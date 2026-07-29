Hiába tombol a nyár, a hazai szálláshelyek nem tudják kiélvezni – az erős forint keresztbe tett a turisztikai szektornak
2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2 százalékkal, a vendégéjszakák száma 2,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az idei első félévben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké 0,2 százalékkal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.
Idén júniusban a vendégek száma összességében 2,2 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,5 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 1,7 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,0 százalékkal volt kevesebb a 2025. júniusinál. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 2,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 12 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel ezelőtt.
Az erős forint is betett a hazai turisztikai szálláshelyeknek
A belföldi vendégek száma 2,6 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,4 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest.
A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 8,8 százalékkal elmaradt a 2025. júniusitól.
A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (11 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (17 százalékkal). Budapesten 5,1 százalékkal több, a Balatonnál 1,9 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Nem véletlen a belföldi turizmus visszaesése. Az elmúlt hónapokban tapasztalt forinterősödés következtében ugyanis jóval olcsóbbá vált a külföldi nyaralás, emiatt pedig a korábbinál többen töltik a nyaralásukat az országhatáron kívül. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hónapokban ugyanis annyit erősödött, hogy ma sokkal népszerűbb az Adria és Horvátország a magyarok körében, mint bármikor a korábbi években. Ezt a Horvát Idegenforgalmi Közösség is megerősítette a Világgazdaságnak, idén ugyanis 5 százalékkal több magyar érkezett az Adriára tavalyhoz képest.
A külföldiek is kevesebb időt töltenek itt
A külföldi vendégek száma 1,8 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 628 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 80 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,0 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15 százalékkal elmaradt a 2025. júniusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Sopron–Fertő térségben nőtt a legnagyobb mértékben (11 százalékkal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (15 százalékkal). Budapesten 2,4, a Balatonnál 1,7 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
A szálláshelyek bevételén is látszik a változás
Összesen 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 14 százalékkal kevesebbet, 3,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
Az év első felében, 2026. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 1,0 százalékkal több, összesen 8,3 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké 0,2 százalékkal kevesebb (egyaránt közel 4,2 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.