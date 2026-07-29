Eurórohamot kerestünk a pesti pénzváltóknál – de másik pénz kell most a magyaroknak
„Ez elég lehet egy estére a belvárosban?” – fordult felénk egy fiatal külföldi turista az egyik budapesti belvárosi pénzváltó előtt, miután száz eurót váltott forintra.
A kérdésre nem volt egyszerű válasz. Nem derült ki, hogy vacsorára, néhány italra vagy egy hajnalig tartó budapesti éjszakára készül-e, így legfeljebb annyit lehetett mondani: attól függ, milyen estét tervez az eurójáért kapott mintegy 36 ezer forintjából. A jelenet azonban jól megmutatta nekünk, milyen vegyes közönség fordul meg most a körúti váltóknál. Miközben a külföldiek eurót adnak el, hogy forinthoz jussanak, a nyaralásra készülő magyarok éppen az ellenkező irányba indulnak.
A Magyar Nemzeti Bank július 29-i hivatalos árfolyama szerint egy euró 361,35, egy dollár pedig 317,06 forintot ér. Ez azonban referenciaérték: a pénzváltók tényleges vételi és eladási árfolyama ettől eltér, és irodánként sem feltétlenül azonos.
Euróroham nincs, nyaralók annál inkább
Látványos euróvásárlási lázat egyik általunk megkérdezett pénzváltó sem tapasztalt. Az egyik telefonon elért váltó munkatársa egyenesen úgy fogalmazott, hogy kevés a forgalom. Másutt vegyes képet festettek: nagyjából hasonló arányban érkeznek külföldiek, akik forintot vásárolnak, valamint magyarok, akik valutát vinnének magukkal. Utóbbiak körében két pénznem emelkedik ki:
- az euró
- és a török líra.
A nyári utazási szezonban Törökország továbbra is népszerű célpont, ez pedig a körúti pénzváltóknál is érzékelhető. Az általunk felkeresett helyek egyikén szintén ezt a két valutát nevezték meg a leggyakrabban keresett pénznemként, igaz, ebben az irodában a turisták forgalma volt erősebb.
A magyar ügyfelek viszont jellemzően nem vagyonokat visznek a pulthoz. A beszámolók szerint általában 50–100 ezer forint körüli összeget váltanak át, a rövidebb útra készülők pedig inkább kisebb címleteket kérnek. A váltók igyekeznek alkalmazkodni az igényekhez, de nem mindig van készleten pontosan olyan és annyi bankjegy, amilyet az ügyfél szeretne. A nagyobb összegből a pult mögött sokszor már arra következtetnek, hogy nem egyedül indul útnak az ügyfél, hanem a családi nyaralás teljes készpénzigényét szeretné előre fedezni.
A családi stratégia a pénztárnál született meg
Arra is akad példa, amikor az utazási költségvetés nem otthon, hanem már a pénzváltó előtt állva kezd kialakulni. Az egyik váltós felidézett egy családot, amely Görögországba készült, de előzetesen nem beszélték meg, mennyi eurót szeretnének vinni.
A döntést a pultnál próbálták meghozni, miközben egymással vitatkoztak a szükséges összegről, és közben egyre hosszabb sor alakult ki mögöttük.
A pénzváltók szerint rendszeresen tőlük kérdezik meg azt is, mennyi készpénzre lehet szükség egy egyhetes horvátországi nyaraláson. Erre azonban nem tudnak és nem is akarnak általános választ adni.
Mi nem utazási iroda, hanem pénzváltó vagyunk
– fogalmazott az egyik munkatárs. Az olvasóknak mégis volt egy határozott tanácsa: indulás előtt érdemes otthon átgondolni a várható kiadásokat, eldönteni, mennyit fizetne a család készpénzzel és mennyit kártyával, majd konkrét elképzeléssel érkezni a váltóhoz.
Még mindig sokan keresik a horvát kunát
A horvátországi utazásokkal kapcsolatban egy másik visszatérő félreértés is él: a pénzváltók szerint még mindig meglepően sok magyar szeretne horvát kunát vásárolni, csakhogy ez már évek óta nem lehetséges.
Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott az euróövezethez, azóta az euró a hivatalos fizetőeszköz. A kunát kereső ügyfelek története jól mutatja: a pénzváltóknak a bankjegyek átadása mellett sokszor alapvető információkat is el kell magyarázniuk.
Milliókat is euróra váltanak, de nincs tömeges „betárazás”
Az erős forint azért nemcsak a nyaralókat mozgatja meg. Az általunk megkérdezett váltósok találkoznak olyan ügyfelekkel is, akik kedvezőnek ítélik a mostani árfolyamot, ezért megtakarítási céllal vásárolnak eurót.
Ők nem 50–100 ezer forinttal érkeznek: alkalmanként akár milliós összeget is átváltanak. A váltók hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez nem tömeges jelenség. Az utcai tapasztalataink alapján
nem alakult ki általános euróroham, inkább elszórtan jelennek meg azok, akik most szeretnének, ahogy az egyik váltó fogalmazott, „betárazni” a közös uniós fizetőeszközből.
