Vetőmagóriás születik Európában két francia szövetkezet egyesülésével: együttes árbevételük közel 800 milliárd forint

Jelentős átrendeződés kezdődhet a francia és az európai agrárpiacon, miután a francia versenyhatóság szigorú feltételekkel, de engedélyezte az Euralis és a Maïsadour mezőgazdasági szövetkezeti csoportok összeolvadását. A két délnyugat-franciaországi szövetkezet együttes éves árbevétele megközelíti a 3 milliárd eurót (jelenlegi árfolamon 780 milliárd forint), tevékenységük pedig a vetőmag-előállítástól és a gabonafelvásárlástól az állati takarmányokon keresztül az élelmiszeriparig terjed.

A most egyesülni készülő két szövetkezet nem mindig ápolt felhőtlen kapcsolatot a környező gazdákkal. A fotó a 2024-es gazdatüntetés idején készült. Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia versenyhatóság, az Autorité de la concurrence jóváhagyta a két szövetkezeti csoport egyesülését. A hatóság ugyanakkor több olyan kötelezettséget is előírt, amelyek célja a verseny fenntartása a gabonafelvásárlás, az állati takarmányok és a hízottkacsa-termékek piacán.

Az Euralis és a Maïsadour még 2025 márciusában jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett egy egyenrangú felek közötti fúzióról. Az Euralis akkori közleménye szerint a cél egy olyan új délnyugat-franciaországi szövetkezeti központ létrehozása, amely nagyobb méretével és egyesített erőforrásaival jobban képes támogatni a gazdálkodókat, fejleszteni a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatokat, valamint növelni a mezőgazdasági termelés hozzáadott értékét.

A tárgyalások várhatóan a következő hónapokban folytatódnak, az összeolvadás pedig a szükséges vállalatirányítási, munkavállalói és szövetkezeti jóváhagyások után 2027-ben válhat véglegessé.

Szövetkezet: több mint tízezer gazdálkodót foghat össze az új csoport

A két szövetkezet Franciaország délnyugati részének meghatározó agrárgazdasági szereplője. Az Euralis saját tájékoztatása szerint a csoport 2024-ben 1,57 milliárd eurós árbevételt ért el, mintegy 5400 gazdálkodót tömörített, és 4900 alkalmazottat foglalkoztatott 16 országban.

A Maïsadour hasonló nagyságrendű mezőgazdasági és élelmiszeripari csoport, amely szántóföldi növénytermesztéssel, vetőmag-előállítással, állattenyésztéssel, takarmánygyártással és élelmiszer-feldolgozással is foglalkozik. A két társaság összeolvadásával több mint tízezer gazdálkodót és közel kilencezer munkavállalót összefogó szövetkezeti óriás jöhet létre.