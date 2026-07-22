Putyin Indiában áll sorban üzemanyagért: Moszkva méregdrágán vásárol orosz olajból készült benzint

Az orosz-ukrán háború tovább zajlik és Kijev egyre gyakrabban hajt végre mélységi dróncsapásokat Oroszország területén belül. A támadások elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemeit célozzák, ezért már több olajfinomító is kiesett a termelésből. Ennek következtében Moszkva ellátási nehézségekkel küzd, a lakosság pedig egyre feszültebben viseli a kialakult helyzetet.

Moszkva méregdrágán vásárol orosz olajból készült benzint / Fotó: AFP

Az ellátásbiztonság stabilizálása érdekében Oroszország − a világ egyik legnagyobb olajkitermelő országa − kénytelen a hazai forrásokból származó üzemanyagnál jóval drágább importtal enyhíteni a hiányt.

Moszkva orosz üzemanyagot vásárol Indiából

Míg korábban az orosz hivatalos kommunikáció szerint az ellátási problémákat a nem tervezett karbantartási munkálatok okozták, addig mára változott az álláspont.

Az orosz olajfinomítók részben légicsapások miatt nem üzemelnek

− jelentette be nemrégiben Alekszandr Novak, orosz miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette:

El kell ismernünk, hogy ellátási gondokkal küzdünk, és ezért alakulnak ki sorok a benzinkutakon. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a megfelelő termelési kapacitásokat.

Ennek ellenére július 1. és 17. között a tőzsdei benzinértékesítés éves alapon 47,8 százalékkal, 277,3 ezer tonnára esett, a január óta eladott benzin mennyisége pedig 16,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakához mérten − írta meg a Kommerszant orosz üzleti lap július 21-én.

Orosz források arról is beszámoltak, hogy július 17-én a leadott vételi igények 81,9 százalékát nem tudták kielégíteni.

A kiesett mennyiség egy részét Moszkva Indiából, a Nayara Energy vadinari finomítójából származó üzemanyaggal pótolnák. Ezt az üzemet 49,13 százalékban a Rosznyefty, 48,7 százalékban pedig az UCP befektetési csoport vezette konzorcium birtokolja, így az gyakorlatilag orosz kézen van. Mindemellett az itt előállított üzemanyag orosz kőolajból készül.

A Nayara Energy az Európai Unió 2025 júliusában, Oroszországgal szemben bevezetett szankciói miatt állt át teljesen az orosz kőolajra, miután más vállalatok teljesen megszakították az együttműködést a céggel.