Nagyobb összegnél már néhány forintos árfolyamkülönbség is komoly eltérést okozhat. Egymillió forintnyi váltásnál például egyetlen forint különbség is több ezer forinttal módosíthatja a kézhez kapott összeget. Emiatt nemcsak a kijelzett árfolyamot, hanem a kezelési költségeket és az egyedi feltételeket is érdemes ellenőrizni.
„Idáig már nem ér vissza az osztrák euró”
Külön ügyfélkört alkotnak az úgynevezett „melósok”: azok a magyarok, akik külföldi munkájuk után készpénzben kapott eurójukat váltják forintra. Budapesten azonban viszonylag ritkán találkoznak velük.
Idáig már nem ér vissza az osztrák euró
– jegyezte meg az egyik pénzváltó munkatársa. Tapasztalata szerint ez a jelenség sokkal inkább a nyugat-magyarországi, határ menti városokban lehet gyakori. A külföldön dolgozók egy része már ott átváltja a fizetését, így a készpénz jelentős része el sem jut a fővárosi irodákig.
Mintha nem is lett volna világbajnokság
Az Egyesült Államokban is megrendezett idei labdarúgó-világbajnokság sem indított látványos dollárvásárlást a körúton. Egyik megkérdezett váltó sem érzékelte, hogy a torna idején megugrott volna az amerikai fizetőeszköz iránti kereslet. Ha magyar szurkolók tömegesen táraztak is be dollárból az utazás előtt, ezt vélhetően nem az általunk felkeresett budapesti pénzváltóknál tették.
Nászút sok apró dollárral
Akadt azért olyan emlékezetes dollárváltás nemrég, amelyet az egyik pénzváltó munkatársa rögtön fel tudott idézni. Egy boldog házaspár érkezett hozzájuk a közelgő nászút előtt, és nagyobb összeget szerettek volna amerikai dollárra váltani.
A pár rengeteg borítékot és egy nagy halom gyűrött készpént hozott, teljesen vegyes címletekkel, vélhetően a menyasszonytáncból és az ajándékokból, és sok „apró dollárt” kért. Hogy pontosan miért ragaszkodtak hozzájuk, nem derült ki, a szokatlan kérés azonban megmaradt a váltó emlékezetében.
Az ilyen igényeket lehetőség szerint teljesítik, de ritkább valuta, nagyobb összeg vagy meghatározott címletek esetében célszerű előzetesen telefonon érdeklődni.
Sérült vagy szakadt bankjeggyel viszont nem érdemes biztos sikerre számítani. Az általunk megkérdezett váltók ilyen pénzt nem vásárolnak meg: az ügyfeleket
- postára
- vagy kereskedelmi bankfiókba
irányítják, hogy próbálják sérülésmentes bankjegyre cserélni.
Készpénz, bankkártya vagy telefon?
A hagyományos pénzváltók ma már nemcsak egymással és a bankokkal versenyeznek. Egyre több utazó használ nemzetközi pénzügyi alkalmazásokat, például Revolutot vagy Wise-t, és a készpénz mellett bankkártyával vagy telefonnal fizet külföldön. A digitális megoldásoknál azonban nem elegendő önmagában a középárfolyamot figyelni. Számíthat
- az előfizetési csomag,
- az átváltott összeg,
- az időpont,
- az ATM használata,
- valamint az esetleges tranzakciós és készpénzfelvételi díj
is. A Wise magyarországi ügyfeleinél például a devizaváltással járó tranzakciókra változó díj rakódhat, a Revolutnál pedig csomagtól, limittől és bizonyos esetekben az átváltás időpontjától is függhet a költség.
A készpénz mellett szólhat, hogy előre tervezhető keretet ad, és olyan helyen is használható, ahol a kártyás fizetés problémás. A kártya kényelmesebb lehet, de külföldi terminálnál vagy automatánál érdemes figyelni arra, milyen pénznemben kínálja fel az elszámolást.
Ritkább valuta, nagyobb összeg vagy konkrét címlet igénye esetén tanácsos előre érdeklődni, egyes váltóknál pedig előrendelésre és egyedi árfolyam egyeztetésére is van lehetőség a Correct Change tájékoztatója szerint. A megmaradt valutát az aktuális vételi árfolyamon lehet visszaváltani, amely eltérhet attól az eladási árfolyamtól, amelyen az utazó korábban megvette.
Körúti tapasztalataink alapján tehát a magyarok nem rohamozták meg a pénzváltókat az erősebb forint miatt. A kedvezőbb árfolyam inkább megfontoltabb vásárlásokat hozott: ki a nyaralásra készül, ki pedig hosszabb távra tesz félre eurót. A pultoknál eközben nemcsak pénz, hanem tanács is gazdát cserél – még ha a váltók erre nem is mindig készültek.