Ötszáz vasutas munkahelye múlik egy támogatáson, a Baross Gábor tervben bíznak

Már eltelt három hét a júliusból, de a Rail Cargo Hungaria (RCH) nem fogott hozzá a július 1-től tervezett leépítés-sorozathoz. Ennek során a második fél évben mintegy ötszáz munkahelyet szüntetne meg. Az intézkedés késleltetésével tovább nő az ország legnagyobb vasúti árufuvarozójának a vesztesége, de megvan az oka annak, miért nem történik semmi.

A magyar vasút minden területe sgítséget vár, de el is indult a munka sok helyen/Fotó: Vida Márton Péter

Az RCH ugyanis kivár. Feltehetően abban bízik, hogy mégsem lesz szükség az elbocsátásokra. A probléma ugyanis az, hogy ettől az évtől megszűnt egy olyan állami támogatás, amelyen az RCH további hazai vasúti árufuvarozókkal öt éven át osztozott. Ez az összesen évi 6,4 milliárd forint forrás szüntette meg egy különösen fontos, ám fajlagosan nagyon drága, ezen belül munka- és időigényes szolgáltatás versenyhátrányát. A szórt küldemények továbbításáról, az úgynevezett egyeskocsi szolgáltatásról van szó, amelynek döntő részét az országos lefedettséget kínáló RCH nyújtotta.

A szolgáltatást mintegy 700 hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat veszi igénybe, például a MÁV is.

Támogatás nélkül ezek kiszolgálása lehetetlenül el, vagy a szolgáltatás fenntartása esetén vesztesége keletkezik az RCH-nak.

A támogatás folytatása érdekében már a múlt évben tenni kellett volna valamit, mert a folyamatos időigényes, meg kell hozzá szerezni az uniós jóváhagyást is. A továbbiakról azonban kevés tudható:

A leköszönt kormány vasútért is felelős minisztériuma új formában kívánta támogatni a kérdéses szolgáltatást, de ennek mikéntjéről a Világgazdaságnak nem adott tájékoztatást.

Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős új miniszter hibának nevezte a támogatás megszűnését, de nincs róla hír, hogy lépett volna az ügyben.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy hamarosan egyeztetés lesz az ügyben az iparági szereplők és a minisztériumi illetékesek között.

A hamarosan meghirdetendő Baross Gábor terv teljességét szolgálná, ha szerepelne benne a szórt küldemények továbbításának a támogatása.

Mit várhatunk a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervtől?

A terv indításának forrását a Magyarországra újra érkező uniós források adják. „Jelentős uniós forrásokhoz fér majd hozzá Magyarország állomások és vasúti pályák fejlesztésére. Nagy volumenű fejlesztések indulnak. Számos nagyberuházást, amelyet egyes korábbi miniszterek lehet, hogy leállítottak, szeretnénk újraindítani. (...) Ennek érdekében átalakítjuk azt a működésképtelen struktúrát, amelynek az a feladata, hogy semmi ne épüljön meg, és nem is épül" – mondta még a Vasutasnapon a Vitézy Dávid. Az uniós pénz a 2000 milliárd forinthoz közelebb lesz, mint az 1500-hoz. Körülbelül 700 milliárd forint megy a négyből három HÉV vonalon az összes jármű cseréjére, továbbá a pécsi és a szegedi IC, valamint debreceni és a miskolci kör-IC és még néhány IC cseréjére.