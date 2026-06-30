WhatsApp végre meglépi, amire évek óta vártak a felhasználók, mindenkit érint a változás

Az egyik legnagyobb változás érkezik a WhatsApp történetében: a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő alkalmazás a következő hónapokban világszerte bevezeti a felhasználóneveket, így hamarosan telefonszám megosztása nélkül is lehet majd új kapcsolatokat felvenni. A régóta várt funkció egyszerre jelent kényelmesebb használatot és fontos adatvédelmi előrelépést, hiszen megszűnik az a probléma, hogy idegeneknek is láthatóvá válik a felhasználók telefonszáma.

Amerika kedvenc üzenetküldője örökre megváltozik: a WhatsApp végre meglépi, amire évek óta vártak a felhasználók / Fotó: Tatiana Diuvbanova

A WhatsApp jelenleg mintegy hárommilliárd felhasználóval rendelkezik világszerte, és sok országban – különösen az Egyesült Államokban – ez számít az egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásnak. A legfontosabb újdonság, hogy

a jövőben elegendő lesz egy egyedi felhasználónév ahhoz, hogy két ember kapcsolatba léphessen egymással.

Telefonszámot továbbra is szükséges lesz megadni a WhatsApp-fiók létrehozásához, azonban azt más felhasználók már nem fogják látni. Ez különösen azok számára jelenthet előnyt, akik munkahelyi, közösségi vagy csoportos beszélgetések során eddig kénytelenek voltak megosztani személyes telefonszámukat olyan emberekkel is, akiket alig ismertek. Alice Newton-Rex, a WhatsApp termékfejlesztési vezetője szerint a felhasználók régóta jelezték, hogy nagyobb kontrollt szeretnének afelett, milyen személyes adatokat osztanak meg másokkal.

A csalók ellen is készül a WhatsApp

A funkciót fokozatosan vezetik be a következő hónapokban. A felhasználók már most elkezdhetik lefoglalni saját felhasználónevüket, amint az opció megjelenik az alkalmazásban. A felhasználónév legfeljebb 35 karakter hosszú lehet, és bármikor módosítható vagy törölhető lesz. A Meta ugyanakkor bizonyos kiemelt neveket – például ismert közéleti szereplőkét és hírességekét – fenntartja, hogy elkerülje a visszaéléseket és a megtévesztő profilokat.

A Meta tisztában van azzal, hogy az új rendszer új típusú csalások előtt is megnyithatja az utat, ezért több védelmi megoldást is beépít.

A felhasználók opcionálisan egy rövid számsorból álló azonosítót is kapcsolhatnak felhasználónevükhöz, így csak azok tudnak kapcsolatba lépni velük, akik ezt is ismerik.

Emellett továbbra is elérhető marad a tiltás és a jelentés lehetősége, a vállalat szerint pedig rendszereik automatikusan figyelik és blokkolják a visszaéléseket.