Románia bevásárol: a Vaskupola gyártója valaha volt legnagyobb üzletét ütötte nyélbe

A megállapodásról az izraeli Rafael Advanced Defense Systems Ltd. számolt be, amely a megrendelt Spyder légvédelmi rendszereket gyártja. A román üzlet a vállalat történetének legnagyobb értékű szerződése, amely meghaladja a 2 milliárd eurót.

Románia bevásárol / Fotó: Danny Ye

Nem csupán felszerelés érkezik Romániába

A Rafael közölte, hogy a teljes keretmegállapodás első végrehajtási szerződését a múlt héten írták alá, a rendszerek leszállítása pedig várhatóan 36 hónapon belül kezdődhet meg. Az üzlet nem csupán indítóállások, elfogórakéták és radarrendszerek telepítését foglalja magában, hanem kiképzési programokat és logisztikai támogatást is biztosít.

A gyártás nem kizárólag Izraelben, illetve a Rafael már működő üzemeiben történik majd, hanem egy széles körű együttműködés keretein belül helyi kapacitások kiépítése is hamarosan kezdetét veheti.

A Spyder rendszerek beszerzésére azután kerülhetett sor, miután az izraeli vállalat megnyerte a román védelmi minisztérium által kiírt tendert, amely olyan légvédelmi rendszerek beszerzését célozta, amelyek képes drónok, robotrepülőgépek, irányított lőszerek, repülőgépek és helikopterek elfogására is.

Miért van szükség a fejlesztésekre?

Az izraeli hadiipari vállalat beszámolója szerint történetének eddigi legnagyobb szerződéséről van szó. A nagyszabású üzlet megkötésére éppen azután került sor, hogy a romániai Konstanca kikötővárosában néhány hete egy ukrán haditengerészeti drón robbant fel. A detonációnak nem volt sérültje, azonban az incidens a kikötő egyik olajtermináljától néhány száz méterre történt.

Május végén szintén történt egy hasonló baleset, akkor egy eltévedt orosz drón Galac városának egy lakóépületébe csapódott, aminek következtében ketten könnyebben megsérültek. Az érintett lakókomplexumot a hatóságok azonnal evakuálták.

A Spyder rendszer

A Spyder egy mobil légvédelmi rendszer, amely lehetővé teszi a Rafael levegő-levegő rakétáinak földi indítását. A radarral vezérelt Derby, valamint a hőkövető Python 4 és Python 5 rakéták egyes változatai, az Israel Aerospace Industries által gyártott MMR-radarokkal kombinálva, képesek akár 160 kilométeres védelmi zónát is biztosítani.