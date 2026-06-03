Svédországban egyre élesebb kritikák érik Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát az ukrán mezőgazdasági termékekre fenntartott nemzeti importkorlátozások miatt. Egy friss svéd elemzés szerint az Európai Uniónak akár jogi eszközökkel is fel kellene lépnie a három tagállammal szemben, mert az intézkedések nemcsak gazdasági károkat okoznak Ukrajnának, hanem akadályozzák az ország uniós integrációját is.

Svédországból üzenték meg az EU-nak: tegye helyre Magyarországot, mert túl messzire ment – „Megszegi az unió szabályait” / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió 2022-ben ideiglenesen eltörölte az ukrán termékekre vonatkozó vámokat és kereskedelmi kvótákat, hogy támogassa az orosz invázió miatt nehéz helyzetbe került ukrán gazdaságot. A döntés különösen a mezőgazdaság számára volt fontos, mivel a fekete-tengeri kikötők működése hosszú időre bizonytalanná vált, így Ukrajna kénytelen volt alternatív exportútvonalakat keresni.

Az intézkedésnek köszönhetően az ukrán agrárkivitel jelentős része az EU-n keresztül jutott el a nemzetközi piacokra. Később azonban az ukrán hadseregnek sikerült visszaszorítania az orosz erőket a Fekete-tenger nyugati térségéből, és új tengeri szállítási folyosók nyíltak meg Odessza irányába, ami csökkentette a szárazföldi exportútvonalak jelentőségét.

Közben több uniós országban egyre erősebb lett az elégedetlenség. A gazdálkodói érdekképviseletek szerint az olcsóbb ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek lenyomták az árakat, ami versenyhátrányba hozta az európai termelőket. Az Európai Unió ezért fokozatosan szigorította a kereskedelmi feltételeket, majd 2025-ben teljesen megszüntette a rendkívüli liberalizációt, és új kereskedelmi megállapodást kötött Ukrajnával.

A svéd elemzés szerint azonban Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ennél is tovább ment. A három ország saját hatáskörben vezetett be különböző importtilalmakat ukrán mezőgazdasági termékekre.

Magyarország alkalmazza a legszigorúbb rendszert: a korlátozások mintegy húsz termékkategóriát érintenek.

A szerző szerint ezzel nem elsősorban az a probléma, hogy Ukrajna számára többletköltségeket okoznak a hosszabb és drágább logisztikai útvonalak. Sokkal fontosabb kérdésnek tartja, hogy a három tagállam szerinte megsérti az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának alapelveit. Az uniós szabályok értelmében ugyanis a külkereskedelmi politika közösségi hatáskör, így a tagállamok elvileg nem vezethetnek be önálló kereskedelmi korlátozásokat harmadik országokkal szemben.