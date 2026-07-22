Putyin Indiában áll sorban üzemanyagért: Moszkva méregdrágán vásárol orosz olajból készült benzint
Az orosz-ukrán háború tovább zajlik és Kijev egyre gyakrabban hajt végre mélységi dróncsapásokat Oroszország területén belül. A támadások elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemeit célozzák, ezért már több olajfinomító is kiesett a termelésből. Ennek következtében Moszkva ellátási nehézségekkel küzd, a lakosság pedig egyre feszültebben viseli a kialakult helyzetet.
Az ellátásbiztonság stabilizálása érdekében Oroszország − a világ egyik legnagyobb olajkitermelő országa − kénytelen a hazai forrásokból származó üzemanyagnál jóval drágább importtal enyhíteni a hiányt.
Moszkva orosz üzemanyagot vásárol Indiából
Míg korábban az orosz hivatalos kommunikáció szerint az ellátási problémákat a nem tervezett karbantartási munkálatok okozták, addig mára változott az álláspont.
Az orosz olajfinomítók részben légicsapások miatt nem üzemelnek
− jelentette be nemrégiben Alekszandr Novak, orosz miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette:
El kell ismernünk, hogy ellátási gondokkal küzdünk, és ezért alakulnak ki sorok a benzinkutakon. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a megfelelő termelési kapacitásokat.
Ennek ellenére július 1. és 17. között a tőzsdei benzinértékesítés éves alapon 47,8 százalékkal, 277,3 ezer tonnára esett, a január óta eladott benzin mennyisége pedig 16,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakához mérten − írta meg a Kommerszant orosz üzleti lap július 21-én.
Orosz források arról is beszámoltak, hogy július 17-én a leadott vételi igények 81,9 százalékát nem tudták kielégíteni.
A kiesett mennyiség egy részét Moszkva Indiából, a Nayara Energy vadinari finomítójából származó üzemanyaggal pótolnák. Ezt az üzemet 49,13 százalékban a Rosznyefty, 48,7 százalékban pedig az UCP befektetési csoport vezette konzorcium birtokolja, így az gyakorlatilag orosz kézen van. Mindemellett az itt előállított üzemanyag orosz kőolajból készül.
A Nayara Energy az Európai Unió 2025 júliusában, Oroszországgal szemben bevezetett szankciói miatt állt át teljesen az orosz kőolajra, miután más vállalatok teljesen megszakították az együttműködést a céggel.
India korábban azt is kijelentette, hogy az amerikai szankciók ellenére nem hajlandó felhagyni az orosz kőolaj importjával:
Ami az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókat illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy mi már korábban, még az ideiglenes engedély hatályba lépése előtt is vásároltunk kőolajat Oroszországtól. Az engedély érvénye alatt is vásároltunk, és jelenleg is ezt tesszük
− nyilatkozta Sujata Sharma, az indiai kőolaj- és földgázügyi minisztérium szóvivője, aki hangsúlyozta, hogy India kizárólag gazdasági érvek mentén hajlandó pragmatikus döntéseket hozni.
Az orosz kőolaj indiai importját a Hormuzi-szoros lezárása felpörgette, mivel az Irakból származó szállítmányok szinte teljesen leálltak.
2026 áprilisában átlagosan 969 000 hordó iraki olaj esett ki naponta az ország energiapiacáról, ezt a mennyiséget pedig rövid idő alatt és megfelelő áron pótolni nehéz volt. Ezért lehetett kézenfekvő megoldás az orosz import volumenének növelése, amely 2026 márciusára elérte a napi 1 975 000 hordót.
Trükkös szállítások
A szankciók nem csupán az indiai olajbeszerzéseket, de az Oroszországba történő exportot is megnehezítik, ezért a Nayara Energy kénytelen kereskedőket alkalmazni. Bár az indiai kormány hivatalos közlése szerint nem folynak üzemanyagszállítások Oroszországba, azt elismerte, hogy közvetítőkön keresztül történhetnek vásárlások.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az orosz kőolaj mielőtt üzemanyag formájában térne vissza a származási országba, csaknem 14 ezer kilométert utazik.
