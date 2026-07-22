Beárazták az OTP gigantikus üzletét: megérkezett minden idők legmagasabb célára, folytatódhat a rali

A befektetők mellett az elemzők is villámgyorsan reagáltak az OTP történetének legnagyobb bankvásárlására, két brókerház is megemelte a legnagyobb magyar pénzintézet részvényeinek célárát szerda reggel. A Goldman Sachs és a Trigon Dom Maklerski is 51 ezer forint fölé várja a kurzust, így folytatódhat a bankpapír idei ralija.

Folytatódhat az OTP idei nagy ralija, a Luminor felvásárlása lehet az újabb katalizátor / Fotó: Kallus György

Az OTP hétfő este jelentette be, hogy megvásárolja a Baltikum harmadik legnagyobb hitelezőjét, a Luminor bankot , a közel 2 milliárd euró értékűre taksált tranzakció a magyar bank eddigi legnagyobb akvizíciója.

Az magyar bank egy csapásra három országban szerzett piaci részesedést, és a Luminor jelenleg 5 százalékkal növelheti az OTP profitját, ám később megközelítheti a 10 százalékot is. Lapunk elemzők segítségével külön cikkben azt is körbejárta, hogy miért éri meg az OTP-nek a Luminor Bank felvásárlása és marad-e pénz osztalékra.

A felvásárlás hírére három százalékot emelkedett kedden a magyar bankrészvény, amely a pesti tőzsdét is új történelmi csúcsra emelte, szerda reggel pedig friss céláremelések is befutottak.

Egymásra licitált a Goldman Sachs és a Trigon Dom Maklerski – 50 ezer forint fölé ralizhat az OTP-részvény

A Goldman Sachs 500 forinttal toldotta meg korábbi, már eleve optimista várakozást, és immár 51 700 forintra várja az árfolyamot egyéves távlaton. Ez további 12 százalékos ralit, és új történelmi csúcs elérését is jelentené. Az amerikai befektetési bank így továbbra is vételt javasol.

Hasonlóan optimista a Trigon Dom Maklerski, amely eddigi óvatosabb, 44 437 forintos célárát húzta fel 51 714 forintra, a Goldmanhoz hasonlóan 12 százalék feletti hozamlehetőséget látva a bankpapírban. A lengyel brókercég ezzel együtt tartásról vételre minősítette fel az OTP-re vonatkozó intézményi ajánlását.