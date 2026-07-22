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Fekete-tenger
olajszállítás
tanker
dróntámadás

Most lett elege a világ egyik legnagyobb olajhatalmának Ukrajnából: leállította a szállítást, napi 1 millió hordó esik ki – Európa ezt meg fogja szenvedni

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Négy nap alatt négy tartályhajót ért dróntámadás a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri termináljánál. A kazah kormány elfogadhatatlannak nevezte az incidenseket, és nemzetközi fellépést sürget.
VG
2026.07.22, 06:00
Frissítve: 2026.07.22, 06:03

Négy egymást követő napon négy, kazah kőolajat szállító vagy annak rakodására készülő tanker ellen hajtottak végre dróntámadást a Fekete-tengeren. Asztana szerint az akciók nemcsak Kazahsztán gazdasági érdekeit sértik, hanem a globális energiabiztonságot és a nemzetközi kereskedelmet is veszélyeztetik.

Oil tankers await departure in Venezuela kazah
Egyre nagyobb nyomás alá kerül Kazahsztán legfontosabb olajexport-útvonala, miután sorozatos dróntámadások érték a CPC terminálját kiszolgáló tankereket / Fotó: Anadolu via AFP

Kazahsztán ugyanis súlyos döntést hozott a történtek nyomán:

leállította az kőolaj szállítását a kulcsfontosságú fekete-tengeri orosz exportterminálhoz, miután ukrán támadások értek olyan tankereket, amelyek ott terveztek berakodni.

Ez napi több mint egymillió hordó olaj kiesését jelenti. A kazah olaj fő vásárlói Európában vannak.

Négy nap alatt négy támadás kazah tankerek ellen

Pénteken a Nordic Zenith nevű tartályhajót érte dróntámadás, miközben üresen tartott a CPC terminálja felé, hogy kazah kőolajat vegyen fel. A becsapódás tüzet okozott, amelyet a személyzet eloltott, személyi sérülés nem történt.

Vasárnap újabb két hajó, a libériai zászló alatt közlekedő ASIA és a Marshall-szigeteki NISSOS IOS került célkeresztbe rakodás közben. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénység megfékezte a lángokat, miközben a terminál berendezései nem sérültek meg, olajszennyezés sem történt.

Hétfőn a kameruni zászló alatt hajózó NELSA tanker ellen hajtottak végre újabb dróntámadást. A fedélzeten tűz keletkezett, 22 fős személyzetét evakuálták.

 A hajó nem süllyedt el, olajszivárgást sikerült megakadályozni, ugyanakkor a CPC ideiglenesen felfüggesztette a rakodási műveleteket a károk felméréséig.

A kazah külügyminisztérium közleménye szerint a támadások polgári hajókat értek, amelyek jogszerű kereskedelmi tevékenységet folytattak. A tárca úgy fogalmazott, hogy az akciók szándékosan próbálják destabilizálni a nemzetközi kereskedelmet, a globális energiapiacokat és a szállítási láncokat.

Asztana felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el a támadásokat, és jelezte: fenntartja a jogot arra, hogy a nemzetközi jog alapján kártérítést követeljen.

A kazah hatóságok szerint az incidensek megsértették a Fekete-tengeren közlekedő polgári hajókra vonatkozó korábbi információcsere-megállapodásokat is.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium 1510 kilométer hosszú vezetéke a Tengiz, a Kasagan és a Karacsaganak mezőkről szállítja a kőolajat az oroszországi Novorosszijszk kikötőjébe, ahonnan tankerekkel jut el a világpiacra.

Ez az útvonal bonyolítja le Kazahsztán olajexportjának mintegy 80 százalékát, miközben a globális olajkínálat több mint egy százaléka is ezen keresztül halad. Egy hosszabb fennakadás jelentős bevételkiesést okozhat Kazahsztánnak, miközben a nemzetközi olajpiacra is hatással lehet.

A CPC szerint 2025-ben mintegy 70,5 millió tonna kőolajat szállítottak a vezetéken, amelyet többek között a Chevron, az ExxonMobil, a KazMunayGas, az Eni és a Shell használ. 

A konzorcium hangsúlyozta, hogy a létesítmény nem áll szankciók alatt, és kulcsszerepet tölt be a globális energiabiztonság fenntartásában.

Bár a támadásokért hivatalosan senki sem vállalta a felelősséget, a nemzetközi sajtó széles körben Ukrajnának tulajdonítja az akciókat. Kijev az elmúlt években rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat az orosz olajinfrastruktúra ellen, hogy csökkentse Moszkva háborús bevételeit, ugyanakkor a mostani incidenseket hivatalosan nem kommentálta.

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Újabb fordulatot vett az ukrán Naftogaz és az orosz Gazprom évek óta húzódó jogi csatája. A kazahsztáni bíróság szerint nem volt jogalap a követelés helyi végrehajtására.

 

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