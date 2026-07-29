Rendkívüli készültséget rendelt el a Tisza-kormány: Gajdos László az aszály elleni védekezésre szólította fel a hatóságokat

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető ennek részleteiről szerda reggel a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be.

Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály miatt / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban hármas határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést” – mondta el Gajdos László.

A miniszter azt írta, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültség célja, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

Aszály: Magyarországon okozta a legsúlyosabb terméskárokat a hőség és a talajnedvesség hiánya

Egyre látványosabb nyomot hagy az európai mezőgazdaság teljesítményén a nyári hőség. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) júliusi MARS-jelentése szerint a június utolsó harmadában, majd július közepén kialakult hőhullámok Európa nyugati és déli részén több helyen rekordmagas hőmérsékletet hoztak. A rendkívüli hőség felgyorsította a téli növények érését, lerövidítette a szemkitelítődés időszakát, és a szokásosnál korábbra hozta a betakarítást. Az uniós téli növények hozamkilátását az előző prognózishoz képest növényfajtól függően 1–4 százalékkal rontotta a JRC. Az összes gabonaféle hektáronkénti várható hozama így már 1 százalékkal elmarad az előző öt év átlagától.

A jelentés Magyarországot külön is a problémás térségek közé sorolja. A kutatók szerint az intenzív hőség tovább apasztotta az eleve alacsony talajnedvességet, és súlyosbította az aszályt. Magyarországon a téli és a nyári növények egyaránt károsodtak, a hatás pedig erősebb volt, mint Románia nyugati részén.