Az üzemanyag beszerzése világpiaci áron történik, ami Moszkva számára költséges, ám a helyzetet némileg árnyalja, hogy a Nayara Energy nyereségének egy része az olajfinomító tulajdonosi szerkezete miatt visszakerül az orosz állami tulajdonban lévő Rosznyeftyhez.
Egyelőre csak elszigetelt szállítmányokról van szó, nem pedig stabil és nagy volumenű exportról, amely érdemben befolyásolná a Nayara Energy eredményeit. Az ilyen ügyletekben a fő haszonkulcs rendszerint nem a termelőknél, hanem a kereskedőknél és a hajózási szolgáltatóknál jelentkezik
− nyilatkozta az Ekonomicsna Pravdának Julija Pavicka, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) szakértője.
- Az első Vadinariból származó szállítmányt a kameruni zászló alatt közlekedő, Agni nevű tartályhajó vitte, amelyet június 20-án rakodtak meg.
- A hivatalos dokumentumokban az Egyesült Arab Emírségekben található Fudzseira városa volt megjelölve úti célként, azonban a hajó elhaladt a kikötő mellett, átkelt a Szuezi-csatornán, majd észak felé fordult.
- Ezt követően a hajó az egyiptomi Dimját kikötőjének közelében találkozott a Garnet nevű tartályhajóval, majd az ukrán katonai hírszerzés információi szerint átrakodták a szállítmányt.
- A művelet közben a hajók kikapcsolták automatikus azonosító rendszerüket, az AIS-t, amely bevett módszer az orosz és iráni árnyékflotta esetében, de nemrégiben az Egyesült Államok is hasonló módszerrel csempészett olajat a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül.
- A Garnet a találkozót követően azt jelezte, hogy üresen közlekedik és átkelt a Gibraltári-szoroson, majd a HUR szerint a Fehér-tenger, vagy a Balti-tenger valamelyik kikötője felé vette az irányt.
A HUR adatbázisa szerint mind az Agni, mind a Garnet az orosz árnyékflottához köthető. A Kpler műholdas felvételeire, valamint hajókövetési adataira hivatkozó Reuters szerint az Agni 42 ezer tonna benzint rakodott Vadinariban.
Önmagában az, hogy India üzemanyagot ad el Oroszországnak nem sérti a szankciókat, mivel a két ország között nincs érvényben a kőolajtermékek kereskedelmére vonatkozó tilalom,
az Európai Unió és az Egyesült Államok pedig jogilag nem korlátozhatja a harmadik országok közötti kereskedelmet
− mutatott rá Julija Pavicka, aki szerint a hajókon kívül az ellátási lánc más szereplőire is nagyobb nyomást kellene gyakorolni.
Az indiai import gazdasági hatásai
Az Indiából származó kőolajtermékek ára nem nyilvános, azonban az valószínűleg drágább, mint az oroszországi árszint. Oroszországban olcsóbb az üzemanyag, mint a világpiacon, valamint a hosszú szállítási útvonal tovább növeli a költségeket.
Az orosz AI-92-es (92-es oktánszámú) benzin átlagos nagykereskedelmi ára júniusban tonnánként 66 500 rubel volt, míg külpiaci értéke exportköltségekkel együtt elérte a 98 900 rubelt. Ez azt jelenti, hogy import esetén a kereskedőnek jelentős vesztesége keletkezik.
Mivel azonban Moszkvának szüksége van az importra, a kormány úgy döntött, hogy az árkülönbözetet a költségvetésből fedezi. Ennek érdekében az importőrökre is kiterjesztette az úgynevezett üzemanyagár-kompenzációs mechanizmust. Korábban ez a támogatás kizárólag az orosz olajfinomítók számára volt elérhető és lehetővé tette, hogy jövedelmezőbb legyen a hazai piacon értékesíteni a kőolajtermékeket, mint külföldre exportálni azokat.
Az indiai benzin esetében a támogatás így működik:
- Minden hónapban meghatároznak egy elszámolási árat, amely az indiai AI-92-es benzin jegyzéséből, a szállítás költségeiből, valamint a jövedéki adóból áll.
- A kapott összeget összevetik az orosz nagykereskedelmi árral.
- Amennyiben az import drágább, a vállalat állami kompenzációként megkapja a különbözetet.
