Kármán András kifakadt a Facebookon: a kormányülésről posztolta ki, hogy alig lehet bírni a Tisza-kormány tempóját – „Jól esne egy kicsit hosszabb ebédszünet”
„A hét egyik nagyon fontos, ugyanakkor nehéz napja: ma kormányülés van!” – írta Kárám András szerdán a Facebookon.
A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a kabinet jellemzően a hét közepén tárgyalja meg az előterjesztéseket, fogadja el a határozatokat és hozza meg döntéseit.
A napirenden olyan kiemelt kérdések is szerepelnek, mint
- a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása,
- az iskolakezdési támogatás bevezetése,
- valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége.
Kármán András szerint a kormányülések gyakran kora reggeltől késő estig tartanak,
a kabinet pedig egész nyáron folyamatosan dolgozik.
Hozzátette: bár a munka komoly terhet jelent, minden döntéssel közelebb kerülhetnek egy „emberséges és működő Magyarország” megteremtéséhez. Bejegyzését azzal a tréfás megjegyzéssel zárta, hogy néha azért jól jönne egy hosszabb kávé- vagy ebédszünet.
Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a Tisza-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén azzal, hogy a támogatással kapcsolatos részleteket másnap, azaz július 2-án hozza nyilvánosságra a kormány.
Magyar Péter már az idei országgyűlési választás előtt jelezte, hogy a családtámogatások bővítésének részeként a nehéz helyzetben lévő családok iskolakezdési támogatáshoz juthatnak. Most kiderült: a támogatást két részletben biztosítja a kormány.
A meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, ahol a kormány már megállapította a rászorultságot.
Ilyen
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akik iskolás gyermekként ilyenben részesülnek, automatikusan jogosultak lesznek a támogatásra;
- ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is jogosultak lesznek a támogatásra;
- automatikusan jogosultak lesznek a Dobbantó programban valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok is.
Megkapja továbbá minden egyszülős családban nevelkedő gyermek is a támogatást, továbbá a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek is jogosultak lesznek arra.
Az egészségügyi minisztérium július elején jelezte, hogy az Országgyűlés elé kerül az a törvényjavaslat, amely nulla százalékos áfakulcsot vezetne be a vényköteles gyógyszerek esetében.
- A tervek szerint a nem vényköteles humángyógyszerekre továbbra is az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs maradna érvényben.
- Jelenleg a humángyógyszerek többségét 5 százalékos áfa terheli.
- Bár ez alacsonyabb a legtöbb termékre vonatkozó általános forgalmi adónál, a drágább, hosszabb távon alkalmazott készítmények esetében így is jelentős költséget jelenthet a betegek számára.
- A nulla százalékos áfa bevezetése elsősorban a rendszeresen gyógyszert szedők, köztük a krónikus betegek kiadásait csökkentheti.