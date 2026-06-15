Ezermilliárdokról döntenek a parlamentben – visszakerülhet az óriási vagyon az államhoz

Hétfőn szavazhat az Országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely egyebek mellett átalakíthatja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) szabályozását.

Jelentős változás jöhet a kekváknál / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Az ülés 13 órakor kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. A beszédre a parlamenti frakciók vezetői reagálhatnak, majd a miniszterelnök viszonválaszra is lehetőséget kap.

Magyar Péter a Facebookon közölte, hogy délután megszavazza az Országgyűlés azt is, hogy maximum nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon.

Az alaptörvény módosítása jelentős változásokat hozhat a kekvák jogi helyzetében is. A tervek szerint

kikerülne az alaptörvényi szabályozásból az a rendelkezés, amely az alapítványok vagyonát a nemzeti vagyon részeként határozza meg.

Ezzel párhuzamosan új szabály lépne életbe, amely rögzítené: egy alapítvány megszűnése esetén az állam által juttatott vagyon, annak hozamai és az azok helyébe lépő eszközök térítésmentesen visszaszállnak az államra. A módosítás egyértelművé tenné, hogy az állam kizárólag az általa biztosított vagyonra tarthat igényt, a magánalapítók által az alapítványokba bevitt vagyonelemekre nem.

A törvényalkotási bizottság korábban elfogadta azt a módosító indítványt, amelyet a bizottság Tisza-tagjai nyújtottak be az alaptörvény módosításához.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át.

Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.

Az új rendelkezés szerint, amennyiben egy kekva megszűnik, az állam által az alapítványnak juttatott vagyon – annak hozamaival, valamint az azok helyébe lépett vagyonelemekkel együtt – térítésmentesen visszaszáll az államra.

A javaslatot ismertetve Melléthei-Barna Márton, a Tisza országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a módosítás egy korábbi bizottsági indítvány technikai pontosítását szolgálja, amely figyelembe veszi a plenáris vitában megfogalmazott észrevételeket is. Kiemelte, hogy az állam kizárólag az általa eredetileg az alapítványokba helyezett vagyonra formálhat igényt.