Oroszország a következő időszakban havi 400 ezer tonna benzin importját tervezi, miközben a napi benzinfogyasztás megközelítőleg 110 ezer tonna. Ukrán források szerint a belföldi termelés jelenleg az igények 65 százalékát képes kielégíteni, de orosz iparági szereplők is 15 százalékos hiányról beszélnek. Mindeközben az orosz kőolajtermék-gyártás májusban éves alapon 13,5 százalékkal esett vissza.
A helyzet komolyságát jól példázza, hogy a Reuters értesülései szerint a Rosznyefty, a Gazprom Nyefty és a Lukoil további benzint importált volna indiai üzemekből, azonban az állami tulajdonban lévő olajfinomítók kapacitáshiányra hivatkozva elutasították a megkeresést.
Oroszország a hiány egy másik részét belarusz importtal igyekszik fedezni. Június 1. és 25. között 141 ezer tonna belarusz benzin érkezett az országba. Ez havi szintre vetítve körülbelül 170 ezer tonnának felel meg. Moszkva emellett mintegy 50 ezer tonna benzin megvásárlásáról is tárgyalt Kazahsztánnal, amelyet júliusban és augusztusban szállítanak le.
Nehéz helyzetben van az orosz lakosság
Az egyre növekvő ellátási zavarok miatt az orosz autósok térképeket készítenek, amelyeken megjelölik, hogy melyik töltőállomáson van még üzemanyag és hol a legrövidebb a várakozási idő. Ezeket az információkat a közösségimédia-platformok segítségével osztják meg egymással.
Akkora a feszültség, hogy több olyan felvétel is kering az interneten, amelyeken autósok sorban állás közben verekednek össze, míg egy másik videón egy férfi így viccelődik, miközben benzinnel tankolja meg fűnyíróját:
Micsoda gazdagság. Ki engedheti ezt meg magának manapság?
Mindeközben a „hogyan szívjunk le üzemanyagot” kifejezésre keresők száma június 21-re 9300-ra nőtt az egy hónappal korábbi, 697-es adathoz képest − írta a Phones.ru a Yandex adataira hivatkozva.
A gazdák mindeközben attól tartanak, hogy nem tudják majd megfizetni a betakarításhoz szükséges üzemanyagot.
Egyes területeken már az alapvető szolgáltatásokat is visszavágják. A Kínával és Mongóliával határos Zabajkalszki járásban a hatóságok több buszjáratot töröltek, egy hulladékszállító vállalat pedig július elején négy körzetben függesztette fel szolgáltatásait, üzemanyaghiányra hivatkozva.
Ijesztő, hogy mennyibe kerülnek majd az élelmiszerek. Minden szállítás közúton történik
− írta egy hozzászóló a Chita.ru regionális hírportálon a korlátozásokról szóló cikk alatt.
A hiány mérséklése érdekében az orosz kormány megtiltotta a benzin, a gázolaj és a repülőgép-üzemanyag exportját, valamint engedélyezte az alacsonyabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelő üzemanyagok értékesítését is.
Versenyben az ukrán drónok és az orosz szerelők
Az elmúlt hónapokban legalább 18 orosz olajfinomítót ért ukrán dróncsapás, több létesítményt pedig ismételten támadtak.
Immár harmadik éve az Oroszország rendelkezésére álló kőolaj-feldolgozó kapacitás az ukrán drónok és az orosz szerelők közötti verseny eredménye
− mondta Szergej Vakulenko, a Carnegie Oroszország-Eurázsia Központ vezető kutatója.
Amennyiben nem történnek újabb támadások, akkor szakértők szerint a helyzet július végére javulhat, mivel az olajfinomítók működésének fokozatos helyreállítása, valamint az import felgyorsítása stabilizálhatja a piacot. Ha azonban az ukrán támadások folytatódnak − márpedig Kijev a háború kezdete óta igyekszik megfosztani Oroszországot az olaj- és gázipari bevételeitől − akkor a válság súlyosbodhat.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai kongresszus hamarosan egy olyan törvényjavaslatot fogadhat el, amely súlyos szankciókkal sújtaná az orosz energiahordozók legnagyobb felvásárlóit.