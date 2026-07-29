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kormány
Kármán András
miniszter

Kármán András kifakadt a Facebookon: a kormányülésről posztolta ki, hogy alig lehet bírni a Tisza-kormány tempóját – „Jól esne egy kicsit hosszabb ebédszünet”

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Ismét összeült a Tisza-kormány, amely többek között az uniós források felszabadításáról, az iskolakezdési támogatásról és a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről tárgyal. Kármán András szerint a kabinet egész nyáron megállás nélkül dolgozik.
VG
2026.07.29, 15:17
Frissítve: 2026.07.29, 15:43

„A hét egyik nagyon fontos, ugyanakkor nehéz napja: ma kormányülés van!” – írta Kárám András szerdán a Facebookon.

Kármán András
Kármán András kifakadt a Facebooko / Fotó: Kármán András/ Facebook

A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a kabinet jellemzően a hét közepén tárgyalja meg az előterjesztéseket, fogadja el a határozatokat és hozza meg döntéseit.

A napirenden olyan kiemelt kérdések is szerepelnek, mint 

  • a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása, 
  • az iskolakezdési támogatás bevezetése, 
  • valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége.

Kármán András szerint a kormányülések gyakran kora reggeltől késő estig tartanak, 

a kabinet pedig egész nyáron folyamatosan dolgozik. 

Hozzátette: bár a munka komoly terhet jelent, minden döntéssel közelebb kerülhetnek egy „emberséges és működő Magyarország” megteremtéséhez. Bejegyzését azzal a tréfás megjegyzéssel zárta, hogy néha azért jól jönne egy hosszabb kávé- vagy ebédszünet.

Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a Tisza-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén azzal, hogy a támogatással kapcsolatos részleteket másnap, azaz július 2-án hozza nyilvánosságra a kormány. 

Magyar Péter már az idei országgyűlési választás előtt jelezte, hogy a családtámogatások bővítésének részeként a nehéz helyzetben lévő családok iskolakezdési támogatáshoz juthatnak. Most kiderült: a támogatást két részletben biztosítja a kormány.

A meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, ahol a kormány már megállapította a rászorultságot. 

Ilyen

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akik iskolás gyermekként ilyenben részesülnek, automatikusan jogosultak lesznek a támogatásra;
  • ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is jogosultak lesznek a támogatásra;
  • automatikusan jogosultak lesznek a Dobbantó programban valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok is.

Megkapja továbbá minden egyszülős családban nevelkedő gyermek is a támogatást, továbbá a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek is jogosultak lesznek arra.

Az egészségügyi minisztérium július elején jelezte, hogy az Országgyűlés elé kerül az a törvényjavaslat, amely nulla százalékos áfakulcsot vezetne be a vényköteles gyógyszerek esetében. 

  • A tervek szerint a nem vényköteles humángyógyszerekre továbbra is az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs maradna érvényben. 
  • Jelenleg a humángyógyszerek többségét 5 százalékos áfa terheli. 
  • Bár ez alacsonyabb a legtöbb termékre vonatkozó általános forgalmi adónál, a drágább, hosszabb távon alkalmazott készítmények esetében így is jelentős költséget jelenthet a betegek számára. 
  • A nulla százalékos áfa bevezetése elsősorban a rendszeresen gyógyszert szedők, köztük a krónikus betegek kiadásait csökkentheti.

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