Fordulat a magyar felsőoktatásban: új embereket keresnek az egyetemi alapítványok élére

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a tárca korábbi vállalásának megfelelően megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása.

Fordulat a magyar felsőoktatásba / Fotó: Lannert Judit / Facebook

Lannert Judit tájékoztatása szerint az oktatási és gyermekügyi minisztérium

nyílt pályázatot írt ki a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira.

A jelentkezők július 18-ig nyújthatják be pályázatukat, amelyeket a minisztérium az érintett egyetemek szenátusainak bevonásával bírál el.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a következő egy évben átmeneti időszak következik, amely alatt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartási rendszer még változatlanul működik tovább. Ennek célja, hogy a felsőoktatási intézmények működése stabil és kiszámítható maradjon az átalakítás idején.

A tárcavezető szerint a kormány az elmúlt időszakban már megkezdte az egyeztetéseket

az egyetemek vezetőivel,

a hallgatói szervezetekkel,

a szakszervezetekkel,

a felsőoktatás más szereplőivel

és ezek a konzultációk a jövőben is folytatódnak.

„Célunk, hogy a felsőoktatási intézmények irányításában a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye egyaránt érvényesüljön” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében.

A most meghirdetett pályázat az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának első konkrét lépése, amelynek eredményeként a kormányzat szándéka szerint átláthatóbb és szakmai szempontokra épülő irányítási modell jöhet létre a felsőoktatásban.

Korábban megírtuk, hogy az egyetemi és más közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása több lépcsőben zajlik.

Az első fontos állomás június végén volt, amikor megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely kijelölte azokat a minisztereket, akik az állam nevében gyakorolják az alapítói jogokat a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál.

A döntés értelmében több jelentős alapítvány is új állami felügyelet alá került. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter például a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány felett gyakorolja az alapítói jogokat, míg más alapítványok felügyelete többek között Vitézy Dávid, Tarr Zoltán, Lannert Judit, Tanács Zoltán és Pósfai Gábor tárcáihoz került.