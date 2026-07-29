Szombattól mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ha a fővárosban taxizunk

2023 óta először, augusztus elsejétől, jelentősen drágul a taxizás Budapesten, miután hatályba lép a fővárosi taxirendelet legutóbbi módosítása. Az új taxitarifák emelik az alapdíjat, a kilométerenkénti és a percdíjat is, illetve a repülőtéri fuvarokra felárat vezetnek be.

Augusztus 1-től érvényesek az új taxitarifák. / Fotó: Ingreen

Hosszú alkudozás árán született meg a jelenlegi taxitarifa

Szombattól az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra emelkedik, a kilométerdíj 440 forintról 521 forintra nő, a várakozási és lassú haladás esetén fizetendő percdíj pedig 110 forintról 130 forintra változik. Az új díjszabás minden budapesti taxiszolgáltatóra egységesen vonatkozik.

Külön 800 forintos reptéri díjat vezetnek be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre tartó és onnan érkező fuvarokra.

A tarifaemelésről szóló javaslat május végén került a Fővárosi Közgyűlés elé. Kiss Ambrus akkori tájékoztatása szerint a budapesti taxitarifák 2023 márciusa óta változatlanok voltak. Az önkormányzat már tavaly megkezdte az egyeztetéseket a taxis érdekképviseletekkel, amelyek során az ellenőrzések hatékonyságának javítása és a visszaélések visszaszorítása is napirendre került.

Az egyeztetések során több elképzelés is felmerült a díjak emeléséről; a taxis érdekvédelmi szervezetek többsége 27 százalékos tarifaemelést támogatott, míg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 15 százalékos emelést tartott indokoltnak. A most hatályba lépő díjszabás a két javaslat közötti kompromisszum eredményeként alakult ki.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) kezdeményezésére került sor arra a megbeszélésre még júniusban, amely a taxisok között kialakult vitát volt hivatott rendezni a viteldíjak kérdésében. A megbeszélésen szinte az összes érdekvédelmi szervezet mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is részt vett, az itt kialakított kompromisszumos javaslat képezte a szombaton hatályba lépő új taxisrendelet és tarifák alapját.