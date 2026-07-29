Hiába tombol a nyár, a hazai szálláshelyek nem tudják kiélvezni – az erős forint keresztbe tett a turisztikai szektornak

2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2 százalékkal, a vendégéjszakák száma 2,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az idei első félévben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké 0,2 százalékkal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

A Balaton-parti turisztikai szálláshelyek is kongatják a vészharangot / Fotó: Shutterstock

Idén júniusban a vendégek száma összességében 2,2 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,5 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 1,7 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,0 százalékkal volt kevesebb a 2025. júniusinál. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 2,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 12 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel ezelőtt.

Az erős forint is betett a hazai turisztikai szálláshelyeknek

A belföldi vendégek száma 2,6 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,4 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest.

A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 8,8 százalékkal elmaradt a 2025. júniusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (11 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (17 százalékkal). Budapesten 5,1 százalékkal több, a Balatonnál 1,9 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.