Ötszáz vasutas munkahelye múlik egy támogatáson, a Baross Gábor tervben bíznak
Már eltelt három hét a júliusból, de a Rail Cargo Hungaria (RCH) nem fogott hozzá a július 1-től tervezett leépítés-sorozathoz. Ennek során a második fél évben mintegy ötszáz munkahelyet szüntetne meg. Az intézkedés késleltetésével tovább nő az ország legnagyobb vasúti árufuvarozójának a vesztesége, de megvan az oka annak, miért nem történik semmi.
Az RCH ugyanis kivár. Feltehetően abban bízik, hogy mégsem lesz szükség az elbocsátásokra. A probléma ugyanis az, hogy ettől az évtől megszűnt egy olyan állami támogatás, amelyen az RCH további hazai vasúti árufuvarozókkal öt éven át osztozott. Ez az összesen évi 6,4 milliárd forint forrás szüntette meg egy különösen fontos, ám fajlagosan nagyon drága, ezen belül munka- és időigényes szolgáltatás versenyhátrányát. A szórt küldemények továbbításáról, az úgynevezett egyeskocsi szolgáltatásról van szó, amelynek döntő részét az országos lefedettséget kínáló RCH nyújtotta.
A szolgáltatást mintegy 700 hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat veszi igénybe, például a MÁV is.
Támogatás nélkül ezek kiszolgálása lehetetlenül el, vagy a szolgáltatás fenntartása esetén vesztesége keletkezik az RCH-nak.
- A támogatás folytatása érdekében már a múlt évben tenni kellett volna valamit, mert a folyamatos időigényes, meg kell hozzá szerezni az uniós jóváhagyást is. A továbbiakról azonban kevés tudható:
- A leköszönt kormány vasútért is felelős minisztériuma új formában kívánta támogatni a kérdéses szolgáltatást, de ennek mikéntjéről a Világgazdaságnak nem adott tájékoztatást.
- Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős új miniszter hibának nevezte a támogatás megszűnését, de nincs róla hír, hogy lépett volna az ügyben.
- A Világgazdaság úgy tudja, hogy hamarosan egyeztetés lesz az ügyben az iparági szereplők és a minisztériumi illetékesek között.
- A hamarosan meghirdetendő Baross Gábor terv teljességét szolgálná, ha szerepelne benne a szórt küldemények továbbításának a támogatása.
Mit várhatunk a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervtől?
A terv indításának forrását a Magyarországra újra érkező uniós források adják. „Jelentős uniós forrásokhoz fér majd hozzá Magyarország állomások és vasúti pályák fejlesztésére. Nagy volumenű fejlesztések indulnak. Számos nagyberuházást, amelyet egyes korábbi miniszterek lehet, hogy leállítottak, szeretnénk újraindítani. (...) Ennek érdekében átalakítjuk azt a működésképtelen struktúrát, amelynek az a feladata, hogy semmi ne épüljön meg, és nem is épül" – mondta még a Vasutasnapon a Vitézy Dávid. Az uniós pénz a 2000 milliárd forinthoz közelebb lesz, mint az 1500-hoz. Körülbelül 700 milliárd forint megy a négyből három HÉV vonalon az összes jármű cseréjére, továbbá a pécsi és a szegedi IC, valamint debreceni és a miskolci kör-IC és még néhány IC cseréjére.
Közben a MÁV is a zsebébe nyúl – visszatér a 120 kilométeres sebesség
Az idén a karbantartásban kiemelt figyelmet kap az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Budapest, Cegléd és Szolnok közötti 100a vasútvonal is – erről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója tett közzé Facebook posztot. A munka egészen az év végéig folytatódik. Ezen belül a MÁV július 19-ig alapvetően Cegléd és Abony között dolgozott, ahol több lassújelet felszámolt.
A 100a vonalon folyó javítás végeztével visszaállhat az eredeti, 120 kilométer/órás pályasebesség.
Ettől a héttől augusztus végéig Kőbánya-Kispesté a főszerep. Itt folytatódik az a váltócsereprogram, amelynek során az első váltót a múlt héten Rákospalota-Újpesten cserélte le a MÁV. Ezzel párhuzamosan sor kerül vágányfelújításokra, továbbá a perontetők és a gyalogos felüljárók szigetelésére. Lesznek munkálatok a Kőbánya-teher, illetve a Pestszentlőrinc felé vezető állomásokon is. Itt is megszűnik néhány lassújel, valamint visszaáll az eredeti sebesség az állomáson és a pályán. Az ősszel kerül sorra Pilis és Albertirsa térségében számos, már régóta kihelyezett lassújel megszüntetése.
A fejlesztéseket, javításokat a MÁV csoport saját forrásból végzi. A munkák alatt természetesen szükség lesz forgalomkorlátozásokra, menetrend-módosításokra.
Van, amihez elég a szervezés
Várja az ország, hogy meginduljn a személyforgalom a Budapest-Belgrád vonalon, amelynek a legfrissebb, Vitézy Dávid által közölt időpontja ez év ősze. „Az állam nem siet, azt a kulcsrakész beruházást akarja átvenni, amelyet megrendelt" – ezt Andó Gergely vasúti szakértő mondta az ATV kedd reggeli műsorában. Alapvetően a vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) hiányzik, bár enélkül is lehetséges vasúti forgalom. Az átadás azonban már csak a nyári utazási igények miatt sem fontos: a MÁV-nak szüksége van az összes, hadra fogható vasúti kocsijára a balatoni vonalakon.
Nem könnnyíti meg a vasúttársaság helyzetét a forróság sem, erről a szakértő mint klímaadaptációs problémáról beszélt. A lényeg az, hogy a jelenlegi hazai vasutat nem a közelmúlt években tapasztalt hideg- és melegfrontokra, szélviharokra méretezték, amelyek nagyobb távolságról is a sínekre döntik, hordják a közlekedést akadályozó fát, hulladékot. Így van ez egyébként Európa sok más országában is. A következők voltak a fő állításai:
- A karbantartás pénz kérdése. Akkor határozhatók meg prioroitások, ha van forrás. Az előző kormány meg is növelte a költségeket, legalábbis azok megjelenhettek a MÁV üzleti tervében, de a tényleges források elamradtak. Kevesebb pénzből kevesebb pálya újult meg.
- A MÁV igazgatóságának leváltását Andó Gergely nem érzi olyan lépésnek, amely érdemben hátráltatná a társaság működését. Mint elmondta, az igazgatóság szerepe jelentéktelenebb volt. Igaz, például a járműjavítók eladásakor keletkezett konfliktus közte és az állam között. A vitát az állam erőből eldöntötte.
- Pénz kérdése, hogy a vasúti infrastruktúra-beruházásokért felelős korábbi NIF alkalmazottak a MÁV-hoz lehessen csábítani azért, hogy ott szeptemberre felálljon az érintett beruházásokat bonyomító, ütőképes csapat. A képességek ugyanis megvannak. Viszont elöregedett a tervező, műszaki ellenőri csapat, ez a probléma nem oldható meg egyedül pénzzel.
Mennyire lesz Vitézy Dávid nehéz helyzetben?
Minden közlekedési miniszter előtt álltak kihívások, de a mostaninak rendelkezésére áll 4000 milliárd forint a közszolgáltatások finanszírozására. Ugyanakkor a szolgáltatások minősége nem csak pénzből javítható. Előrevisz a pazarlás felszámolása is. Például, amikor a kisebb forgalmú időszakokban néhány főt szállítanak 50 személyes buszok.