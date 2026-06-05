Több ezer kilométeres selyemúton kerülnék az iráni háborút, Magyarország is érintett: óriási kockázatokra figyelmeztet a szakma

Kazahsztán a korábbinál hosszabb, de a geopolitikai kockázatokat elkerülő áruszállítási útvonalat kínál Kína és Európa között. Az utóbbi nagy lendületet kapott a már évek óta használt, de egyre keresettebb, és a hagyományos selyemút versenytársaként fellépő Középső Folyosó (Middle Corridor) fejlesztése.

A Középső Folyosó egyelőre jó szolgálatot tesz / Fotó: RCH

Mi az a selyemút?

A Kína és Európa közötti áruszállításban napjainkra kulcsszerepbe került a transzkaszpi útvonal vasúti része, vagyis a Középső Korridor, amelynek jelentősége a globális hajózási válságok és a geopolitikai feszültségek – különösen az orosz–ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok – miatt értékelődött fel drasztikusan. Mivel a hagyományos északi szárazföldi és a déli tengeri útvonalak használata bizonytalanná és nehézkessé vált, a kereskedelmi forgalom kényszerűen a szárazföldre terelődik, aminek köszönhetően ezen a több mint 4250 kilométeres, Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon átvezető folyosón a szállított áru mennyisége nagyjából a tízszeresére duzzadt a válságok kezdete óta. Ennek a hálózatnak a leghosszabb szakasza Kazahsztánon húzódik keresztül, így a kazah állami vasúttársaság,

a KTZ, hatalmas történelmi lehetőséget lát a helyzetben, és egy gigantikus, tízmilliárd dolláros modernizációs programot hajt végre 2030-ig.

A kazah fejlesztések keretében új, 300 kilométeres vasútvonalat építenek Kína felé a kapacitások növelésére, saját hajóflottát hoznak létre a Kaszpi-tengeren tapasztalható szűk keresztmetszetek felszámolására, valamint több száz modern mozdonyt szereznek be a gördülőállomány frissítésére. A KTZ ráadásul nemcsak belföldön fejleszt, hanem nemzetközi szinten is terjeszkedik, és román, német, valamint magyarországi logisztikai terminálok felvásárlásáról, illetve építéséről tárgyal.

Magyarországon egyrészt egy Csepel-szigetre tervezett, évi 230 ezer TEU kapacitású kínai–kazah–magyar intermodális terminál projektje van napirenden,

másrészt a Waberer’s csoporttal is stratégiai megállapodást kötöttek egy Budapesthez közeli logisztikai központ közös indításáról, amely közvetlenül becsatlakozna az új selyemút konténeres forgalmába.

Szakértő: hosszú távon nem fenntartható

A Világgazdaság arról kérdezte a legnagyobb hazai vasúti árufuvarozóhoz tartozó Rail Cargo Operator – Hungaria ügyvezető igazgatóját, hogy mennyiben támaszkodik az általa vezetett társaság a viszonylag új szállítási útvonalra, mennyire jó döntés a Középső Folyosót használni. A pozitív válasz azért nem egyértelmű, mert a közelmúltban Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára például éppen a nagy kerülő miatti hátrányokra hívta fel lapunk figyelmét. Szerinte a Középső Folyosó működtetése gazdasági és logisztikai szempontból hosszú távon több okból sem fenntartható.

Egyrészt ezen útvonalon is szükség van a Kaszpi- és a fekete-tengeri szállításra, e téren pedig komoly kapacitáshiányok vannak.

Másrészt ez hatalmas kerülő a hagyományos útvonalhoz képest, amelyet az orosz–ukrán háború kényszerített ki, és amely kényszerhelyzetre most ráerősített a Hormuzi-szorosban jelentkezett szállítási nehézség.

Úgy látja, hogy a kényszerhelyzet elmúltával a Kína és Európa között áruszállítás is visszatér az eredeti, alapvetően tengeri útvonalára.