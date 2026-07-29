Megkezdik a Paksi Atomerőmű leállítását
A Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál -118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 29-én, 15 órától megkezdik a 3. blokk leállítását - közölte a vállalat.
Az atomerőmű honlapján jelent meg a közlemény a 3. blokk leállításáról. Azt írja a vállalat, a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Kiemelték: cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.
Háttércikkünk hamarosan részletezi a várható következményeket.
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