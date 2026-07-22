Készülhet az Apple és a Samsung, az EU megint feladja nekik a leckét: közeleg az akkumulátorrendelet, ami nem csak a gyártók, de a szervizek mindennapjait is megváltoztatja
Az Európai Unió 2027. február 18-tól szigorítja a hordozható akkumulátorok cserélhetőségére vonatkozó szabályokat, de ez nem jelenti azt, hogy minden új okostelefon lepattintható hátlappal és kézzel kivehető teleppel kerül majd a boltokba. A gyártók zárt, vízálló készülékeket is forgalmazhatnak, ha az akkumulátor kellően tartós, és meghibásodás vagy elhasználódás esetén roncsolás nélkül kicserélhető. A változás legfontosabb következménye az lehet, hogy egy gyengülő akkumulátor miatt kevésbé éri meg új telefont vásárolni.
Az uniós akkumulátorrendelet főszabálya szerint a készülékekbe épített hordozható akkumulátorokat a végfelhasználónak könnyen el kell tudnia távolítani és ki kell tudnia cserélni. Az eltávolításhoz kereskedelmi forgalomban beszerezhető szerszámok használhatók, a művelet pedig nem alapulhat olyan eljáráson, amely hőkezelést vagy oldószert igényel. Ha különleges szerszám szükséges, azt a gyártónak térítésmentesen kell rendelkezésre bocsátania. A szabályozás azt is megköveteli, hogy a csere során se az akkumulátor, se a készülék ne sérüljön meg.
A prémiumtelefonok zártak maradhatnak
Az okostelefonokra és táblagépekre külön környezetbarát tervezési rendelet vonatkozik, amely 2025. június 20. óta alkalmazandó. Ez lehetőséget ad arra, hogy a gyártó ne tegye közvetlenül a vásárló számára cserélhetővé az akkumulátort, ha a telep 500 teljes töltési ciklus után legalább az eredeti kapacitás 83 százalékát, 1000 ciklus után pedig legalább 80 százalékát megőrzi. További feltétel, hogy a készülék legalább IP67-es por- és vízállósági szintet érjen el. Ilyen esetben elegendő lehet, ha az akkumulátort képzett javító tudja kicserélni.
A nagy gyártók előtt így két út áll:
- készíthetnek valóban felhasználó által bontható telefont,
- vagy választhatnak hosszabb élettartamú akkumulátort és olyan készülékházat, amelyet egy javító egyszerűen, különösebb kockázat nélkül szét tud szerelni.
Az Apple már közel került a tartóssági követelmény egyik küszöbéhez. A vállalat közlése szerint az iPhone 15 modellek akkumulátorát úgy tervezték, hogy ideális körülmények között 1000 teljes töltési ciklus után is megőrizze eredeti kapacitásának 80 százalékát. A tényleges állapotot ugyanakkor a használat, a töltési szokások és a hőmérséklet is befolyásolja. Az 1000 ciklusos vállalás önmagában nem mentesít minden más uniós követelmény alól, de jól mutatja, milyen irányban fejleszthetik a gyártók a következő készülékgenerációkat.
Az átlagos vásárló nem akkumulátort cserélget majd
A mindennapi használat várhatóan alig változik. A telefon tulajdonosa továbbra is a készülékben tölti az akkumulátort USB-C-kábellel vagy vezeték nélkül. Az uniós szabály nem ír elő tartalék telepet, külső akkumulátortöltőt vagy töltőbölcsőt, és nem kötelezi a gyártókat arra sem, hogy különböző telefonjaikban azonos méretű akkumulátort használjanak.
A szabályozásból ezért nem következik az sem, hogy a vásárlók két-három akkumulátorral indulnak majd útnak. Külső töltők akkor jelenhetnek meg nagyobb számban, ha egyes gyártók burkolt, gyorsan kivehető akkumulátormodulokat fejlesztenek. A felhasználók a változást inkább akkor érzékelhetik, amikor két-három év után csökkenni kezd a telefon üzemideje.
