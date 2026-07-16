Kongatja a vészharangot a vállalkozók vezetője az erős forint miatt, durván eszi a profitot – sürgetik a Tisza-kormányt, euróban akarnak fizetni

Az exportáló vállalkozások megkezdték az alkalmazkodást az erős forint okozta új piaci helyzethez, de a folyamat korántsem megy egyik napról a másikra – mondta lapunknak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára.

Vannak vállalkozások, amelyeket rendkívül érzékenyen érint a forint erősödése / Fotó: 10th Ring

Kiemelte, hogy nem lehet egységesen kezelni a magyar vállalkozásokat, hiszen az árfolyamváltozás hatása jelentősen függ a cég méretétől, valamint attól is, hogy melyik ágazatban működik. Vannak vállalkozások, amelyeket rendkívül érzékenyen érint a forint erősödése, míg mások kevésbé érzik meg annak következményeit.

A főtitkár szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy az árfolyamváltozás rendkívül gyorsan következett be. Mint fogalmazott,

senki sem számított arra, hogy néhány hét alatt a korábban 380–400 forint közötti euróárfolyam 350–360 forintos szintre csökken. Ez olyan mértékű változás volt, amelyre sem a vállalkozások, sem a gazdasági elemzők nem készültek fel.

Perlusz László úgy látja, önmagában nem az alacsonyabb árfolyam jelenti a legnagyobb gondot, hanem annak kiszámíthatatlansága. Ha a vállalkozások évekre előre látnának egy stabil árfolyampályát – például egy esetleges eurócsatlakozás felé vezető folyamat részeként –, akkor ehhez igazítani tudnák üzleti terveiket, áraikat és szerződéseiket. A jelenlegi helyzetben azonban erre nincs lehetőség. Hangsúlyozta, hogy a cégek természetesen igyekeznek alkalmazkodni:

újratárgyalják szerződéseiket,

egyeztetnek vevőikkel és beszállítóikkal,

ez azonban hosszabb folyamat. Nem lehet néhány hét alatt megemelni az árakat vagy módosítani a korábban megkötött exportmegállapodásokat.

A VOSZ főtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy több exportorientált ágazatban a vállalkozások nyereséghányada átlagosan mindössze 5–6 százalék. Egy ennél jóval nagyobb árfolyam-elmozdulást ezért egyszerűen nem képesek kigazdálkodni, így számos vállalkozás veszteséget termel.

Perlusz László szerint ezért az exportőröknek célzott segítségre van szükségük. Ebben fontos szerepet tölthet be a Széchenyi Kártya Program, amely kedvezményes finanszírozásával átmeneti likviditási segítséget nyújthat addig, amíg a vállalkozások alkalmazkodnak az új piaci környezethez és újratárgyalják szerződéseiket.