WhatsApp végre meglépi, amire évek óta vártak a felhasználók, mindenkit érint a változás
Az egyik legnagyobb változás érkezik a WhatsApp történetében: a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő alkalmazás a következő hónapokban világszerte bevezeti a felhasználóneveket, így hamarosan telefonszám megosztása nélkül is lehet majd új kapcsolatokat felvenni. A régóta várt funkció egyszerre jelent kényelmesebb használatot és fontos adatvédelmi előrelépést, hiszen megszűnik az a probléma, hogy idegeneknek is láthatóvá válik a felhasználók telefonszáma.
A WhatsApp jelenleg mintegy hárommilliárd felhasználóval rendelkezik világszerte, és sok országban – különösen az Egyesült Államokban – ez számít az egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásnak. A legfontosabb újdonság, hogy
a jövőben elegendő lesz egy egyedi felhasználónév ahhoz, hogy két ember kapcsolatba léphessen egymással.
Telefonszámot továbbra is szükséges lesz megadni a WhatsApp-fiók létrehozásához, azonban azt más felhasználók már nem fogják látni. Ez különösen azok számára jelenthet előnyt, akik munkahelyi, közösségi vagy csoportos beszélgetések során eddig kénytelenek voltak megosztani személyes telefonszámukat olyan emberekkel is, akiket alig ismertek. Alice Newton-Rex, a WhatsApp termékfejlesztési vezetője szerint a felhasználók régóta jelezték, hogy nagyobb kontrollt szeretnének afelett, milyen személyes adatokat osztanak meg másokkal.
A csalók ellen is készül a WhatsApp
A funkciót fokozatosan vezetik be a következő hónapokban. A felhasználók már most elkezdhetik lefoglalni saját felhasználónevüket, amint az opció megjelenik az alkalmazásban. A felhasználónév legfeljebb 35 karakter hosszú lehet, és bármikor módosítható vagy törölhető lesz. A Meta ugyanakkor bizonyos kiemelt neveket – például ismert közéleti szereplőkét és hírességekét – fenntartja, hogy elkerülje a visszaéléseket és a megtévesztő profilokat.
A Meta tisztában van azzal, hogy az új rendszer új típusú csalások előtt is megnyithatja az utat, ezért több védelmi megoldást is beépít.
A felhasználók opcionálisan egy rövid számsorból álló azonosítót is kapcsolhatnak felhasználónevükhöz, így csak azok tudnak kapcsolatba lépni velük, akik ezt is ismerik.
Emellett továbbra is elérhető marad a tiltás és a jelentés lehetősége, a vállalat szerint pedig rendszereik automatikusan figyelik és blokkolják a visszaéléseket.
A felhasználónevek bevezetése kétségtelenül komoly adatvédelmi előrelépésnek számít, ugyanakkor szakértők szerint ettől még a WhatsApp nem válik teljesen adatbarát alkalmazássá. Carissa Véliz, az Oxfordi Egyetem adatvédelmi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a privát beszélgetések tartalmát továbbra is végpontok közötti titkosítás védi, a Meta számos úgynevezett metaadatot – például a felhasználók hozzávetőleges tartózkodási helyét vagy alapvető fiókinformációit – továbbra is felhasználja reklámcélokra és szolgáltatásai működtetéséhez.
Más Meta-szolgáltatásokkal is összeköthető lesz
A Meta azt is bejelentette, hogy a tartalomkészítők, vállalkozások és szervezetek ugyanazt a felhasználónevet foglalhatják le WhatsAppon, amelyet már Instagramon vagy Facebookon is használnak. Az átlagfelhasználók számára is
- lehetőség lesz arra, hogy azonos felhasználónevet használjanak a Meta különböző szolgáltatásaiban,
- ehhez azonban össze kell kapcsolniuk fiókjaikat az Accounts Center rendszerében.
Ez ugyan kényelmesebb használatot biztosít, de egyben azt is jelenti, hogy bizonyos adatok több Meta-platform között is megosztásra kerülnek. A WhatsApp felhasználóneves rendszere az alkalmazás történetének egyik legnagyobb változása lehet. A telefonszám nélküli kapcsolatfelvétel évek óta az egyik legtöbbet kért funkció volt a felhasználók részéről, és bevezetése jelentősen átalakíthatja azt, ahogyan a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatását használják.