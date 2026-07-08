Rakéták helyett magyar megoldás? Romániát lenyűgözte a magyar rendszer

Újra napirendre került az országos jégkármérséklő rendszer beindítása Romániában, de már nem kizárólag a korábban alkalmazott rakétás technológiát használnák. Tánczos Barna ideiglenes román agrárminiszter szerint a következő években egy hibrid jégkárelhárító megoldást kellene kipróbálni, amelyben helyet kapna a Szatmár megyében, magyar együttműködéssel létrehozott talajgenerátoros rendszer is.

Rakétázás helyet talajgenerátoros megoldásban gondolkodnak Romániában, miután a gazdák kérték a jégkárelhárító rendserek újraindítását (a kép illusztráció) Fotó: MTI/MTVA

A román agrártárca vezetője kedden a szőlő- és bortermelő ágazat képviselőivel egyeztetett, akik határozottan kérték a nemzeti jégkármérséklő rendszer újraindítását. A termelők szerint a szőlőültetvényeket egyre nagyobb károk érik a heves viharok és a jégesők miatt, ezért szükség van valamilyen védekezési megoldásra. Tánczos Barna közlése szerint a többéves program újraindításáról csak teljes jogkörű kormány dönthet, az előkészítés ugyanakkor már az átmeneti időszakban megkezdődhet. A miniszter 2026 és 2028 között indítaná újra a rendszert, miközben vizsgálnák, milyen technológia lehet hosszabb távon a legalkalmasabb a mezőgazdasági károk mérséklésére.

Jégkárelhárító: rakéta vagy talajgenerátor?

A román vita egyik kulcseleme, hogy az ország eddigi jégelhárítási rendszere rakétás beavatkozásra épült, amelyet több térségben erősen vitattak a gazdák. Egyes termelők attól tartottak, hogy a rakétás jégelhárítás hatással lehet a csapadék mennyiségére, ezért több helyen ellenállás alakult ki a működtetéssel szemben. Tánczos Barna szerint ugyanakkor tudományos vizsgálatok nélkül nem lehet hosszú távú stratégiát készíteni, ehhez pedig működő rendszerre van szükség. A miniszter azt javasolta, hogy két-három éves átmeneti időszakban párhuzamosan vizsgálják a régi és az új technológiákat.

A magyar vonatkozást a Szatmár megyei projekt adja. Ez egy román–magyar határ menti együttműködésben, uniós forrásból megvalósított rendszer, amelynek célja a jégkárok mérséklése Szatmár megye területén. A projektben a román oldalon a Szatmár Megyei Tanács, magyar oldalon az akkori Országos Meteorológiai Szolgálat vett részt. A rendszer nem rakétákkal, hanem talajgenerátoros megoldással működik, és magyar meteorológiai, technológiai tudásra is épül.