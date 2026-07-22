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Franciország
fúzió
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versenyhatóság
mezőgazdaság
szövetkezet

Vetőmagóriás születik Európában két francia szövetkezet egyesülésével: együttes árbevételük közel 800 milliárd forint

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Jelentős szereplő születhet az európai vetőmagpiacon az Euralis és a Maïsadour egyesülésével. A két szövetkezet összeolvadásával létrejövő társaság több mint tízezer gazdálkodót foghat össze, ám a versenyhatóság szigorú feltételekkel engedélyezte a fúziót.
Dénes Zoltán
2026.07.22, 10:40

Jelentős átrendeződés kezdődhet a francia és az európai agrárpiacon, miután a francia versenyhatóság szigorú feltételekkel, de engedélyezte az Euralis és a Maïsadour mezőgazdasági szövetkezeti csoportok összeolvadását. A két délnyugat-franciaországi szövetkezet együttes éves árbevétele megközelíti a 3 milliárd eurót (jelenlegi árfolamon 780 milliárd forint), tevékenységük pedig a vetőmag-előállítástól és a gabonafelvásárlástól az állati takarmányokon keresztül az élelmiszeriparig terjed.

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A most egyesülni készülő két szövetkezet nem mindig ápolt felhőtlen kapcsolatot a környező gazdákkal. A fotó a 2024-es gazdatüntetés idején készült. Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia versenyhatóság, az Autorité de la concurrence jóváhagyta a két szövetkezeti csoport egyesülését. A hatóság ugyanakkor több olyan kötelezettséget is előírt, amelyek célja a verseny fenntartása a gabonafelvásárlás, az állati takarmányok és a hízottkacsa-termékek piacán.

Az Euralis és a Maïsadour még 2025 márciusában jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett egy egyenrangú felek közötti fúzióról. Az Euralis akkori közleménye szerint a cél egy olyan új délnyugat-franciaországi szövetkezeti központ létrehozása, amely nagyobb méretével és egyesített erőforrásaival jobban képes támogatni a gazdálkodókat, fejleszteni a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatokat, valamint növelni a mezőgazdasági termelés hozzáadott értékét.

A tárgyalások várhatóan a következő hónapokban folytatódnak, az összeolvadás pedig a szükséges vállalatirányítási, munkavállalói és szövetkezeti jóváhagyások után 2027-ben válhat véglegessé.

Szövetkezet: több mint tízezer gazdálkodót foghat össze az új csoport

A két szövetkezet Franciaország délnyugati részének meghatározó agrárgazdasági szereplője. Az Euralis saját tájékoztatása szerint a csoport 2024-ben 1,57 milliárd eurós árbevételt ért el, mintegy 5400 gazdálkodót tömörített, és 4900 alkalmazottat foglalkoztatott 16 országban.

A Maïsadour hasonló nagyságrendű mezőgazdasági és élelmiszeripari csoport, amely szántóföldi növénytermesztéssel, vetőmag-előállítással, állattenyésztéssel, takarmánygyártással és élelmiszer-feldolgozással is foglalkozik. A két társaság összeolvadásával több mint tízezer gazdálkodót és közel kilencezer munkavállalót összefogó szövetkezeti óriás jöhet létre.

A felek közlése szerint az egyesülés egyik legfontosabb indoka, hogy az agrárium szereplőinek egyre koncentráltabb piacon kell működniük. A termelőknek 

  • nagy nemzetközi vetőmag- és növényvédőszer-gyártókkal,
  •  erős élelmiszeripari vállalatokkal 
  • és egyre nagyobb beszerzési erővel rendelkező kereskedelmi láncokkal kell tárgyalniuk.

Az Euralis közleménye szerint a fúzióval létrejövő nagyobb vállalatméret erősítheti a gazdálkodóknak nyújtott szolgáltatásokat, segítheti a magasabb hozzáadott értékű termelést és javíthatja a szövetkezeti tagok jövedelmezőségét. A társaság az összeolvadást a 2024–2025-ös üzleti évről készített fenntarthatósági jelentésében is az egyik legfontosabb stratégiai projektjeként említette.

Erősödhet a verseny a kukoricavetőmagok piacán

A fúzió egyik stratégiailag legfontosabb területe a vetőmagüzletág lehet. A két csoport ugyanis külön-külön is jelentős szereplő a kukorica-, napraforgó-, repce- és kalászosvetőmagok európai piacán.

Az Euralis vetőmagüzletágának meghatározó vállalata a Lidea, míg a Maïsadour a MAS Seeds vállalaton keresztül van jelen a nemzetközi vetőmagpiacon. A MAS Seeds saját bemutatkozása szerint a Maïsadour vetőmagüzletágának története 1949-ig nyúlik vissza, és a vállalat elsősorban kukorica- és napraforgóhibridek nemesítésével, előállításával és értékesítésével foglalkozik.

A két vetőmagüzletág egy szövetkezeti csoporton belüli működése nagyobb 

  • kutatási, 
  • termelési
  • és értékesítési 

kapacitást eredményezhet. Ez különösen a kukoricavetőmagok piacán lehet jelentős, ahol a globális vállalatok mellett az európai nemesítőházak között is erősödik a verseny.

A nagyobb pénzügyi háttér lehetővé teheti a nemesítési programok bővítését, a szántóföldi kísérletek számának növelését és az új hibridek gyorsabb piacra vitelét. A fejlesztések középpontjába egyre inkább a szárazságot, a hőstresszt és a betegségeket jobban tűrő fajták kerülnek.

A MAS Seeds 2026 februárjában az új genomikai technológiákról szóló szakmai tájékoztatásában azt hangsúlyozta, hogy a növénynemesítés egyik legfontosabb célja a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a szárazság- és hőtűrés javítása. A vállalat szerint az új technológiák gyorsabban és pontosabban tehetik lehetővé a kívánt tulajdonságok beépítését a hibridekbe.