Egy könnyebben bontható készülék akkumulátorának cseréje kevesebb munkaórát igényelhet, kisebb lehet a kijelző vagy a hátlap sérülésének kockázata, és több független szerviz vállalhatja el a javítást.
Ettől az akkumulátorcsere nem válik automatikusan olcsóvá. A gyári alkatrész ára, a munkadíj, a tömítések cseréje és a vízállóság ellenőrzése továbbra is jelentős költséget jelenthet. A javítás ára azonban kevésbé függhet attól, hogy a készüléket mennyi idő alatt és mekkora kockázattal lehet szétszedni.
Hosszabb ideig maradhatnak használatban a telefonok
A szabályozás egyik legnagyobb gazdasági hatása a készülékek csereciklusának hosszabbodása lehet. Sok felhasználó nem azért vásárol új telefont, mert a processzor, a kijelző vagy a kamera használhatatlanná vált, hanem azért, mert az elöregedett akkumulátor már nem bír ki egy teljes napot. Ha a telep gyorsan és elfogadható áron cserélhető, egy hároméves készülék további két-három évig használatban maradhat. Ez csökkentheti az új telefonok iránti keresletet, különösen a közép- és felső kategóriában, ahol a hardver teljesítménye több év után is elegendő marad.
A gyártók számára ez kettős hatással jár:
kevesebb új készüléket adhatnak el, ugyanakkor nőhet az alkatrészekből, javítási szolgáltatásokból és felújított telefonokból származó bevétel.
A hosszabb támogatási idő és az alkatrészek többéves biztosítása emeli a költségeiket, de új üzleti modelleket is teremthet.
Az olcsóbb készülékeket gyártó vállalatokra nagyobb nyomás kerülhet. Amennyiben egy belépőszintű telefon akkumulátora nem teljesíti az előírt ciklusállóságot, könnyebben cserélhető konstrukciót kell kialakítani, vagy jobb minőségű cellát és fejlettebb töltésvezérlést kell használni. Mindkettő növelheti az önköltséget. A prémiumgyártók ezt könnyebben beépíthetik az árba, egy szűk árréssel dolgozó márkánál azonban néhány euró többlet is számíthat.
A kereslet várhatóan emelkedik a gyári és utángyártott csereakkumulátorok, a tömítések, a hátlaprögzítő keretek, a csatlakozók és a javítószerszámok iránt. A független szervizek több olyan készüléket vállalhatnak el, amelyek javítása jelenleg túl kockázatos vagy túl időigényes. A szervizek munkadíja egyes javításoknál csökkenhet, de új szolgáltatások jelenhetnek meg. Ilyen lehet a beépített akkumulátor állapotának részletes vizsgálata, a javítás utáni vízállósági teszt vagy a cserealkatrész hitelességének és biztonságának ellenőrzése.
A bírságnál súlyosabb lehet az értékesítési tilalom
Az uniós akkumulátorrendelet nem határoz meg minden tagállamban azonos összegű pénzbírságot. A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell kialakítaniuk. Egy nem megfelelő telefon esetében a hatóság nemcsak bírságot szabhat ki, hanem előírhatja a hiba kijavítását, korlátozhatja vagy megtilthatja az értékesítést, elrendelheti a termék kivonását, súlyosabb esetben pedig a már eladott készülékek visszahívását is.
Egy Apple- vagy Samsung-méretű gyártó számára azonban nem feltétlenül a pénzbírság jelenti a legnagyobb kockázatot:
egy új csúcsmodell uniós értékesítésének felfüggesztése, a készletek átalakítása vagy több millió már eladott telefon visszahívása jóval nagyobb veszteséget okozhat.
A felhasználók számára a rendelet hatása csak évek alatt válik láthatóvá. A 2027 előtt forgalomba hozott készülékeket nem kell utólag áttervezni, így a régi és az új megoldások hosszabb ideig egymás mellett maradnak. Az első érdemi különbség akkor jelenhet meg, amikor az új szabályok szerint készült telefonok akkumulátorai elhasználódnak: a tulajdonos előtt az új készülék megvásárlása mellett valóban gazdaságos választássá válhat a telepcsere.