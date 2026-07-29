Megfenyegette Oroszország a NATO-tagállamot: megrendezett incidensnek nevezte Putyin szóvivője a drónok lelövését Romániában

A bukaresti orosz nagykövetség kedden este a közösségi médiában közzétette Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatát, amelyben a Románia területén lelőtt drónok ügyét megrendezett incidenseknek nevezte, és Bukarestet azzal vádolta, hogy felelőtlen politikát folytat a kijevi rezsim támogatásával. Marija Zaharova kijelentette, hogy Románia barátságtalan lépései nem maradnak válasz nélkül – írta a Digi24 román hírportál.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő / Fotó: Sefa Karacan / AFP

„Július 27-én a román hatóságok olyan diplomáciai lépést tettek, amelynek során a bukaresti orosz nagykövetet alaptalanul megvádolták azzal, hogy orosz pilóta nélküli légi járművek állítólag megsértették Románia légterét, egyúttal közölték vele egy orosz diplomata kiutasításáról szóló döntést. Elutasítjuk ezeket az újabb, megalapozatlan vádakat. A megrendezett incidensek és az azokat kísérő propagandakampány azt bizonyítják, hogy a román vezetés megpróbálja elfedni a kijevi rezsim támogatását célzó felelőtlen politikájának kudarcát. Éppen a mindenféle önmérsékletet nélkülöző, Ukrajna-párti kalandorpolitika – és nem Moszkva állítólagos manőverei – ássa alá Románia biztonságát, valamint rontja az ország társadalmi és gazdasági helyzetét” – idézte Marija Zaharovát az orosz nagykövetség közleménye.

Az orosz külügyminisztérium szóvivőjének üzenete ugyanazzal a figyelmeztetéssel zárult, mint amelyet korábban a bukaresti orosz nagykövet, Vlagyimir Lipajev fogalmazott meg. Miután a román külügyminisztériumba rendelték, ahol bemutatták neki a Románia által lelőtt, orosz nyelvű feliratokat viselő drón roncsdarabjait, a nagykövet elutasította a bizonyítékokat.

„Bukarest barátságtalan lépései nem maradnak válasz nélkül” – jelentette ki Marija Zaharova a moszkvai sajtótájékoztatón.

Orosz drónokat lőttek le a román légtérben

A bukaresti külügyminisztérium hétfőn – azt követően, hogy bekérette a bukaresti orosz nagykövetet – bejelentette, hogy a moszkvai diplomáciai képviselet egyik tagját Románia területén nemkívánatos személynek nyilvánítják, Románia moszkvai nagykövetét pedig konzultációra hazarendelik.