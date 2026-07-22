Nagy bajban lehet az OTP: betámadták a litvánok az orosz érdekeltsége miatt a Luminor felvásárlását – "Jogos kérdéseket vet fel"

A litván jegybank szerint az OTP Bank oroszországi jelenléte kérdéseket vet fel a balti régió harmadik legnagyobb bankjának számító Luminor Bank tervezett felvásárlásával kapcsolatban. A Reutersnek küldött válaszában a litván pénzügyi felügyelet közölte: bár a tranzakcióval kapcsolatos hivatalos dokumentumokat még nem kapták meg, az OTP oroszországi működése „jogos kérdéseket” vet fel.

Az OTP Bank oroszországi jelenléte kérdéseket vet fel a Luminor Bank tervezett felvásárlásával kapcsolatban/Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A Luminor jelentős piaci jelenléttel rendelkezik

Az Észtországban bejegyzett Luminor jelentős piaci jelenléttel rendelkezik Litvániában és Lettországban is. A litván jegybank jelezte, hogy az ügylet elbírálása során az Európai Központi Bank és az észt bankfelügyelet kikéri majd a litván és a lett hatóságok véleményét is.

Az OTP tájékoztatása szerint a Luminor 2025 végén 15,9 milliárd euró összes eszközállománnyal rendelkezett.

A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – az Európai Unió és a NATO tagjaiként az ukrajnai háború kezdete óta határozottan támogatják Ukrajnát, és élesen bírálják Oroszországot.

Az OTP korábban közölte, hogy a 2022-es orosz invázió után megpróbált kivonulni az orosz piacról, erre azonban a megváltozott szabályozási környezet miatt nem volt lehetősége. A bank hangsúlyozza, hogy oroszországi tevékenységét a helyi és a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően végzi, a háború kitörése óta nem nyújt új vállalati hiteleket, valamint fizetési szolgáltatásai során szigorúan betartja a nemzetközi szankciókat, és több ellenőrzési mechanizmust is működtet az esetleges jogsértések kiszűrésére.