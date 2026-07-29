Figyelmeztetik a horvátok az Adrián nyaralókat: a nyár legdurvább hétvégéje jön – a tenger sem véd meg a brutális hőhullámtól

A DHMZ meteorológusa, Krunoslav Mikec elmondta, hogy a Délnyugat- és Közép-Európa nagy része fölött elhelyezkedő kiterjedt anticiklon hatására a következő napokban továbbra is rendkívül meleg és száraz levegő marad a térségben. Szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 Celsius-fok között alakul majd.

„A hőségérzetet tovább fokozza, hogy éjszaka sem hűl le kellőképpen a levegő, így a hajnali minimumhőmérsékletek is viszonylag magasak maradnak, különösen a tengerparton, ahol 25 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb értékek várhatók” – tette hozzá.

Ezt tanácsolja a turistáknak is a horvát polgári védelem

A horvát polgári védelem azt ajánlja, hogy a hőhullám idején mindenki kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában, különösen 10 és 17 óra között. Fokozott óvatosság javasolt az idősek, a krónikus betegek, a gyermekek, a várandós nők, valamint a szabadban dolgozók számára.

Ajánlott elegendő folyadékot – elsősorban vizet – fogyasztani, és nem megvárni a szomjúságérzet kialakulását. Kerülni kell az alkoholt, a túlzottan cukrozott és a nagyon hideg italokat, valamint a nehéz ételeket. A lakóhelyiségeket lehetőség szerint hűteni kell, ennek hiányában pedig ajánlott naponta legalább néhány órát hűvösebb környezetben tölteni.

A lakosságnak azt tanácsolják, hogy viseljen könnyű, világos színű és jól szellőző ruházatot, fejét kalappal vagy sapkával védje, valamint használjon napszemüveget és fényvédő krémet. A megerőltető fizikai tevékenységeket célszerű a kora reggeli vagy az esti órákra halasztani.

A polgári védelem arra is figyelmeztet, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló járműben hagyni. Amennyiben valakinél szédülés, gyengeség, fejfájás, hányinger, szapora pulzus vagy zavartság jelentkezik, haladéktalanul árnyékba kell húzódni, hűteni kell a szervezetet, és ha az állapot nem javul, orvosi segítséget kell kérni.

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