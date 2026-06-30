Befürdött a forint a nagy melegben, egyre mélyebben az árfolyam
A forint gyengülése mögött alapvetően nemzetközi hatások, leginkább a dollár erősödése áll, ami különösen a japán jennel szemben látványos
- írja az Erste.
"A japán jen ugyanis továbbra is nyomás alatt van, és az árfolyam 162 fölé gyengült a dollárral szemben, ami közel négy évtizedes mélypont. A kamatkülönbözet továbbra is a jen ellen hat. A jen gyengesége és a kamatemelést sürgető hangok fontos sztorivá váltak a nemzetközi devizapiacon, ami áttételesen a forintpiacot is befolyásolja"
- tették hozzá a bank elemzői.
Míg az Equilor Befektetési Zrt. megállapította, hogy
a forint jegyzése a 30 napos mozgóátlag fölé került.
A brókercég szerint a 355-ös szint áttörésével megnyílhat az út az 50 napos mozgóátlag, azaz jelenleg 357,01 felé, amely a következő rövid távú ellenállási szint lehet. Az indikátorok változatlanul enyhén felfelé mutatnak, alul erős támasz látható 350-nél.
Az MBH Bank pedig kiemelte, hogy a KSH reggel közzétett gyorstájékoztatói alapján
a termék-külkereskedelmi többlet 502 millió euró volt idehaza májusban, ami felülmúlja várakozásunkat és a piaci konszenzust is. A termelői árak májusban 0,7 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
Ennek ellenére, bár a forint idei közel 10 százalékos erősödése az importköltségek csökkenésével mérsékelte az inflációt, ám ugyanakkor kedvezőtlenül érintette az exportorientált ipari vállalatok jövedelmezőségét, és a nagyobb szolgáltatócégek nyereségét is csökkentette - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. kedden megjelent elemzésében.
Még nagyobbat gyengült a hazai deviza a zöldhasúval szemben. A dollár 0,9 százalékkal értékelődött fel a magyar pénznemben kifejezve, egy óra előtt nem sokkal 312,64 forinton állt.
A dollárerősödés az euróval szemben is folytatódott, az euró-dollár keresztárfolyam egy hajszállal 1,14 alá került.
A zöldhasú szárnyra kapása mögött az állhat, hogy az amerikai-iráni ellenségeskedés és a Libanon elleni izraeli csapások kiújulása továbbra is fenntartják a geopolitikai kockázati prémiumokat. Ez, valamint a Federal Reserve kamatemelésére vonatkozó erősödő várakozások segítik a biztonságos menedéknek számító dollárt. Eközben a befektetők már nem olyan biztosak az Európai Központi Bank idei kamatemelésében, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol az euró-dollár devizapárra.