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üzemanyagár
környező országok
benzin
hatósági ár
piac

Egyes szomszédos országokban beavatkoztak a piaci üzemanyagárakba, többféle gyakorlattal találkozni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyaralási szezon kezdetével a magyar autósok tömegei indulnak meg a környező országok felé. Bár a hazai üzemanyagárak hatósági rögzítése továbbra is érvényben van, a szomszédos piacokon nem mindig egyértelmű a helyzet: az iráni konfliktus utóhatásai és az eltérő állami beavatkozások miatt jelentős különbségekkel találkozhatunk a kutakon.
VG
2026.06.05, 14:02
Frissítve: 2026.06.05, 15:00

A hazai piacon az előző kormány döntése és a jelenlegi kormány határozatlan időtartamra történő hosszabbítása értelmében továbbra is érvényben vannak a védett árak (95-ös benzin: 595 forint, gázolaj: 615 forint literenként), ami érdemi könnyebbség a piaci átlagárakhoz képest (benzin: 646 forint, dízel: 665 forint). Regionális összevetésben Magyarország ezzel az üzemanyagár-statisztikák középmezőnyében, illetve annak felső szegmensében helyezkedik el – áll az Origo összeállításában.

üzemanyag
A környező országok közül nem mindegyikben van érvényben kormányzati intézkedés az üzemanyagáraknál / Fotó: Phoenixns (illusztráció)

Így alakultak az elmúlt időszakban a szomszédos országokban az üzemanyagárak

A lapban megjelent s alább közölt, a hét elején zárult egyhetes periódus átlagárait és árfolyamváltozásait tömörítő adatsor jól mutatja, hogy a gázolaj esetében a magyar árszint kifejezetten előnyös a nyugati és déli szomszédokhoz képest. Ez az összehasonlítás segít árnyaltabb képet alkotni a környező országok üzemanyagár-helyzetéről és azt azokat befolyásoló folyamatokról ahhoz képest, mintha csak egy-egy kiválasztott napon látható árakat vennénk alapul.

Magyarország

  • 95-ös benzin: 595 Ft
  • Dízel: 615 Ft
  • Szabályozási háttér: Fix nemzeti árplafon (magyar rendszámmal)

Ukrajna

  • 95-ös benzin: ~556 Ft
  • Dízel: ~589 Ft
  • Szabályozási háttér: Háborús helyzet, jelentős regionális szórás

Szerbia

  • 95-ös benzin: ~598 Ft
  • Dízel: ~672 Ft
  • Szabályozási háttér: Hetente változó, nagykereskedelmi árhoz kötött maximált ár

Szlovénia

  • 95-ös benzin: ~599 Ft
  • Dízel: ~620 Ft
  • Szabályozási háttér: Részleges, töltőállomás-típustól függő árplafon

Horvátország

  • 95-ös benzin: ~602 Ft
  • Dízel: ~655 Ft
  • Szabályozási háttér: Kéthetes ciklusokban felülvizsgált hatósági ár

Szlovákia

  • 95-ös benzin: ~638 Ft
  • Dízel: ~609 Ft
  • Szabályozási háttér: Piaci árazás

Ausztria

  • 95-ös benzin: ~637 Ft
  • Dízel: ~677 Ft
  • Szabályozási háttér: Piaci árazás, autópályákon kiugróan magas árak

Románia

  • 95-ös benzin: ~684 Ft
  • Dízel: ~705 Ft
  • Szabályozási háttér: Piaci árazás

Kéthetes bizonytalanság a horvátoknál, mozgó árplafon Szerbiában

A környező országok közül a magyar turisták legfőbb nyári célpontjának számító Horvátországban a zágrábi kabinet 2026 márciusa óta alkalmaz ársapkát az iráni válság elhúzódása miatt. A legújabb, június 15-ig érvényes rendelet szerint a benzin és a dízel árát 1,61 euróban (kb. 570 forint) maximálták, ami a dízel esetében még a magyarnál is kedvezőbb.

A horvát és a szlovén árkorlátozások állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkoznak, viszont az autópályák menti kutakon nem érvényesek, ott lényegesen magasabb árakkal szembesülhetnek a sofőrök.

Szerbiában egy egészen más, dinamikus modellt követnek: a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium minden pénteken 15 órakor 

  • az átlagos nagykereskedelmi árak
  • és egy fix árrés alapján határozza meg a következő egy hétre érvényes maximális kiskereskedelmi árat.

Ez a módszer rendkívül gyorsan leköveti a piaci mozgásokat.

Devizakockázat és geopolitika: mire figyeljen a tudatos autós?

A lap kiemeli, hogy a külföldi tankolás forintban kifejezett végösszegét nemcsak a kúton kiírt árak, hanem a valutaváltási és kártyás tranzakciós költségek is érdemben befolyásolják. Egy kedvezőtlenebb banki árfolyam miatt elbukott 2-3 forintos eltérés egy hosszabb, autós körutazás végén már szabad szemmel is jól látható pluszköltséget eredményezhet.

Bár az iráni háború kitörését követő kezdeti ársokk után jelenleg konszolidáció látszik a piacon – és a hatósági árak közelítenek a valós piaci szinthez –, a helyzet törékeny. Mivel a geopolitikai konfliktus lezárása egyelőre csak a politikai kommunikáció szintjén létezik, a globális készletek apadásával vagy egy újabb eszkalációval bármikor újra kilőhetnek az energiaárak a főszezon kellős közepén.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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