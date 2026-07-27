Belenyúltak a védett árakba, durván drágul az üzemanyag a magyar nyaralók kedvenc célországában – ha így számolta ki költségeit, rosszul tette
Újratervezésre lehet szüksége annak, aki Horvátországba tart és előre megnézegette, hol érdemes tankolnia. Az éjféltől érvényes új árakat most közölték Zágrábban. Van, amit már nem feltétlenül érdemes a horvátoknál venni, akik védett árakat tartanak fel. De a magyar árak is mozgásban vannak.
Az olaj nemzetközi visszadrágulása annak ellenére sem kerüli el déli szomszédunkat, a magyar nyaralók nagy kedvencét, hogy védett árakat tart fenn náluk a kormány. (Orbán Viktor kormányának védett árait nálunk utódja egy hónapja megszüntette.)
Az üzemanyag ára Horvátországban éjféltől: nagy ugrás
Ennek az az oka, hogy az ármaximumokat kéthetente felülvizsgálják a nemzetközi áralakulás fényében, emellett a jövedéki adót is igazgatják. A kétheti felülvizsgálat a kormány telekonferenciáján most megtörtént, és az ott hozott döntéseknek megfelelően éjféltől a következőképp változnak az üzemanyagár-maximumok:
- benzin: 1,62 euró/liter – 0,08 eurós emelkedés
- dízel üzemanyag: 1,75 euró/liter – 0,16 eurós emelkedés
- kék dízel: 1,21 euró/liter – 0,19 eurós emelkedés
- tartályos LPG: 1,28 euró/kilogramm – 0,05 eurós emelkedés
- palackos LPG: 1,86 euró/kilogramm – 0,05 eurós emelkedés.
Százalékban kifejezve a benzin esetében ez 5,2 százalékos drágulást jelent az előző kéthetes periódushoz képest, a dízel azonban nem kevesebb, mint 10,1 százalékkal lesz drágább.
Aki a magyarhoz hasonlítgatott, annak másképp kell számolnia
Ez azt jelenti, hogy a legfrissebb ismert, szombati magyar nagykereskedelmi árakkal és 359,51 forintos MNB-középárfolyammal számolva,
- a benzin majdnem 16 forinttal, azaz 2,7 százalékkal drágább Magyarországon,
- a dízel azonban immár Horvátországban drágább mintegy 10 forinttal.
Akkor, ha az adott benzinkútnál a legmagasabb védett árat, illetve a nagykereskedelmi árat alkalmazzák. Erre semmi sem kötelezi a benzinkutakat, úgyhogy a horvátoknál feltehetően a megjelöltnél alacsonyabb, nálunk pedig magasabb árakkal is találkozunk.
Magyarországon a nagykereskedelmi árakban múlt hét csütörtökre és péntekre jelentős emelkedést jelentettek be, a csütörtöki áremelés hatása azonban akkor egyelőre nem jelent meg a kutak kiskereskedelmi áraiban, de kérdés, meddig tudják még lenyelni a benzinkutak a drágulást, ha a Mol jelentős önmérsékletet is gyakorol saját kútjainál.
A horvátok az adóval is segítenek, a magyarok nem
A horvátok az adómértékekkel is mérséklik az áremelkedést, ha látjuk is, hogy meg nem állítják azért.
A dízelen 4, a benzinen 1 eurócenttel csökkentette a jövedéki adót a kormány – jelenti az index.hr.
A horvát államkasszát ne féltsük azért. Az üzemanyagokat ugyanis 25 százalékos áfa terheli, ez pedig nem csökken. Sőt, a drágulás áfában többet hoz be, mint amit a jövedéki adóban elengednek.
Magyarországon amellett, hogy a védett árat megszüntették, az adóban nem adnak segítséget, és a dráguláskor a 27 százalékos áfa révén szépen kasszíroz az állam.