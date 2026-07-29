Titkos terven dolgoznak, Németország olyan harcra készül, amilyet még nem látott Európa
Friedrich Merz német kancellár kormánya a háttérben megkezdte Kína gazdasági gyenge pontjainak feltérképezését – írta a Bloomberg. A német szakértők a kereskedelmi forgalmat, a nemzetközi ellátási láncokat és a vállalati adatokat vizsgálják, hogy azonosítsák azokat a technológiákat, amelyekhez Peking továbbra is nehezen férne hozzá európai beszállítók nélkül.
Az előzetes eredmények alapján ilyen eszköz lehet a félvezetőipar. A Trumpf és a Carl Zeiss olyan kulcsfontosságú technológiákat szállít a holland ASML számára, amelyeket a legfejlettebb chipek gyártására alkalmas berendezésekben használnak. A Bloomberg forrásai úgy vélik, hogy
- a Siltronic,
- az Aixtron
- és a SUSS MicroTec
is felkerülhetett a lehetséges kínai sebezhetőségeket összegző listára.
Októberre kerülhetnek az asztalra az új intézkedések
A vizsgálat idején az Európai Bizottság új Kína-politikai lépéseket készít elő. Az uniós vezetők azt várják Brüsszeltől, hogy az októberi EU-csúcsra konkrét javaslatok készüljenek el. Merz már Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett a kérdésről,
- Németország
- és Franciaország
pedig külön ütemtervet mutathat be a találkozó előtt.
A keményebb fellépést egyre súlyosabb kereskedelmi adatok indokolják.
Az Európai Unió árukereskedelmi deficitje Kínával szemben tavaly 360 milliárd euróra emelkedett. A legnagyobb, 95 milliárd eurós hiányt Németország halmozta fel.
Különösen látványos a fordulat az autóiparban: a kínai gyártók egyre nagyobb részt hasítanak ki az európai piacból, miközben a német márkák iránt csökken a kereslet Kínában. A Mercedes-Benz például költségcsökkentéssel és a fejlesztési kiadások visszafogásával tudta megvédeni nyereségét, miközben értékesítése a kínai visszaesés miatt csökkent.
Peking már vissza is ütött a németeknek
A feszültség közben tovább nőtt. Kína exportkorlátozásokat vezetett be 14 európai vállalattal, köztük a német Rheinmetall hadiipari konszernnel szemben. Peking szerint ez válasz volt az Európai Unió legutóbbi, Oroszországot célzó szankciós csomagjára.
Az egységes európai fellépés kialakítása azonban nem lesz egyszerű:
- Spanyolország például nyitottabb a pekingi együttműködésre, ráadásul a kínai importnak az európai gazdaság számára kedvező hatásai is vannak.
- Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint az olcsóbb kínai termékek mérsékelték az inflációt és enyhítették az euróövezeti vállalatokra nehezedő árnyomást.
Berlinnek ezért kettős kihívást kell kezelnie: csökkentené Európa stratégiai függőségét, de nem mondhat le következmények nélkül az olcsó kínai termékekről és a hatalmas kínai piacról. Németország most mindenesetre arra készül, hogy ha elmérgesedik a konfliktus, Európának is legyen mivel visszaütnie.