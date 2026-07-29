Kiszáradnak a kutak, elfogy a víz a békési tanyákon – lesz-e megoldás?

A rendkívüli szárazság következményei már a békéscsabai tanyavilág mindennapjait is alapvetően befolyásolják. A Fürjesen és Felsőnyomáson élők közül többen arról számoltak be, hogy az aszály miatt háztartási kútjaik vízhozama drasztikusan lecsökkent, egyes kutak pedig időszakosan teljesen elapadtak – írja a Beol.hu.

Az aszályos évek következtében a talajvíz 1,5–2,3 méterrel mélyebben található, mint az 1991 és 2020 közötti átlagos időszakban. / Illusztráció: MW

A tanyák lakhatóságát veszélyezteti az aszály

Korcsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó szerint a kutak működése kiszámíthatatlanná vált. Elmondása alapján előfordul, hogy hol érkezik víz, hol teljesen megszűnik az utánpótlás. Úgy látja, ha a helyzet tartós marad, néhány éven belül a tanyák lakhatósága is veszélybe kerülhet.

A helyiek szerint az aszály mellett a térség intenzív mezőgazdasági öntözése is hozzájárulhat a problémához. Korcsmáros Tamás azt mondta, hogy egyes öntözőrendszerek percenként akár 1200 liter vizet is kijuttatnak a földekre. Hozzátette ugyanakkor, hogy információi szerint a hatósági ellenőrzések során az engedélyezett mezőgazdasági kutaknál mindent szabályosnak találtak.

A problémával kapcsolatban több hatóságot is megkerestek a tanyán élők, illetve lakossági fórumot is tartottak, amelyen részt vettek a békéscsabai önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselői is. Az egyeztetések eredményeként munkacsoport alakult a kormányhivatal vezetésével, amelyben

a vízügyi szakemberek,

az önkormányzat és a

tanyák képviselői

közösen keresik a megoldást. Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy elsőként pontos képet szeretnének kapni a helyzetről. Ennek érdekében adatokat kérnek a lakossági kutakról, ami különösen azért fontos, mert a kutak jelentős része engedély nélkül épült, ezért műszaki adataik és korábbi vízhozamuk sem ismert.

A beérkező információk alapján megvizsgálják, mely tanyák kerültek a legkritikusabb helyzetbe, valamint azt is elemzik, hogy kimutatható-e kapcsolat a mezőgazdasági öntözőkutak működése és a háztartási kutak vízhozamának csökkenése között.

Amennyiben összefüggést találnak, hatósági vagy műszaki intézkedésekre is sor kerülhet.