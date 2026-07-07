Itt a bombameglepetés a nyaralóknak, ha azt hittük, az erős forinttal most olcsón megússzuk – és más is megdrágult

Tipikus jelenség, hogy azt vesszük inkább észre, ami megdrágult, mint azt, ami nem, és erre akkor is bőven van lehetőségünk, ha az idén európai mércével alig mutatnak ki átlagos drágulást az inflációs adatok. A kedden közzétett 1,7 százalékos magyar árindex tényleg mérsékelt, de a részletek kevésbé szépek egy mindannyiunk számára fontos területen. Az elemzők szerint a szolgáltatásokat jellemző, átlagosan 4 százalékos magyar infláció nem meglepő egy felzárkózó és magas béremelkedéssel bíró gazdaságban, azonban az adat még így is viszonylag magasnak tekinthető, és van, ami ennél is jobban megdrágult – pedig az ellenkezőjére számítottunk.

Drágult a szolgáltatások ára / Fotó: Mehes Daniel

A folyamat hátterében elsősorban a munkaerő drágulása áll, azonban néhány területen ennél jóval összetettebb a helyzet. A teherszállítók például már hosszú ideje a költségek gyors ütemű növekedésére panaszkodnak, míg a külföldi üdülések költsége, a forint erősödése ellenére is, sokat emelkedett.

Drágult a teherszállítás, de a piaci szereplők egy része szerint ez is kevés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint éves alapon

a teherszállítás ára nőtt a legnagyobb mértékben, elérve a 18,6 százalékos mértéket.

A drágulás ösztönzője az lehet, hogy a Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) adatai és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének (NiT) információi szerint a logisztikai ágazat kkv-szereplői már tizedik negyedéve realizálnak hiányt az iparági átlagot tekintve.

A KFX legfrissebb, májusi jelentése szerint az iparág költségei infláció felett nőttek: nemzetközi relációban 6,9 százalékos, belföldön pedig 3,5 százalékos volt az összköltség-növekedés. Mindeközben azonos időszakban a gépjárművezetői bérek 7,4-8,7 százalékkal, a lízingkamatok pedig 8-11 százalékkal emelkedtek.

A NiT arra is rámutat, hogy a schengeni bővítés következtében beáramló extra román kapacitás is megterheli a piacot és még kilátástalanabbá teszi a 8-10 százalékos (8 000-10 000 fős) gépjárművezetői hiányt.

Az üzemanyagárak szélsőséges ingadozása szintén negatív hatással volt az ágazatra. A sokkot a védett üzemanyagárak ugyan tompították, de a NiT adatai szerint ez így is 2 százalékos profitcsökkenést okozott.