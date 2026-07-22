Készülhet az Apple és a Samsung, az EU megint feladja nekik a leckét: közeleg az akkumulátorrendelet, ami nem csak a gyártók, de a szervizek mindennapjait is megváltoztatja

Az Európai Unió 2027. február 18-tól szigorítja a hordozható akkumulátorok cserélhetőségére vonatkozó szabályokat, de ez nem jelenti azt, hogy minden új okostelefon lepattintható hátlappal és kézzel kivehető teleppel kerül majd a boltokba. A gyártók zárt, vízálló készülékeket is forgalmazhatnak, ha az akkumulátor kellően tartós, és meghibásodás vagy elhasználódás esetén roncsolás nélkül kicserélhető. A változás legfontosabb következménye az lehet, hogy egy gyengülő akkumulátor miatt kevésbé éri meg új telefont vásárolni.

Készülhet az Apple és a Samsung, az EU megint feladja nekik a leckét: közeleg az akkumulátorrendelet, ami felkavarja az okostelefon-piacot / Fotó: Wongsakorn 2468

Az uniós akkumulátorrendelet főszabálya szerint a készülékekbe épített hordozható akkumulátorokat a végfelhasználónak könnyen el kell tudnia távolítani és ki kell tudnia cserélni. Az eltávolításhoz kereskedelmi forgalomban beszerezhető szerszámok használhatók, a művelet pedig nem alapulhat olyan eljáráson, amely hőkezelést vagy oldószert igényel. Ha különleges szerszám szükséges, azt a gyártónak térítésmentesen kell rendelkezésre bocsátania. A szabályozás azt is megköveteli, hogy a csere során se az akkumulátor, se a készülék ne sérüljön meg.

A prémiumtelefonok zártak maradhatnak

Az okostelefonokra és táblagépekre külön környezetbarát tervezési rendelet vonatkozik, amely 2025. június 20. óta alkalmazandó. Ez lehetőséget ad arra, hogy a gyártó ne tegye közvetlenül a vásárló számára cserélhetővé az akkumulátort, ha a telep 500 teljes töltési ciklus után legalább az eredeti kapacitás 83 százalékát, 1000 ciklus után pedig legalább 80 százalékát megőrzi. További feltétel, hogy a készülék legalább IP67-es por- és vízállósági szintet érjen el. Ilyen esetben elegendő lehet, ha az akkumulátort képzett javító tudja kicserélni.

A nagy gyártók előtt így két út áll:

készíthetnek valóban felhasználó által bontható telefont,

vagy választhatnak hosszabb élettartamú akkumulátort és olyan készülékházat, amelyet egy javító egyszerűen, különösebb kockázat nélkül szét tud szerelni.

Az Apple már közel került a tartóssági követelmény egyik küszöbéhez. A vállalat közlése szerint az iPhone 15 modellek akkumulátorát úgy tervezték, hogy ideális körülmények között 1000 teljes töltési ciklus után is megőrizze eredeti kapacitásának 80 százalékát. A tényleges állapotot ugyanakkor a használat, a töltési szokások és a hőmérséklet is befolyásolja. Az 1000 ciklusos vállalás önmagában nem mentesít minden más uniós követelmény alól, de jól mutatja, milyen irányban fejleszthetik a gyártók a következő készülékgenerációkat.