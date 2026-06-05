Egyes szomszédos országokban beavatkoztak a piaci üzemanyagárakba, többféle gyakorlattal találkozni

A horvát és a szlovén árkorlátozások állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkoznak, viszont az autópályák menti kutakon nem érvényesek, ott lényegesen magasabb árakkal szembesülhetnek a sofőrök.

Szerbiában egy egészen más, dinamikus modellt követnek: a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium minden pénteken 15 órakor

az átlagos nagykereskedelmi árak

és egy fix árrés alapján határozza meg a következő egy hétre érvényes maximális kiskereskedelmi árat.

Ez a módszer rendkívül gyorsan leköveti a piaci mozgásokat.

Devizakockázat és geopolitika: mire figyeljen a tudatos autós?

A lap kiemeli, hogy a külföldi tankolás forintban kifejezett végösszegét nemcsak a kúton kiírt árak, hanem a valutaváltási és kártyás tranzakciós költségek is érdemben befolyásolják. Egy kedvezőtlenebb banki árfolyam miatt elbukott 2-3 forintos eltérés egy hosszabb, autós körutazás végén már szabad szemmel is jól látható pluszköltséget eredményezhet.

Bár az iráni háború kitörését követő kezdeti ársokk után jelenleg konszolidáció látszik a piacon – és a hatósági árak közelítenek a valós piaci szinthez –, a helyzet törékeny. Mivel a geopolitikai konfliktus lezárása egyelőre csak a politikai kommunikáció szintjén létezik, a globális készletek apadásával vagy egy újabb eszkalációval bármikor újra kilőhetnek az energiaárak a főszezon kellős közepén.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.