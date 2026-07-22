Dől a pénz a magánklinikákhoz: itt vannak a piac legnagyobb szereplői
Az elmúlt években látványosan átalakult a magyar egészségügy szerkezete: a magánszolgáltatók egyre nagyobb szerepet töltenek be a járóbeteg-ellátásban, a diagnosztikában és a tervezhető műtéti beavatkozásokban. A növekvő várakozási idők, a gyorsabb hozzáférés iránti igény és a vállalati egészségprogramok terjedése jelentős növekedési lehetőséget teremtett a magánszektor számára. A piac élén néhány nagy, országos hálózatot építő szolgáltató áll. Ezek már nem egyszerű magánrendelők, hanem komplex egészségügyi vállalatcsoportok, amelyek klinikákat, diagnosztikai központokat, laborokat és kórházi kapacitásokat működtetnek.
A legnagyobb magánegészségügyi szereplők és a milliárdos üzlet
Az elmúlt évek árbevételi adatai alapján a magyar magánegészségügy legnagyobb szereplői a következők:
- TritonLife Csoport
- Medicare Group
- Doktor24
- Budai Egészségközpont
- Dr. Rose Magánkórház
- Swiss Medical Group
- Duna Medical Center
- Wáberer Medical Center
A top 3
A TritonLife az elmúlt évek egyik legdinamikusabban bővülő szereplője lett. A vállalatcsoport 2023-ban 30 milliárd forint feletti nettó árbevételt ért el, és országos terjeszkedési stratégiát követ. A TritonLife Csoport dinamikusan terjeszkedik a vidéki nagyvárosokban is. A fejlődés dinamikáját jól mutatja, hogy már több városban (Budapest, Budaörs, Eger, Kaposvár, Veszprém, Sopron, Pilisvörösvár, Tárnok, Szolnok) jelen vannak.
A korábbi Medicover hosszú ideje az egyik legismertebb magánegészségügyi márka Magyarországon. Erőssége a vállalati ügyfélkör, az egészségbiztosítási konstrukciók és a széles szakrendelési hálózat. A 2023-as árbevétel alapján a második legnagyobb szereplője a magánegészségügyi piacnak. Több évtized után tavaly megváltoztatta nevét, azóta Medicare néven biztosítja ügyfeleinek a járó-, fekvőbeteg-, diagnosztikai és labordiagnosztikai, valamint fogászati, optikai, esztétikai és szülészeti ellátást, illetve gyógyszertári, egészségpénztári és fitneszszolgáltatásait. Vidéken Győrben, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Pakson, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben is vannak saját klinikáik.
2026. május 4-től az Affidea Magyarország Kft. tulajdonosi struktúrája megváltozott: a vállalat a továbbiakban nem tagja az Affidea Csoportnak, hanem a dinamikusan fejlődő Medicare Csoport részeként működik tovább.
A Doktor24 az elmúlt években az egyik legnagyobb és leggyorsabban fejlődő magyar magánegészségügyi szolgáltatóvá nőtte ki magát. 2023-ban a cégcsoport árbevétele megközelítette a 16 milliárd forintot (cégcsoportos összesítés alapján).
A vállalat egyszerre szolgálja ki a lakossági és a vállalati ügyfeleket, és különösen erős a foglalkozás-egészségügy, a járóbeteg-szakellátás és az egynapos sebészet területén. A Doktor24 három budapesti helyszín mellett várja ügyfeleit Pécsen, Tatán, Székesfehérváron, Szegeden és Pakson. Nemrégiben azzal került a figyelem középpontjába, hogy felszámolási eljárás indult ellene, de július elején a Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal törölte a felszámolás elrendelését és beismerte a hibát.
Akik a dobogóra már nem fértek fel, de nem kell őket bemutatni
A Budai Egészségközpont a magyar magánegészségügy egyik legismertebb szereplője, amely elsősorban járóbeteg-szakellátásra, szűrővizsgálatokra, diagnosztikára, gerincgyógyászatra és magánkórházi szolgáltatásokra építette fel a pozícióját. A vállalat több mint két évtizedes működésével a hazai prémium egészségügyi szolgáltatói piac egyik stabil szereplője. A négy budapesti helyszín mellett még Tatán van telephelye. 2023-as éves árbevétele kb. 8 milliárd Ft körül mozgott, ezzel a magyar piac nagyobb szolgáltatói között található.
A Dr. Rose Magánkórház a magyar magánegészségügy egyik legismertebb és legrégebbi komplex magánkórháza. A belvárosi, prémium pozicionálású intézmény különlegessége, hogy már indulásától kezdve nem egyszerű szakrendelőként, hanem teljes körű magánkórházi szolgáltatóként működött: szakrendelések, diagnosztika, műtétek, fekvőbeteg-ellátás és szűrőprogramok egy helyen érhetők el. A kórház az elmúlt években jelentős növekedést mutatott: 2023-ban a nyilvános sajtóinformációk szerint közel 7 milliárd forintos éves árbevételt ért el, és több mint 20 ezer pácienst látott el mintegy 200 ezer vizsgálattal és 3000 műtéttel.
A Swiss Medical Group a magyar magánegészségügy egyik stabil, prémium kategóriás szereplője. A cég elsősorban járóbeteg-szakellátásra, vállalati egészségügyre, foglalkozás-egészségügyre és sürgősségi jellegű magánellátásra épít. Budapesti központjaik mellett Győrben és Székesfehérváron vannak jelen.
A Duna Medical Center valódi magánkórházi infrastruktúrát épített ki járóbeteg-ellátással, diagnosztikával, műtéti kapacitással, fekvőbeteg-osztályokkal és szülészettel. A Duna Medical Center Budapesten, a IX. kerületben található, éves bevétele több milliárd forintos nagyságrendű.
A Wáberer Medical Center a magyar magánegészségügy egyik legújabb, de gyorsan növekvő prémium szereplője. A központot Wáberer György üzletember alapította azzal a céllal, hogy egy nyugat-európai színvonalú, komplex magánegészségügyi intézményt hozzon létre Budapesten.
A magyar magánegészségügy mára a több százmilliárdos piac egyik meghatározó ágazatává vált. A legnagyobb szereplők már nem egy-egy klinikát működtetnek, hanem országos vagy regionális egészségügyi ökoszisztémákat építenek.
A következő évek legfontosabb versenyelőnye várhatóan nem pusztán az árbevétel nagysága lesz, hanem az, hogy melyik szolgáltató tud teljes betegutat kínálni: a gyors időpontfoglalástól a diagnosztikán át egészen a komplex kezelésig.