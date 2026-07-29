Kármán András kifakadt a Facebookon: a kormányülésről posztolta ki, hogy alig lehet bírni a Tisza-kormány tempóját – „Jól esne egy kicsit hosszabb ebédszünet”

„A hét egyik nagyon fontos, ugyanakkor nehéz napja: ma kormányülés van!” – írta Kárám András szerdán a Facebookon.

Kármán András kifakadt a Facebooko / Fotó: Kármán András/ Facebook

A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a kabinet jellemzően a hét közepén tárgyalja meg az előterjesztéseket, fogadja el a határozatokat és hozza meg döntéseit.

A napirenden olyan kiemelt kérdések is szerepelnek, mint

a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása,

az iskolakezdési támogatás bevezetése,

valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége.

Kármán András szerint a kormányülések gyakran kora reggeltől késő estig tartanak,

a kabinet pedig egész nyáron folyamatosan dolgozik.

Hozzátette: bár a munka komoly terhet jelent, minden döntéssel közelebb kerülhetnek egy „emberséges és működő Magyarország” megteremtéséhez. Bejegyzését azzal a tréfás megjegyzéssel zárta, hogy néha azért jól jönne egy hosszabb kávé- vagy ebédszünet.

Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a Tisza-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén azzal, hogy a támogatással kapcsolatos részleteket másnap, azaz július 2-án hozza nyilvánosságra a kormány.

Magyar Péter már az idei országgyűlési választás előtt jelezte, hogy a családtámogatások bővítésének részeként a nehéz helyzetben lévő családok iskolakezdési támogatáshoz juthatnak. Most kiderült: a támogatást két részletben biztosítja a kormány.

A meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, ahol a kormány már megállapította a rászorultságot.

Ilyen

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akik iskolás gyermekként ilyenben részesülnek, automatikusan jogosultak lesznek a támogatásra;

ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is jogosultak lesznek a támogatásra;

automatikusan jogosultak lesznek a Dobbantó programban valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok is.

Megkapja továbbá minden egyszülős családban nevelkedő gyermek is a támogatást, továbbá a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek is jogosultak lesznek arra.