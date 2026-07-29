Ilyennel még nem találkoztak a magyarok, Országos Közlekedésszervező alakult, mélyvízbe vetették

Az országos közlekedésszervező felel majd az irányítása alá rendelt vasúti és buszos közeledés zökkenőmentes működéséért, és amint létrejön, máris készülnie kell egy kiemelt feladatra. Hat év múlva ugyanis megnyílik a piac az uniós, egyúttal a hazai vasúti közszolgáltatás területén.

Startol az Országos Közelekdésszervező/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Máris megvan az Országos Közlekedésszervező első extra kihívása

Ezt az Országos Közlekedésszervezőnek (OKSZ) a következőkkel kell segítenie:

Előkészíti a közszolgáltatási pályáztatást,

Összehangolja a menetrendeket és járművek közlekedését,

független megrendelőként vesz részt a terület 2033-as uniós piacnyitásában.

MÁV kontra többiek

A MÁV-nak az az alapvető érdeke, hogy továbbra is minél nagyobb szeletet hasítson ki az emített közszolgáltatásból. Ez biztos piac a számára, hiszen az állam a közszolgáltatótól megrendelt szolgáltatásnak a díjbevétellel nem fedezett, indokolt költségét köteles megtéríti. A bevétel soha nem fedezi a kiadásokat, alapvetően a következők miatt:

Nagyon sokféle utazási kedvezmény él a MÁV-nál, az utasoknak csak mintegy harmada fizet teljes árú jegyet.

A szerelvények kihasználtsága erősen ingadozik, elsősorban a napszakoktól. Ez hol zsúfolt, hol szinte üres kocsikat jelent.

E problémákat a közlekedésért felelős előző szaktárca is mérsékelni kívánta, bár nem feltétlenül a mostani minisztérium szempontjai szerint. A kedvezményrendszer például eleve nehezen szigorítható a lakossági jövedelmi helyzete, ezen belül a kedvezményekre rászorulók aránya, és a vonattal történő utazások ösztönzése miatt.

Visszaadni a vonatot, elvenni a buszt?

A MÁV költségeinek csökkentése érdekében azonban megszűnt a személyszállítás több, nem kellően kihasznált mellékvonalon. A szolgáltatást buszok vették át a vonatoktól. A közlekedésért és beruházásokért felelős miniszter újraindítaná a személyszállítást azokon a mellékvonalakon, amelyeken azt érdemesnek és megvalósíthatónak látja, elődjétől eltérően.

Kérdés azonban, hogyan dönt majd az azonos útvonalon párhuzamosan működő vasúti és buszos közszolgáltatás fenntartásáról.

A MÁV terheit már az előd csökkentette

A MÁV kiadásait csökkenti, hogy tavaly több nyugat-magyarországi vonalon a GYSEV-hez került át a személyszállító közszolgáltatás. Igaz, ezzel a MÁV elesik az adott vonalak utáni állami költségtérítéstől, ráadásul az intézkedés egyelőre nem ígérkezik sikertörténetnek.