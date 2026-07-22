Most lett elege a világ egyik legnagyobb olajhatalmának Ukrajnából: leállította a szállítást, napi 1 millió hordó esik ki – Európa ezt meg fogja szenvedni

Négy egymást követő napon négy, kazah kőolajat szállító vagy annak rakodására készülő tanker ellen hajtottak végre dróntámadást a Fekete-tengeren. Asztana szerint az akciók nemcsak Kazahsztán gazdasági érdekeit sértik, hanem a globális energiabiztonságot és a nemzetközi kereskedelmet is veszélyeztetik.

Egyre nagyobb nyomás alá kerül Kazahsztán legfontosabb olajexport-útvonala, miután sorozatos dróntámadások érték a CPC terminálját kiszolgáló tankereket / Fotó: Anadolu via AFP

Kazahsztán ugyanis súlyos döntést hozott a történtek nyomán:

leállította az kőolaj szállítását a kulcsfontosságú fekete-tengeri orosz exportterminálhoz, miután ukrán támadások értek olyan tankereket, amelyek ott terveztek berakodni.

Ez napi több mint egymillió hordó olaj kiesését jelenti. A kazah olaj fő vásárlói Európában vannak.

Négy nap alatt négy támadás kazah tankerek ellen

Pénteken a Nordic Zenith nevű tartályhajót érte dróntámadás, miközben üresen tartott a CPC terminálja felé, hogy kazah kőolajat vegyen fel. A becsapódás tüzet okozott, amelyet a személyzet eloltott, személyi sérülés nem történt.

Vasárnap újabb két hajó, a libériai zászló alatt közlekedő ASIA és a Marshall-szigeteki NISSOS IOS került célkeresztbe rakodás közben. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénység megfékezte a lángokat, miközben a terminál berendezései nem sérültek meg, olajszennyezés sem történt.

Hétfőn a kameruni zászló alatt hajózó NELSA tanker ellen hajtottak végre újabb dróntámadást. A fedélzeten tűz keletkezett, 22 fős személyzetét evakuálták.

A hajó nem süllyedt el, olajszivárgást sikerült megakadályozni, ugyanakkor a CPC ideiglenesen felfüggesztette a rakodási műveleteket a károk felméréséig.

A kazah külügyminisztérium közleménye szerint a támadások polgári hajókat értek, amelyek jogszerű kereskedelmi tevékenységet folytattak. A tárca úgy fogalmazott, hogy az akciók szándékosan próbálják destabilizálni a nemzetközi kereskedelmet, a globális energiapiacokat és a szállítási láncokat.

Asztana felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el a támadásokat, és jelezte: fenntartja a jogot arra, hogy a nemzetközi jog alapján kártérítést követeljen.

A kazah hatóságok szerint az incidensek megsértették a Fekete-tengeren közlekedő polgári hajókra vonatkozó korábbi információcsere-megállapodásokat is.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium 1510 kilométer hosszú vezetéke a Tengiz, a Kasagan és a Karacsaganak mezőkről szállítja a kőolajat az oroszországi Novorosszijszk kikötőjébe, ahonnan tankerekkel jut el a világpiacra.