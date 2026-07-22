Ausztria egy életre eláshatja magát: elüldöznék az ország egyik legnagyobb beruházását, kiakadtak a hisztérián az elemzők – "És aztán csodálkoznak az emberek, hogy alig növekszik az osztrák gazdaság?"

A Linz melletti Kronstorfban tervezett Google-adatközpont továbbra is Ausztria egyik legvitatottabb beruházása. Mindössze néhány nappal ezelőtt a Global 2000 és az Ökobüro ideiglenes moratóriumot sürgetett az új adatközpontok létesítésére. A szervezetek többek között a környezeti hatásvizsgálatok hiányát kifogásolják, és jogszabályi hiányosságokra hívják fel a figyelmet.

A Google adatközpontja az egyik legnagyobb jelenleg zajló beruházás Ausztriában / Fotó: Kurier.at

A Haute osztrák hírportál arról számolt be, hogy nemrég az Agenda Austria szervezet (think tank) is megszólalt egy Facebook-bejegyzésben, amelyben határozottan elutasítja a beruházással kapcsolatos a bírálatokat. „És még csodálkozik valaki azon, hogy Ausztria gazdasága alig növekszik?” – teszi fel a kérdést az Agenda Austria.

A think tank szerint a Google másodpercenként 99 liter vizet vezethet vissza az Enns folyóba. Ezzel szemben a folyó vízhozama meghaladja a másodpercenkénti 200 000 litert. Az adatközpont éves vízfogyasztása legfeljebb 2,1 millió köbméter lehet. Az Agenda Austria szerint: „A voestalpine ennyi vizet egyetlen hónap alatt használ fel.”

Az Agenda Austria igyekszik eloszlatni az Enns folyóval kapcsolatos aggodalmakat is elutasítja. A bejegyzés szerint az Enns felmelegedése miatt bekövetkező állítólagos tömeges halpusztulás nem fog bekövetkezni. És ha a folyó helyi élővilága mégis megváltozna, az – a Felső-ausztriai Horgászszövetséggel együtt – részesülhetne egy, a Google által finanszírozott alap támogatásából, amelynek célja a vízi ökoszisztéma állapotának javítása.

Az energiaigény kapcsán az Agenda Austria elismeri, hogy az adatközpont villamosenergia-fogyasztás valóban magas. Az első fejlesztési ütemben évente 1,31 terawattóra villamos energiát igényel majd, később pedig ez akár 4,4 terawattórára is emelkedhet. Ugyanakkor a think tank hangsúlyozza, hogy ennek ellenére nem számítanak ellátási problémákra.

Gazdasági szempontból az Agenda Austria szintén előnyöket lát a beruházásban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az adatközpont miatt a Google Ausztriában is fog adót fizetni. Az önkormányzati adón felül a jelentős villamosenergia-felhasználás miatt feltehetően jelentős hálózathasználati díjakat is fizetnie kell a cégnek. Emellett az adatközpontot az osztrák leányvállalat, a Volo Zwei GmbH építi meg, amely ennek megfelelően társasági adót is fizet majd.