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Befürdött a forint a nagy melegben, egyre mélyebben az árfolyam

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Nincs jó napja a magyar fizetőeszköznek. A forint gyengült az euró ellenében, de még inkább a dollárral szemben.
Murányi Ernő
2026.06.30, 13:58
Frissítve: 2026.06.30, 16:54

Leszálló ágba került kedden kora délutánra a forint, a magyar deviza árfolyama csökkent az angol fonttal, a svájci frankkal és a régiós devizákkal szemben is.

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Befürdött a forint a nagy melegben, egyre mélyebben az árfolyam  / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal, 356,4 forintra emelkedett. 

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A forint gyengülése mögött alapvetően nemzetközi hatások, leginkább a dollár erősödése áll, ami különösen a japán jennel szemben látványos

 - írja az Erste.

"A japán jen ugyanis továbbra is nyomás alatt van, és az árfolyam 162 fölé gyengült a dollárral szemben, ami közel négy évtizedes mélypont. A kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen hat. A jen gyengesége és a kamatemelést sürgető hangok fontos sztorivá váltak a nemzetközi devizapiacon, ami áttételesen a forintpiacot is befolyásolja"

- tették hozzá a bank elemzői.

Míg az Equilor Befektetési Zrt. megállapította, hogy

 a forint jegyzése a 30 napos mozgóátlag fölé került. 

A brókercég szerint a 355-ös szint áttörésével megnyílhat az út az 50 napos mozgóátlag, azaz jelenleg 357,01 felé, amely a következő rövid távú ellenállási szint lehet. Az indikátorok változatlanul enyhén felfelé mutatnak, alul erős támasz látható 350-nél.

Az MBH Bank pedig kiemelte, hogy a KSH reggel közzétett gyorstájékoztatói alapján 

a termék-külkereskedelmi többlet 502 millió euró volt idehaza májusban, ami felülmúlja várakozásunkat és a piaci konszenzust is. A termelői árak májusban 0,7 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

Ennek ellenére, bár a forint idei közel 10 százalékos erősödése az importköltségek csökkenésével mérsékelte az inflációt, ám ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az exportorientált ipari vállalatok jövedelmezőségét, és a nagyobb szolgáltatócégek nyereségét is csökkentette - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. kedden megjelent elemzésében.

Még nagyobbat gyengült a hazai deviza a zöldhasúval szemben. A dollár 0,9 százalékkal értékelődött fel a magyar pénznemben kifejezve, egy óra előtt nem sokkal 312,64 forinton állt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárerősödés az euróval szemben is folytatódott, az euró-dollár keresztárfolyam egy hajszállal 1,14 alá került.    

EUR / USD árfolyam
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A zöldhasú szárnyra kapása mögött az állhat, hogy az amerikai-iráni ellenségeskedés és a Libanon elleni izraeli csapások kiújulása továbbra is fenntartják a geopolitikai kockázati prémiumokat. Ez, valamint a Federal Reserve kamatemelésére vonatkozó erősödő várakozások segítik a biztonságos menedéknek számító dollárt. Eközben a befektetők már nem olyan biztosak az Európai Központi Bank idei kamatemelésében, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol az euró-dollár devizapárra.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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