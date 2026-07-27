Belenyúltak a védett árakba, durván drágul az üzemanyag a magyar nyaralók kedvenc célországában – ha így számolta ki költségeit, rosszul tette

Újratervezésre lehet szüksége annak, aki Horvátországba tart és előre megnézegette, hol érdemes tankolnia. Az éjféltől érvényes új árakat most közölték Zágrábban. Van, amit már nem feltétlenül érdemes a horvátoknál venni, akik védett árakat tartanak fel. De a magyar árak is mozgásban vannak.

Fotó: AFP

Az olaj nemzetközi visszadrágulása annak ellenére sem kerüli el déli szomszédunkat, a magyar nyaralók nagy kedvencét, hogy védett árakat tart fenn náluk a kormány. (Orbán Viktor kormányának védett árait nálunk utódja egy hónapja megszüntette.)

Az üzemanyag ára Horvátországban éjféltől: nagy ugrás

Ennek az az oka, hogy az ármaximumokat kéthetente felülvizsgálják a nemzetközi áralakulás fényében, emellett a jövedéki adót is igazgatják. A kétheti felülvizsgálat a kormány telekonferenciáján most megtörtént, és az ott hozott döntéseknek megfelelően éjféltől a következőképp változnak az üzemanyagár-maximumok:

benzin: 1,62 euró/liter – 0,08 eurós emelkedés

dízel üzemanyag: 1,75 euró/liter – 0,16 eurós emelkedés

kék dízel: 1,21 euró/liter – 0,19 eurós emelkedés

tartályos LPG: 1,28 euró/kilogramm – 0,05 eurós emelkedés

palackos LPG: 1,86 euró/kilogramm – 0,05 eurós emelkedés.

Százalékban kifejezve a benzin esetében ez 5,2 százalékos drágulást jelent az előző kéthetes periódushoz képest, a dízel azonban nem kevesebb, mint 10,1 százalékkal lesz drágább.

Aki a magyarhoz hasonlítgatott, annak másképp kell számolnia

Ez azt jelenti, hogy a legfrissebb ismert, szombati magyar nagykereskedelmi árakkal és 359,51 forintos MNB-középárfolyammal számolva,

a benzin majdnem 16 forinttal, azaz 2,7 százalékkal drágább Magyarországon,

a dízel azonban immár Horvátországban drágább mintegy 10 forinttal.

Akkor, ha az adott benzinkútnál a legmagasabb védett árat, illetve a nagykereskedelmi árat alkalmazzák. Erre semmi sem kötelezi a benzinkutakat, úgyhogy a horvátoknál feltehetően a megjelöltnél alacsonyabb, nálunk pedig magasabb árakkal is találkozunk.

Magyarországon a nagykereskedelmi árakban múlt hét csütörtökre és péntekre jelentős emelkedést jelentettek be, a csütörtöki áremelés hatása azonban akkor egyelőre nem jelent meg a kutak kiskereskedelmi áraiban, de kérdés, meddig tudják még lenyelni a benzinkutak a drágulást, ha a Mol jelentős önmérsékletet is gyakorol saját kútjainál.