költségnövekedést Fotó: rolly toys - Franz Schneider GmbH & Co. KG

A játékgyártó kínálatban többek között a John Deere, a Claas, a Fendt, a Deutz-Fahr, a New Holland, a Massey Ferguson, a Kubota és a Valtra típusait idéző gyermekjárművek szerepeltek. A társaság munkagépeket, pótkocsikat, homlokrakodókat, markolókat és más kiegészítőket is gyártott.

Nem sikerült befektetőt találni a pedálos traktorgyár gyártójára

A Franz Schneider GmbH februárban kért fizetésképtelenségi eljárást saját igazgatás mellett. A cél akkor még a vállalat átszervezése és hosszú távú működésének biztosítása volt, ezért a termelést kezdetben változatlanul folytatták.

A háttérben egyszerre több gazdasági nehézség állt. 

A vállalatot súlyosan érintették az emelkedő energia- és anyagköltségek, a magasabb beszerzési árak, valamint egy jelentős nagykereskedelmi partner elvesztése. 

A kieső forgalmat nem tudták más megrendelésekkel pótolni, miközben az előállítás költségeinek további áthárítását a piac már nem fogadta volna el. Nem véltetlen, hogy a játékgyártó megszünése a német ipar jelenlegi állapotának szimbolumának is tekinthető, hiszen az ezer számra megszűnő ipari cégek is rendre ugyanezen okokkal magyarázták nehéz helyzetüket.

A koronavírus-járvány idején még megugrott a kereslet a szabadtéri játékok iránt, ez a többlet azonban később eltűnt. A társaság likviditási helyzete fokozatosan romlott, végül pedig az egyeztetések ellenére sem sikerült olyan befektetőt találni, amely folytatta volna az üzem működtetését.

A bezárás mintegy 120 alkalmazottat érint. A helyi sajtó szerint korábban több vállalkozás érdeklődött a társaság iránt, ám egyik tárgyalásból sem született olyan megállapodás, amely lehetővé tette volna a termelés fenntartását. A regionális beszámolók szerint a gyárnak már csak néhány hónapja maradt.

Évente negyedmillió gyermekjármű készült

A vállalatot Franz és Rosa Schneider alapította 1938-ban. Kezdetben keménypapírból készült alkatrészeket gyártottak a babaipar számára, majd a második világháború után saját játékok előállítására tértek át. A pedálos járművek később a társaság meghatározó termékeivé váltak.

A Rolly Toys a Neustadt bei Coburgban található, mintegy 36 ezer négyzetméteres telephelyén évente több mint 250 ezer gyermekjárművet állított elő. A termékeket húsznál több országba szállították, a német gyártást és a valódi gépeket követő formavilágot pedig a márka legfontosabb értékei között tartották számon.

A vállalat internetes áruháza egyelőre működik, és a kereskedőknél is jelentős készletek lehetnek. A gyártás befejezése ugyanakkor bizonytalanná teheti a későbbi alkatrészellátást és garanciális ügyintézést. A bezárással nem egyszerűen egy játékgyár tűnik el: annak a pedálos traktornak ér véget a története, amelyen Európa-szerte gyermekek generációi játszották el először a gazdálkodást.

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