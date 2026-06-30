Befürdött a forint a nagy melegben, egyre mélyebben az árfolyam

A forint gyengülése mögött alapvetően nemzetközi hatások, leginkább a dollár erősödése áll, ami különösen a japán jennel szemben látványos

- írja az Erste.

"A japán jen ugyanis továbbra is nyomás alatt van, és az árfolyam 162 fölé gyengült a dollárral szemben, ami közel négy évtizedes mélypont. A kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen hat. A jen gyengesége és a kamatemelést sürgető hangok fontos sztorivá váltak a nemzetközi devizapiacon, ami áttételesen a forintpiacot is befolyásolja"

- tették hozzá a bank elemzői.

Míg az Equilor Befektetési Zrt. megállapította, hogy

a forint jegyzése a 30 napos mozgóátlag fölé került.

A brókercég szerint a 355-ös szint áttörésével megnyílhat az út az 50 napos mozgóátlag, azaz jelenleg 357,01 felé, amely a következő rövid távú ellenállási szint lehet. Az indikátorok változatlanul enyhén felfelé mutatnak, alul erős támasz látható 350-nél.

Az MBH Bank pedig kiemelte, hogy a KSH reggel közzétett gyorstájékoztatói alapján

a termék-külkereskedelmi többlet 502 millió euró volt idehaza májusban, ami felülmúlja várakozásunkat és a piaci konszenzust is. A termelői árak májusban 0,7 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

Ennek ellenére, bár a forint idei közel 10 százalékos erősödése az importköltségek csökkenésével mérsékelte az inflációt, ám ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az exportorientált ipari vállalatok jövedelmezőségét, és a nagyobb szolgáltatócégek nyereségét is csökkentette - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. kedden megjelent elemzésében.

Még nagyobbat gyengült a hazai deviza a zöldhasúval szemben. A dollár 0,9 százalékkal értékelődött fel a magyar pénznemben kifejezve, egy óra előtt nem sokkal 312,64 forinton állt.