Ez Közép-Európában, így Magyarországon is egyre fontosabb szempont. A kukoricatermesztést az elmúlt években ismétlődő aszályok és hőhullámok sújtották, ezért a termelők számára már nem kizárólag a maximális termőképesség, hanem a termésbiztonság is meghatározó a hibrid kiválasztásakor. Az új kormány pedig úgy tűnik támogatja a génszerkesztett növények termesztését.

A vetőmagpiacot nem félti a versenyhatóság

Bár az ügylet jelentős vetőmagpiaci szereplőt hozlétre, a francia versenyhatóság ezen a területen nem látott olyan mértékű versenykorlátozási kockázatot, amely valamely vetőmagmárka vagy kutatási kapacitás értékesítését tette volna szükségessé.

A legsúlyosabb aggályok a gabonafelvásárlás, az állati takarmányok és a hízottkacsa-ágazat helyi piacain merültek fel. A hatóság megállapítása szerint egyes délnyugat-franciaországi térségekben az egyesült csoport olyan erős pozícióba kerülhetett volna, amely szűkíti a gazdálkodók értékesítési vagy beszerzési lehetőségeit.

Tizenkét gabonatárolót kell eladni

A versenyhatóság szerint a két szövetkezet tevékenysége több helyen jelentősen átfedi egymást a gabonafélék, olajos magvak és fehérjenövények felvásárlásában.

A hatóság attól tartott, hogy a fúzió után egyes termelők számára túl kevés alternatív felvásárló maradna, ami gyengíthetné a gazdálkodók alkupozícióját és kedvezőtlenül hathatna a termelői árakra. Ennek elkerülése érdekében az Euralis és a Maïsadour vállalta, hogy tizenkét gabonagyűjtő létesítményt, silót vagy átvételi platformot értékesít a versenyhatóság által jóváhagyott, független piaci szereplőknek. A közelben működő gazdálkodók számára egyúttal biztosítani kell annak lehetőségét, hogy terményeiket az új tulajdonosoknak értékesítsék.

Vagyis a mezőgazdasági szövetkezetek egyszerre értékesítenek inputanyagokat a gazdáknak, nyújtanak termelési szolgáltatásokat, majd vásárolják fel és juttatják piacra tagjaik terményeit

. Egy-egy térségben ezért a silók és felvásárlóhelyek tulajdonlása közvetlenül meghatározhatja a helyi verseny erősségét.

Takarmánygyárat is át kell adni

A francia versenyhatóság az állati takarmányok piacán is túlzott koncentráció veszélyét azonosította. Ennek kezelésére a Maïsadour vállalta, hogy értékesíti a Landes megyében található pomarezi takarmánygyárát egy független versenytársnak.

A kötelezettség célja, hogy a térség állattartói az egyesülés után is több takarmánybeszállító közül választhassanak. Ez különösen fontos a takarmányágazatban, ahol a nagy tömeg és a magas szállítási költség miatt a gazdaságok gyakran a hozzájuk legközelebb működő üzemektől vásárolnak.

A legszigorúbb előírások a hízottkacsa-ágazatot érintik. A hatóság attól tartott, hogy az új csoport túlságosan erős pozícióba kerülhet a hízott kacsa felvásárlásában, feldolgozásában és egyes kacsatermékek értékesítésében. A feleknek ezért többek között termelési kapacitásokat és piaci eszközöket kell átadniuk versenytársaiknak. A hatóság közleménye szerint a vállalások célja, hogy a libamáj, a kacsamell és más feldolgozott termékek piacán az összeolvadás ne vezessen áremelkedéshez vagy a kínálat szűküléséhez.

Egy korábbi egyesülési terv már meghiúsult

Nem ez az első alkalom, hogy az Euralis és a Maïsadour megpróbálja szorosabban összekapcsolni bizonyos tevékenységeit. A francia versenyhatóság 2026 januárjában közzétett összefoglalója szerint a két vállalat 2023-ban már tervezte hízottkacsa-üzletágainak egyesítését. A felek azonban 2023 augusztusában visszavonták a tranzakciót, miután a hatóság részletes vizsgálata során súlyos versenyjogi aggályok merültek fel.

A mostani, teljes szövetkezeti fúziót ezért csak jelentős vállalások mellett hagyták jóvá. A hatóság ezúttal olyan eszközértékesítéseket és kapacitásátadásokat írt elő, amelyekkel álláspontja szerint fenntartható a verseny az érintett helyi piacokon.

A nagyobb méret lett a versenyképesség egyik feltétele

Az Euralis és a Maïsadour egyesülése jól mutatja az európai agrárgazdaságban zajló koncentrációt. A vetőmag-kutatás, a precíziós technológiák, az élelmiszer-feldolgozás és a nemzetközi értékesítés egyre nagyobb beruházásokat követel, amelyeket a kisebb vállalatok és szövetkezetek nehezebben tudnak finanszírozni.

A felek szerint az összeolvadás lehetővé teszi a beruházások, az innovációs programok és az értékesítési hálózatok összehangolását. Az új csoport nagyobb erővel jelenhet meg a globális vetőmagvállalatokkal és az élelmiszeripari nagyvállalatokkal szemben, miközben erősebb érdekképviseletet biztosíthat a szövetkezeti tagoknak.

A méretnövekedés ugyanakkor kockázatokat is hordoz. Minél nagyobb szereplő kezében összpontosul a vetőmag-forgalmazás, a terményfelvásárlás, a takarmánygyártás és a feldolgozás, annál nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a gazdálkodók továbbra is több értékesítési és beszerzési lehetőség közül választhassanak.

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