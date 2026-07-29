Figyelmeztetik a horvátok az Adrián nyaralókat: a nyár legdurvább hétvégéje jön – a tenger sem véd meg a brutális hőhullámtól
A horvát meteorológiai és hidrológiai szolgálat (DHMZ) kiadta legfrissebb figyelmeztetését a következő napokban Horvátországot érintő hőhullámról. Az előrejelzések szerint forró, helyenként rendkívül forró időjárás várható, miközben igencsak nagy lesz az egészségre is veszélyt jelentő hőhullám kialakulásának kockázata.
A Délnyugat- és Közép-Európa nagy része fölött elhelyezkedő erős anticiklon hatására rendkívül meleg és száraz légtömeg áramlik Horvátország fölé. Szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 Celsius-fok között alakul – írta az Index.hr horvát hírportál.
További problémát jelent majd, hogy éjszaka is alig enyhül majd a hőség. A DHMZ figyelmeztetése szerint a hajnali minimumhőmérsékletek is viszonylag magasak maradnak, különösen az Adria térségében, ahol 25 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb értékek várhatók. Az ilyen időjárási helyzet – akár még valamivel magasabb hőmérsékletekkel – augusztus első hetének nagy részében fennmaradhat.
Az ország legnagyobb részét érinti a hőhullám
A meteorológusok szerint
- szerdán a nagyon magas hőhullámveszély a rijekai és a dubrovniki régióra vonatkozik, míg a spliti térségben mérsékelt a veszély.
- Csütörtökre a rijekai régióban nagyon magas, Zágrábban, Splitben, Dubrovnikban és a szárazföld belső területeinek egy részén pedig magas kockázatot jeleznek.
- Pénteken a nagyon magas veszély a rijekai térségben továbbra is fennmarad, és Dubrovnikra is kiterjed. Magas veszélyre kell számítani Zágráb, Karlovac, Knin és Split térségében is.
- Szombatra és vasárnapra több régióra – köztük Zágrábra, Rijekára, Splitre és Dubrovnikra – vörös figyelmeztetést adtak ki.
Csütörtökre az északi Adria és a partvidék egy része vörös meteorológiai riasztást kapott, míg az ország nagy részén sárga vagy narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Pénteken a vörös riasztás továbbra is érvényben marad az északi Adrián, emellett Horvátország legdélebbi részére is kiterjed. Dalmácia és Közép-Horvátország jelentős részén narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben.
A DHMZ meteorológusa, Krunoslav Mikec elmondta, hogy a Délnyugat- és Közép-Európa nagy része fölött elhelyezkedő kiterjedt anticiklon hatására a következő napokban továbbra is rendkívül meleg és száraz levegő marad a térségben. Szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 Celsius-fok között alakul majd.
„A hőségérzetet tovább fokozza, hogy éjszaka sem hűl le kellőképpen a levegő, így a hajnali minimumhőmérsékletek is viszonylag magasak maradnak, különösen a tengerparton, ahol 25 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb értékek várhatók” – tette hozzá.
Ezt tanácsolja a turistáknak is a horvát polgári védelem
A horvát polgári védelem azt ajánlja, hogy a hőhullám idején mindenki kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában, különösen 10 és 17 óra között. Fokozott óvatosság javasolt az idősek, a krónikus betegek, a gyermekek, a várandós nők, valamint a szabadban dolgozók számára.
Ajánlott elegendő folyadékot – elsősorban vizet – fogyasztani, és nem megvárni a szomjúságérzet kialakulását. Kerülni kell az alkoholt, a túlzottan cukrozott és a nagyon hideg italokat, valamint a nehéz ételeket. A lakóhelyiségeket lehetőség szerint hűteni kell, ennek hiányában pedig ajánlott naponta legalább néhány órát hűvösebb környezetben tölteni.
A lakosságnak azt tanácsolják, hogy viseljen könnyű, világos színű és jól szellőző ruházatot, fejét kalappal vagy sapkával védje, valamint használjon napszemüveget és fényvédő krémet. A megerőltető fizikai tevékenységeket célszerű a kora reggeli vagy az esti órákra halasztani.
A polgári védelem arra is figyelmeztet, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló járműben hagyni. Amennyiben valakinél szédülés, gyengeség, fejfájás, hányinger, szapora pulzus vagy zavartság jelentkezik, haladéktalanul árnyékba kell húzódni, hűteni kell a szervezetet, és ha az állapot nem javul, orvosi segítséget kell kérni.
Katasztrófa, ami idén nyáron a Balatonon történik: az erős forint miatt elárasztják Horvátországot a magyarok – 15-20 százalékos forgalom-visszaesésről beszélnek a vendéglátósok
Az elmúlt évek egyik legrosszabb szezonja lehet az idei nyár a Balatonon a lapunk általunk megkérdezett balatoni vendéglátósok tapasztalatai alapján. A baj óriási, ugyanis általánosan 15-20 százalékos forgalom-visszaesést tapasztalnak a főszezon kellős közepén.
Ebben az erős forintot is szerepet játszik: az elmúlt hónapokban ugyanis annyit erősödött, hogy ma sokkal népszerűbb az Adria és Horvátország a magyarok körében, mint bármikor a korábbi években. Ezt a Horvát Idegenforgalmi Közösség is megerősítette a Világgazdaságnak, idén ugyanis 5 százalékkal több magyar érkezett az Adriára tavalyhoz képest.
Belenyúltak a védett árakba, durván drágul az üzemanyag Horvátországban – aki így számolta ki költségeit, rosszul tette
Újratervezésre lehet szüksége annak, aki Horvátországba tart és előre megnézegette, hol érdemes tankolnia. Az kedd éjféltől ugyanis új üzemanyagárak érvényesek, ezeket hétfőn közölték. Szomszédunknál ugyan hatósági ár van érvényben, azonban az ármaximumokat kéthetente felülvizsgálják a nemzetközi áralakulás fényében, emellett a jövedéki adót is igazgatják.
A kétheti felülvizsgálat hétfőn megtörtént, és az ott hozott döntéseknek megfelelően éjféltől a következőképp változnak az üzemanyagár-maximumok:
- benzin: 1,62 euró/liter – átváltva 586 forint
- dízel üzemanyag: 1,75 euró/liter – átváltva 633 forint
- kék dízel: 1,21 euró/liter – átváltva 438 forint
- tartályos LPG: 1,28 euró/kilogramm – átváltva 464 forint
- palackos LPG: 1,86 euró/kilogramm – átváltva 673 forint
Százalékban kifejezve a benzin esetében ez 5,2 százalékos drágulást jelent az előző kéthetes periódushoz képest, a dízel azonban nem kevesebb, mint 10,1 százalékkal lesz drágább.