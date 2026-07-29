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Friedrich Merz
chipipar
német gazdaság

Titkos terven dolgoznak, Németország olyan harcra készül, amilyet még nem látott Európa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Berlin olyan kínai gazdasági sebezhetőségeket keres, amelyekre egy esetleges kereskedelmi háborúban nyomást gyakorolhatna az Európai Unió. Németország elsősorban a félvezetőipari ellátási láncban talált érzékeny pontokat, miközben az unió Kínával szembeni árukereskedelmi hiánya már elérte a 360 milliárd eurót.
VG
2026.07.29, 07:52

Friedrich Merz német kancellár kormánya a háttérben megkezdte Kína gazdasági gyenge pontjainak feltérképezését – írta a Bloomberg. A német szakértők a kereskedelmi forgalmat, a nemzetközi ellátási láncokat és a vállalati adatokat vizsgálják, hogy azonosítsák azokat a technológiákat, amelyekhez Peking továbbra is nehezen férne hozzá európai beszállítók nélkül.

Chancellor Merz in Ireland Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az előzetes eredmények alapján ilyen eszköz lehet a félvezetőipar. A Trumpf és a Carl Zeiss olyan kulcsfontosságú technológiákat szállít a holland ASML számára, amelyeket a legfejlettebb chipek gyártására alkalmas berendezésekben használnak. A Bloomberg forrásai úgy vélik, hogy

  • a Siltronic,
  • az Aixtron
  • és a SUSS MicroTec

is felkerülhetett a lehetséges kínai sebezhetőségeket összegző listára.

Októberre kerülhetnek az asztalra az új intézkedések

A vizsgálat idején az Európai Bizottság új Kína-politikai lépéseket készít elő. Az uniós vezetők azt várják Brüsszeltől, hogy az októberi EU-csúcsra konkrét javaslatok készüljenek el. Merz már Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett a kérdésről,

  • Németország
  • és Franciaország

pedig külön ütemtervet mutathat be a találkozó előtt.

A keményebb fellépést egyre súlyosabb kereskedelmi adatok indokolják.

Az Európai Unió árukereskedelmi deficitje Kínával szemben tavaly 360 milliárd euróra emelkedett. A legnagyobb, 95 milliárd eurós hiányt Németország halmozta fel.

Különösen látványos a fordulat az autóiparban: a kínai gyártók egyre nagyobb részt hasítanak ki az európai piacból, miközben a német márkák iránt csökken a kereslet Kínában. A Mercedes-Benz például költségcsökkentéssel és a fejlesztési kiadások visszafogásával tudta megvédeni nyereségét, miközben értékesítése a kínai visszaesés miatt csökkent.

Peking már vissza is ütött a németeknek

A feszültség közben tovább nőtt. Kína exportkorlátozásokat vezetett be 14 európai vállalattal, köztük a német Rheinmetall hadiipari konszernnel szemben. Peking szerint ez válasz volt az Európai Unió legutóbbi, Oroszországot célzó szankciós csomagjára.

Az egységes európai fellépés kialakítása azonban nem lesz egyszerű:

  1. Spanyolország például nyitottabb a pekingi együttműködésre, ráadásul a kínai importnak az európai gazdaság számára kedvező hatásai is vannak.
  2. Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint az olcsóbb kínai termékek mérsékelték az inflációt és enyhítették az euróövezeti vállalatokra nehezedő árnyomást.

Berlinnek ezért kettős kihívást kell kezelnie: csökkentené Európa stratégiai függőségét, de nem mondhat le következmények nélkül az olcsó kínai termékekről és a hatalmas kínai piacról. Németország most mindenesetre arra készül, hogy ha elmérgesedik a konfliktus, Európának is legyen mivel visszaütnie.

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